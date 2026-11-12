Lộ thiệp cưới của ngọc nữ N. và thiếu gia tập đoàn bất động sản hơn 14 tuổi, showbiz tháng sau có hôn lễ hào môn linh đình

Đám cưới của ngọc nữ này sẽ diễn ra vào ngày 12/12.

Thời gian qua, chuyện tình giữa ngọc nữ đình đám Cbiz Na Nhiên và thiếu gia Hoắc Khải Sơn nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Đến chiều 11/11, thiệp cưới của cặp đôi đã được 1 khách mời hé lộ. Theo đó, Na Nhiên và Hoắc Khải Sơn sẽ tổ chức đám cưới tại khách sạn Grand Hyatt Hong Kong (Trung Quốc) vào ngày 12/12.

Thiệp mời do bố mẹ của Hoắc Khải Sơn là tỷ phú Hoắc Chấn Đình và Hoa hậu Hong Kong đẹp nhất lịch sử Chu Linh Linh cùng đứng tên ký gửi. Đám cưới của Na Nhiên và Hoắc Khải Sơn cho phép truyền thông tác nghiệp từ 16h30 đến 18h. Đúng 18h30, tiệc chiêu đãi và nghi thức cắt bánh, trao nhẫn của cô dâu - chú rể sẽ chính thức diễn ra.

Trên mạng xã hội, netizen nô nức gửi lời chúc mừng đến đôi trai tài - gái sắc. Với sự giàu có của nhà họ Hoắc, hôn lễ của Na Nhiên và Hoắc Khải Sơn được dự đoán sẽ là đám cưới hào môn xa hoa, hoành tráng bậc nhất xứ Hương Cảng, đồng thời quy tụ nhiều nhân vật quyền lực, giàu có và nổi tiếng trong giới thương trường - giải trí.

Na Nhiên và Hoắc Khải Sơn sẽ tổ chức đám cưới ở Hong Kong (Trung Quốc) vào ngày 12/12. Ảnh: Weibo.

Thiệp mời đám cưới của cặp đôi do bố mẹ của Hoắc Khải Sơn là tỷ phú Hoắc Chấn Đình và Hoa hậu Hong Kong đẹp nhất lịch sử Chu Linh Linh cùng đứng tên ký gửi. Ảnh: Sina.

Na Nhiên và Hoắc Khải Sơn hẹn hò từ năm 2024. Người đẹp này ký hợp đồng với công ty quản lý người mẫu Genesis Model Agency - nơi Hoắc Khải Sơn giữ chức CEO kiêm cổ đông lớn từ khi cô 19 tuổi. Cả hai ban đầu chỉ là nhân viên - chủ tịch. Sau đó, họ tìm hiểu và trở thành người yêu của nhau. Cặp đôi từng được phát hiện cùng đi du lịch Bali (Indonesia) trước khi chính thức lộ chuyện hẹn hò trên các phương tiện truyền thông.

Trong 2 năm trở lại đây, Na Nhiên lộ nhiều hình ảnh thân thiết với các thành viên trong gia đình nhà họ Hoắc. Thậm chí, cô còn xuất hiện trong rất nhiều dịp quan trọng của gia tộc tài phiệt nức tiếng. Tháng 11/2025, Na Nhiên cùng Hoắc Khải Sơn tham dự đám cưới của em trai người yêu. Đầu năm 2026, cô góp mặt trong tiệc mừng thọ của bồ chồng tương lai. Đến mùng 2 Tết Nguyên đán, Na Nhiên cùng gia tộc họ Hoắc đến Ý du lịch.

Đáng chú ý, trước thềm đám cưới thế kỷ, Na Nhiên đã tạm gác lại sự nghiệp nghệ thuật, chuyển sang Hong Kong (Trung Quốc) sống và chăm chỉ học tiếng Quảng Đông. Hoắc Khải Sơn được cho biết đã bỏ ra 50 triệu HKD (166 tỷ đồng) mở công ty công ty giải trí mang tên Sơn Hải Văn Hóa cho hôn thê làm bà chủ. Trên giấy tờ, Hoắc Khải Sơn nắm giữ 51% cổ phần còn Na Nhiên sở hữu 49%.

Trước đám cưới, Hoắc Khải Sơn mở công ty có vốn điều lệ 166 tỷ đồng cho Na Nhiên làm bà chủ. Ảnh: 163.

Na Nhiên sinh năm 1997, là ngọc nữ mang hai dòng máu lai Nga - Mông Cổ. Cô làm người mẫu từ năm 18 tuổi, và sau đó chuyển sang đóng phim. Năm 2023, Na Nhiên gây sốt với vai Đát Kỷ trong bom tấn điện ảnh Phong Thần. Để giành được vai chính trong Phong Thần, người đẹp đã phải vượt qua 15.000 đối thủ trong vòng casting.

Na Nhiên là bông hồng lai có visual đỉnh nhất showbiz Trung Quốc hiện tại. Ảnh: Weibo.

Trong khi đó, Hoắc Khải Sơn sinh năm 1983, hiện là Phó tổng giám đốc của tập đoàn Hoắc Đông Anh. Gia tộc họ Hoắc nổi tiếng quyền lực, lắm tiền nhiều của trên đất Hong Kong (Trung Quốc). Hoắc Khải Sơn cũng được đánh giá là "thiếu gia đắt giá" trong giới tài phiệt xứ tỷ dân khi có gương mặt điển trai, phong thái đĩnh đạc và lối sống kín đáo. Trước Na Nhiên, anh có cuộc tình lãng mạn với "đại hoa đán" Chương Tử Di nhưng gia đình cấm cản và phải chia tay, từng theo đuổi tiểu thư sòng bạc Hà Siêu Liên nhưng bị từ chối.