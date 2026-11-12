Nam diễn viên Việt thông báo cầu hôn bạn gái thành công

Nam diễn viên này và bạn gái chuẩn bị về chung nhà.

Đúng dịp Ngày Độc thân 11/11, diễn viên Bi Max bất ngờ chia sẻ khoảnh khắc cầu hôn bạn gái thành công, chính thức đánh dấu cột mốc mới trong chuyện tình cảm. Buổi cầu hôn được tổ chức trong không gian ấm cúng, lãng mạn với sự góp mặt của một số bạn bè thân thiết, trong đó có vợ chồng ca sĩ TiTi (HKT).

Để chuẩn bị cho khoảnh khắc đặc biệt, Bi Max đã chuẩn bị nhẫn kim cương cùng một bó hoa hồng hoành tráng. Đáng chú ý, trên bó hoa xuất hiện dòng chữ “Nghiêm cấm say No” gây chú ý. Trước màn cầu hôn chân thành của Bi Max, bạn gái anh nhanh chóng đồng ý.

Clip: Diễn viên Bi Max cầu hôn bạn gái thành công

Bi Max cầu hôn bạn gái trong không gian lãng mạn

Anh còn nghiêm cấm bạn gái "say No"

Nam diễn viên hạnh phúc ra mặt sau khi "chốt đơn" thành công

Cô dâu tương lai gây chú ý với gương mặt xinh xắn, vóc dáng nổi bật. Trước đây, Bi Max từng nhiều lần xuất hiện trên trang cá nhân của cô gái này nhưng thường được che mặt bằng các biểu tượng cảm xúc. Vì vậy, màn công khai lần này càng khiến khán giả thích thú. Không chỉ dừng lại ở lời cầu hôn, cặp đôi đã thực hiện bộ ảnh cưới, chuẩn bị cho kế hoạch chính thức về chung một nhà.

Trước đó 1 tuần, Bi Max đã hé lộ hậu trường chụp ảnh cưới

Dàn sao Việt đồng loạt chúc mừng hạnh phúc của diễn viên Bi Max

Bi Max là ai?

Bi Max tên thật là Nguyễn Đăng Khoa, sinh năm 1998 tại Cần Thơ. Có niềm đam mê với diễn xuất, anh theo học tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM trước khi chính thức theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp. Trong những ngày đầu hoạt động, Bi Max tham gia các dự án phim ngắn và dần tạo được dấu ấn nhờ lối diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc. Anh từng góp mặt trong series Ghiền Mì Gõ, Người Viết Ngôn Tình, Hãy Nói Anh Yêu Em và Lala School. Đặc biệt, vai diễn trong sitcom Gia Đình Là Số 1 phần 2 cũng giúp cái tên Bi Max đến gần hơn với đông đảo khán giả. Ngoài ra, Bi Max từng góp mặt trong chương trình Vô Lăng Tình Yêu.

Với việc thường xuyên thử sức ở nhiều dạng vai và dự án khác nhau, nam diễn viên từng bước xây dựng hình ảnh riêng trong làng giải trí. Hiện tại, bên cạnh hoạt động nghệ thuật, chuyện tình cảm của Bi Max cũng nhận được sự quan tâm khi anh chính thức công khai màn cầu hôn bạn gái thành công. Khán giả đang chờ đợi ngày cặp đôi tổ chức hôn lễ và cùng bước sang chặng đường mới.

Bi Max từng xuất hiện trong Gia đình là số 1

Cư dân mạng hóng ngày Bi Max đón nàng về dinh

Ảnh: FBNV