So Ji Sub tặng vàng cho 300 người

So Ji Sub có thể nói là nam diễn viên có đủ 4 tế: kinh tế, tử tế, tinh tế, thực tế.

Ngày 27/6, tờ My Daily đưa tin nam diễn viên So Ji Sub đã hào phóng tặng vàng cho 300 người, gồm dàn diễn viên và nhân viên thuộc ekip sản xuất của bộ phim Agent Kim Reactivated. Mỗi phần vàng nam diễn viên tặng có trọng lượng 1g, giá trị thị trường tính vào thời điểm mua là 300.000 won (hơn 5,3 triệu đồng).

Trong những bức ảnh được chia sẻ, mỗi món quà đều được đặt trong hộp đựng sang trọng, kèm theo một tấm thiệp viết tay với lời nhắn của chính tài tử xứ Hàn: "Được đồng hành cùng mọi người trong dự án lần này là một niềm hạnh phúc cũng như vinh dự của tôi. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã luôn âm thầm cống hiến ở vị trí của mình để góp phần làm nên thành công của Agent Kim Reactivated". Theo truyền thông Hàn Quốc, So Ji Sub tiêu tốn khoảng 100 triệu won (1,8 tỷ đồng) để mua vàng tặng cho đồng nghiệp với mục đích tri ân những người đã đổ mồ hôi, sôi nước mắt, đồng cam cộng khổ với anh trong suốt nhiều tháng quay phim.

So Ji Sub chi 1,8 tỷ đồng mua vàng tặng 300 người trong đoàn phim Agent Kim Reactivated. Ảnh: X.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu So Ji Sub vung tiền như nước, mua vàng tặng đồng nghiệp. Năm 2025, anh từng gây xôn xao khi tặng cả ekip Mercy For None của Netflix 1 chỉ vàng để tri ân và bày tỏ lòng biết ơn. Trong 1 cuộc phỏng vấn với truyền thông, khi được hỏi vì sao lại tặng vàng cho các cộng sự, So Ji Sub chia sẻ: "Trước đây tôi từng tặng nhiều món quà khác, nhưng có người lại nghĩ đó là đồ tài trợ. Bây giờ kinh tế không dễ dàng, nên tôi chọn vàng. Nếu sau này cần tiền, mọi người có thể bán đi để sử dụng".

Theo So Ji Sub, kể từ khi bắt đầu đảm nhận vai chính trên màn ảnh, anh luôn cố gắng chuẩn bị quà tặng cho ekíp sau mỗi dự án. Nam diễn viên cho biết phải có những người đứng sau ống kính hỗ trợ mới có anh của ngày hôm nay. Do đó, tài tử cho rằng việc tặng quà cho đồng nghiệp, nhân viên trường quay là điều cần thiết. Bên cạnh đó, So Ji Sub còn hài hước nói rằng nếu sau này chỉ được giao vai phụ, anh có lẽ sẽ cân nhắc đổi sang tặng bạc để cân đối tài chính.

Trên mạng xã hội, "phúc lợi" So Ji Sub dành cho các đồng nghiệp của mình gây trầm trồ. Tại showbiz Hàn, hiếm có nghệ sĩ nào hào phóng chi hàng tỷ đồng mua tặng vàng cho hàng trăm người sau mỗi 1 dự án phim như anh. "So Ji Sub có đủ 4 tế: kinh tế, tử tế, tinh tế, thực tế", "Đúng là người có tầm nhìn, nghe anh ấy nói lý do tại sao tặng vàng mà sốc", "Anh ấy quả là 1 diễn viên tuyệt vời", "Ai cưới được anh ấy quả là có phúc"..., cư dân mạng khen ngợi nam diễn viên.

So Ji Sub cho biết anh tặng vàng để mọi người có thể bán đi sử dụng nếu gặp khó khăn. Ảnh: X.

So Ji Sub sinh năm 1977, ra mắt làng giải trí với tư cách người mẫu khi vừa tròn 18 tuổi. Vào năm 1996, nam nghệ sĩ chuyển hướng sang đóng phim với vai nhỏ trong tác phẩm truyền hình mang tên Three Guys and Three Girls. 6 năm sau đó, So Ji Sub vụt sáng trên bầu trời nghệ thuật, trở nên nổi tiếng toàn châu Á với bộ phim gây sốt 1 thời Giày Thủy Tinh.

Tới năm 2005, anh tham gia bộ phim đình đám Xin Lỗi, Anh Yêu Em. Tác phẩm không chỉ thắng lớn về mặt rating mà còn giúp So Ji Sub giành được nhiều giải thưởng lớn và nhận về sự yêu thích nồng nhiệt từ khán giả trên khắp châu Á. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự vào năm 2007, So Ji Sub tiếp tục trở lại với các dự án phim, nhưng không quá thường xuyên như trước. Nam diễn viên nổi tiếng cũng ít xuất hiện tại các sự kiện và giữ lối sống kín đáo, không chia sẻ nhiều về chuyện tình cảm trước truyền thông - khán giả.

Dù không còn năng nổ đóng phim như những năm đầu sự nghiệp nhưng sau Xin Lỗi Anh Yêu Em, tài tử 7X vẫn tiếp tục ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả qua 1 số tác phẩm truyền hình lẫn điện ảnh hot hòn họt như Master’s Sun, Oh My Venus, Be With You... Mới đây nhất, anh gây tiếng vang lớn và làm bùng nổ truyền thông qua vai chính đầy ấn tượng ở tác phẩm truyền hình đang gây sốt Agent Kim Reactivated. Tập cuối của bộ phim Agent Kim Reactivated phát sóng vào ngày 25/7, đã khép lại với tỷ suất người xem toàn quốc đạt 23% (theo Nielsen Korea). Qua đó, kết thúc hành trình phát sóng bằng một thành tích vô cùng ấn tượng.

So Ji Sub vừa trở lại thành công, gây tiếng vang với bộ phim Agent Kim Reactivated. Ảnh: X.

Về mặt tình duyên, hồi năm 2018, So Ji Sub và phát thanh viên Cho Eun Jung lần đầu gặp gỡ tại chương trình Access Showbiz Tonight của đài SBS. Nam tài tử đã phải lòng phát thanh viên kém 17 tuổi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Khoảng 1 năm sau đó, cặp đôi xác nhận hẹn hò trong niềm hân hoan của công chúng. Đến tháng 4/2020, So Ji Sub - Cho Eun Jung chính thức đăng ký kết hôn, nhận được vô vàn lời chúc mừng từ khán giả trên khắp châu Á.

Tài tử họ So kết hôn với phát thanh viên xinh đẹp Cho Eun Jung cách đây 6 năm. Ảnh: Nate

Nguồn: Nate