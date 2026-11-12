Nữ ca sĩ ngày nào "làm mưa làm gió" showbiz, nay hết thời đi làm ở quán cafe?

Đây là tuần làm việc thứ tư của nữ ca sĩ này và khá nhiều người nhận ra cô.

Còn nhớ cách đây hơn 1 thập kỷ, EXID từ chỗ suýt tan rã đã lội ngược dòng ngoạn mục với fancam Up & Down. Nhóm đã có giai đoạn thành công vang dội với âm nhạc bắt tai, hình tượng gợi cảm trước khi hết hợp đầu, các thành viên tập trung vào sự nghiệp solo như hiện tại. Bên cạnh hoạt động solo, 1 số thành viên cũng tham gia vào những lĩnh vực khác của cuộc sống.

Vào ngày 10/11, một KOL chuyên về cafe đã đăng tải lên mạng xã hội: "Tôi đến một quán cà phê và gặp được người mà tôi vô cùng vui mừng. Đó không ai khác ngoài Junghwa của EXID. Tôi đã thích EXID từ khi còn nhỏ, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thực sự được gặp và nói chuyện với họ. Tôi đi uống cafe và trở về với tư cách là một fan thành công".

Junghwa hiện làm ở quán cafe. Ảnh: X

Được biết, em út EXID chính thức nhận việc tại một quán cà phê và đang làm barista. Trong video mà KOL đăng tải, Junghwa vui vẻ trò chuyện, tiết lộ đây là tuần thứ tư cô làm việc. "Khá nhiều khách hàng nhận ra tôi. Tất cả đều hỏi tôi có phải đang làm việc theo hình thức pop-up hay hợp đồng tạm thời không" - nữ idol sinh năm

Tuy nhiên, Junghwa thực chất đã được tuyển dụng làm nhân viên chính thức, chứ không chỉ làm cho 1 sự kiện đơn giản hay trải nghiệm 1 lần. Cô giải thích lý do bắt đầu công việc mới này: "Tôi chính thức gia nhập và đang làm barista. Tôi vẫn tiếp tục theo đuổi hoạt động diễn xuất và âm nhạc, nhưng tôi muốn tìm hiểu sâu hơn về cafe".

Nữ idol thể hiện niềm đam mê cafe từ 2 năm trước và hiện giờ làm nhân viên chính thức để hiểu sâu hơn về cafe. Ảnh: X

Cô vẫn duy trì song song sự nghiệp nghệ thuật. Ảnh: Sports Kyunghang

Junghwa sinh năm 1995, là em út của EXID. Ảnh: SSTV

Như vậy, không có nghĩa là Junghwa "hết thời" hay "thất nghiệp" mới đi làm ở quán cafe. Cô là thành viên thứ 2 của EXID tham gia vào lĩnh vực dịch vụ ăn uống. Sau khi nhóm nhạc ngừng hoạt động, cô được bắt gặp đi làm thêm ở nhà hàng. Ở thời kỳ đó, có nhiều nghi vấn cho rằng nữ ca sĩ hết thời, gặp khó khăn tài chính nên mới phải đi làm thêm. Tuy nhiên hóa ra đó chỉ là bước khởi đầu cho sự nghiệp mới của nữ idol sinh năm 1993.

Hiện tại, Hyelin từ làm phục vụ đã trở thành chủ sở hữu một nhà hàng Taco, dấn thân vào lĩnh vực kinh doanh dịch vụ ăn uống để tìm kiếm nguồn thu nhập ổn định hơn. Thành viên EXID cho biết việc tự mình điều hành nhà hàng đã giúp cô khám phá ra những khả năng mới cho tương lai. Hyelin cũng giải thích lý do tại sao cô quyết định chấp nhận thử thách khởi nghiệp: “Tôi chỉ biết nhảy và hát. Điều đó khiến tôi cảm thấy thiếu tự tin. Đôi khi tôi tự hỏi 'Nếu không thể làm những việc này nữa thì mình sẽ làm gì để kiếm sống?'. Thử thách này mang lại cho tôi hy vọng rằng bản thân có thể làm những việc khác nữa. Đó là khám phá mới về bản thân và cũng là một niềm vui".

Hyelin từ nhân viên phục vụ đã trở thành chủ nhà hàng Taco. Ảnh: Herald

Thái độ làm việc của giọng ca 33 tuổi cũng đã thay đổi kể từ khi bước chân vào ngành kinh doanh nhà hàng: “Rất khó để vượt qua định kiến rằng người nổi tiếng hết thời mới làm việc này. Tôi nghĩ mọi người thường có cái nhìn tiêu cực đối với người nổi tiếng làm những công việc khác. Nhưng đây chỉ đơn giản là một phần công việc của tôi. Tôi đã học cách bