Tình hình trong trại tạm giam của Hoa hậu vừa bị bắt cùng chồng đại gia bất động sản

Sau vài ngày bị giam giữ, sao nữ này được cho biết ăn được ngủ được nhưng rất lo lắng cho mẹ ruột và các con ở ngoài.

Những ngày qua, showbiz Thái Lan đang sục sôi với vụ việc Boom Panadda (Hoa hậu Thái Lan 2000) và chồng cô God Atip (đại gia bất động sản kiêm huấn luyện viên thể hình) - bị cơ quan Điều tra Trung ương Thái Lan (CIB) bắt giữ với cáo buộc gian lận, rửa tiền và tội phạm máy tính vào sáng 6/11. Cả hai bị phát hiện đã rút ruột tiền cứu trợ từ thiện của quỹ Goodness Foundation cho mục đích tiêu xài xa xỉ cá nhân.

Boom Panadda và God Atip hiện bị tạm giam để chờ xét xử. Đến sáng 9/11, tình hình của Hoa hậu tai tiếng này trong trại tạm giam đã được tiết lộ. Theo tờ Today Line, Boom Panadda đã từ chối bữa sáng là món canh cải sườn heo, với lý do không có thói quen ăn sáng và chỉ uống cà phê. Thay vào đó, cô ấy sẽ ăn trưa gồm canh gà và dưa hấu. Trong thời gian bị tạm giam, Boom Panadda bình tĩnh, thoải mái, không cô lập bản thân hay tỏ ra căng thẳng. Nữ diễn viên này vẫn trò chuyện với những người ở cùng phòng.

Cô đã yêu cầu nơi giam giữ cung cấp cho mình một cuốn sách cầu nguyện và một cuốn tiểu thuyết để đọc. Trong 3 ngày qua, ngoài luật sư, chưa ghi nhận người thân nào đến thăm Boom Panadda. Theo cán bộ trại tạm giam, Boom Panadda ngủ được, ăn được nhưng vô cùng lo lắng cho mẹ ruột và 3 con ở ngoài. Chồng cô được trại giam đặc biệt Bangkok tiếp nhận. God Atip tỉnh táo, ngủ được và thích nghi khá tốt.

Phía cảnh sát cho biết, Boom Panadda đã phủ nhận các cáo buộc gian lận, rửa tiền và tội phạm máy tính sau khi tiếp nhận thẩm vấn. Sao nữ này chỉ thừa nhận bản thân đã có những giao dịch sử dụng tiền sai mục đích, đồng thời cho rằng nguyên nhân xuất phát từ sự nhầm lẫn trong quá trình quản lý tài chính.

Boom Panadda được cho biết bình tĩnh, thoải mái sau khi bị bắt giam. Ảnh: X.

Cô phủ nhận các cáo buộc gian lận, rửa tiền và tội phạm máy tính sau khi tiếp nhận thẩm vấn. Cựu Hoa hậu chỉ thừa nhận bản thân đã có những giao dịch sử dụng tiền từ thiện sai mục đích, đồng thời cho rằng nguyên nhân xuất phát từ sự nhầm lẫn trong quá trình quản lý tài chính. Ảnh: X.

Vợ chồng Hoa hậu Thái Lan ăn chặn 400 tỷ tiền từ thiện

Boom Panadda từng được xem là "cô tiên từ thiện" của Thái Lan. Chủ tịch của quỹ Goodness Foundation nổi tiếng với hình ảnh mang bầu 7 tháng vẫn lội nước vào vùng lũ cứu trợ từ thiện. Tuy nhiên, chẳng ai ngờ, nữ diễn viên này lại là người giả tạo, ăn chặn lượng lớn tiền cứu trợ thiên tai. Phía cảnh sát cho biết, họ đã vào cuộc điều tra sau khi nhiều nhà hảo tâm và người dân gửi đơn tố cáo, nghi ngờ các khoản quyên góp của mình vào quỹ từ thiện của Boom Panadda không được sử dụng đúng cho các mục đích như đã công bố.

