Danh tính nam thần chơi lớn, tặng vàng cho người hâm mộ ở fan meeting

Ngôi sao này được gọi là "thần tài" khi liên tục chi số tiền lớn tặng quà những người xung quanh.

Mới đây, nam diễn viên So Ji Sub đã tổ chức fan meeting "Soulmate The Timeless" tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc để giao lưu với người hâm mộ địa phương. Theo các phương tiện truyền thông, khoảng 2.000 khán giả đã đến xem sự kiện này.

Tại đây, trong lúc đang nói về các tác phẩm và hoạt động gần đây, So Ji Sub bất ngờ thông báo anh đã chuẩn bị 1 món quà đặc biệt cho fan. Và đó chính là vàng. Tài tử xứ Hàn chia sẻ: "Mỗi khi kết thúc quay phim, tôi đều chuẩn bị quà để cảm ơn đội ngũ sản xuất đã làm việc chăm chỉ, và vàng luôn được đón nhận nồng nhiệt nhất. Lần này, tôi đặc biệt chuẩn bị món quà này dành tặng các fan, những người luôn dành cho tôi rất nhiều tình cảm”.

Ảnh: Koreaboo

So Ji Sub tặng vàng cho người hâm mộ ở fan meeting. Ảnh: Koreaboo

Để nhận được vàng, người hâm mộ phải cùng So Ji Sub trả lời câu hỏi trắc nghiệm. Thể lệ là trả lời đúng 5 trong số 7 câu hỏi liên quan đến các tác phẩm và fan meeting trước đây của anh. Mặc dù nam diễn viên có chút bối rối trước những câu hỏi chi tiết bất ngờ, nhưng với sự gợi ý nhiệt tình và giúp đỡ từ 2.000 người hâm mộ, anh đã trả lời đúng 5 câu hỏi.

Trong lần quay số tiếp theo, một nữ khán giả ngồi ở tầng 6 đã trở thành người chiến thắng cuối cùng. Cô đã trực tiếp bước lên sân khấu và nhận được "tấm bảng vàng nguyên chất được chế tác đặc biệt" trực tiếp từ So Ji Sub, đã vô cùng xúc động và rơi nước mắt. Tấm bảng vàng được khắc một cách tinh tế lời cảm ơn gửi đến người hâm mộ Đài Loan (Trung Quốc), tên của So Ji Sub và ngày diễn ra sự kiện “7 tháng 11”, càng làm tăng thêm ý nghĩa cho khoảnh khắc đầy xúc động. MC chương trình đã hài hước hỏi liệu món quà tiếp theo có phải là 1 căn nhà hay không, khiến So Ji Sub bật cười và đáp lại nồng nhiệt: "Từ giờ trở đi, tôi sẽ tham gia nhiều dự án hơn nữa".

MC còn trêu đùa rằng liệu món quà lần sau có phải là 1 căn nhà. Ảnh: Koreaboo

So Ji Sub nổi tiếng là "thần tài" thường xuyên tặng vàng cho ekip làm phim. Khi bộ phim Đặc Vụ Kim Tái Khởi Động kết thúc, anh đã bí mật tặng 1 gram vàng nguyên chất cho tất cả 300 diễn viên và nhân viên, với giá trị ước tính khoảng 100 triệu won (1,92 tỷ đồng), thu hút sự chú ý lớn của công chúng. So Ji Sub cũng đã tặng vàng cho toàn bộ ekip sau khi quay xong bộ phim truyền hình Mercy For None vào năm ngoái. Anh còn chu đáo viết tay thiệp cảm ơn, gửi đến hàng trăm con người gồm diễn viên, đạo diễn và nhân viên đoàn phim.

Nói về lý do tặng vàng, So Ji Sub giải thích: "Ngoài 1 món quà lưu niệm đơn thuần, tôi muốn nó có giá trị thiết thực để nếu sau này gặp khó khăn về tài chính, mọi người vẫn có thể bán đi để trang trải". Ngay cả giữa sự nghiệp giải trí hào nhoáng, sự quan tâm chân thành của anh dành cho những người xung quanh và người hâm mộ vẫn tỏa sáng một lần nữa.

So Ji Sub có thói quen mua vàng tặng mọi người. Ảnh: X

So Ji Sub sinh năm 1977, ra mắt làng giải trí với tư cách người mẫu khi vừa tròn 18 tuổi. Vào năm 1996, nam nghệ sĩ chuyển hướng sang đóng phim với vai nhỏ trong tác phẩm truyền hình mang tên Three Guys and Three Girls. 6 năm sau đó, So Ji Sub vụt sáng trên bầu trời nghệ thuật, trở nên nổi tiếng toàn châu Á với bộ phim gây sốt 1 thời Giày Thủy Tinh.

Tới năm 2005, anh tham gia bộ phim đình đám Xin Lỗi, Anh Yêu Em. Tác phẩm không chỉ thắng lớn về mặt rating mà còn giúp So Ji Sub giành được nhiều giải thưởng lớn và nhận về sự yêu thích nồng nhiệt từ khán giả trên khắp châu Á. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự vào năm 2007, So Ji Sub tiếp tục trở lại với các dự án phim, nhưng không quá thường xuyên như trước. Nam diễn viên nổi tiếng cũng ít xuất hiện tại các sự kiện và giữ lối sống kín đáo, không chia sẻ nhiều về chuyện tình cảm trước truyền thông - khán giả.

So Ji Sub là tài tử hàng đầu showbiz Hàn Quốc. Ảnh: X

Dù không còn năng nổ đóng phim như những năm đầu sự nghiệp nhưng sau Xin Lỗi Anh Yêu Em, tài tử 7X vẫn tiếp tục ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả qua 1 số tác phẩm truyền hình lẫn điện ảnh hot hòn họt như Master’s Sun, Oh My Venus, Be With You... Mới đây nhất, anh gây tiếng vang lớn và làm bùng nổ truyền thông qua vai chính đầy ấn tượng ở tác phẩm truyền hình Đặc Vụ Kim Tái Khởi Động.

Về mặt tình duyên, hồi năm 2018, So Ji Sub và phát thanh viên Cho Eun Jung lần đầu gặp gỡ tại chương trình Access Showbiz Tonight của đài SBS. Nam tài tử đã phải lòng phát thanh viên kém 17 tuổi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Khoảng 1 năm sau đó, cặp đôi xác nhận hẹn hò trong niềm hân hoan của công chúng. Đến tháng 4/2020, So Ji Sub - Cho Eun Jung chính thức đăng ký kết hôn, nhận được vô vàn lời chúc mừng từ khán giả trên khắp châu Á.

Tài tử họ So kết hôn với phát thanh viên xinh đẹp Cho Eun Jung cách đây 6 năm. Ảnh: Nate

Nguồn: Koreaboo