Boom Panadda từng gây bão với hình ảnh mang bầu 7 tháng vẫn lội vào vùng lũ cứu trợ. Ảnh: Today Line.

Theo hồ sơ điều tra, từ năm 2015 đến nay, quỹ Goodness Foundation đã tiếp nhận hơn 3,2 triệu giao dịch từ thiện của khoảng 1 triệu người, với tổng số tiền khoảng 815 triệu baht (khoảng khoảng 622 tỷ đồng). Thế nhưng, 65% số tiền quyên góp - tương đương 527 triệu baht (400 tỷ đồng) - đã bị vợ chồng Hoa hậu Thái Lan sử dụng cho mục đích tiêu xài cá nhân, thay vì phục vụ các hoạt động thiện nguyện như cam kết. Trong đó, Boom Panadda chuyển 243 triệu bath (185 tỷ đồng) vào tài khoản riêng của mình, chuyển 99 triệu baht (76 tỷ đồng) cho chồng, dùng 18 triệu baht (13,7 tỷ đồng) xây biệt thự có hồ bơi tại Phuket, 24 triệu baht (18,3 tỷ đồng) đầu tư tài chính và 19 triệu baht (14,5 tye đồng) thanh toán thẻ tín dụng. Ngoài ra, Boom Panadda còn dùng tiền từ thiện của quỹ để mua bảo hiểm nhân thọ, trang sức, túi xách hàng hiệu và trả chi phí nhà ở.

Vụ việc càng gây phẫn nộ hơn khi phía cảnh sát cho biết Boom Panadda còn dùng tài khoản cá nhân để nhận tiền quyên góp. Quỹ Goodness Foundation không hề nộp báo cáo tài chính, tổ chức họp thường niên và đóng thuế sau nhiều năm hoạt động. Chưa dừng lại ở đó, nước uống, xà phòng, quần áo do người dân quyên góp để hỗ trợ nạn nhân lũ lụt cho quỹ Boom Panadda của phát hiện chất đống trong kho thay vì chuyển đến tay những người cần giúp đỡ.

Đáng chú ý, khoảng 1 tuần khi vụ việc bị phanh phui, Boom Panadda mở họp báo khóc lóc tuyên bố ly hôn, tố cáo chồng ngoại tình, trộm cắp tiền gia đình. Tuy nhiên, cảnh sát cho biết họ đã tìm được rất nhiều bằng chứng cho thấy vợ chồng Hoa hậu Thái Lan vẫn chung sống hòa thuận, nghi vấn màn khóc kể chia tay chỉ là vở kịch được cặp đôi dàn dựng nhằm đánh lạc hướng dư luận. Hiện tại, cảnh sát đã phong tỏa, thu giữ nhiều tài sản dưới tên vợ chồng Boom Panadda - God Atip gồm 48 tài khoản ngân hàng, một xe sang Alphard, 32 túi xách hàng hiệu và nhiều trang sức..., với tổng giá trị hơn 100 triệu baht (76,3 tỷ đồng).

Vợ chồng Boom Panadda ăn chặn hơn 400 tỷ tiền từ thiện. Ảnh: X.

Boom Panadda sinh năm 1976, đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Thái Lan khi vừa tròn 24 tuổi. Nhờ danh hiệu có được, cô thuận lợi dấn thân vào showbiz và thành công ghi dấu ấn qua hàng loạt bộ phim truyền hình như Law-less, Ton Ruk Dok Ngiew,...Cựu Hoa hậu từng trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ trước khi kết hôn với Got Athip vào năm 2021. God Atip là đại gia bất động sản kiêm vận động viên thể hình nổi tiếng xứ chùa Vàng. Trong thời gian chung sống, cặp đôi có với nhau 2 cậu con trai.

Nguồn: Today Line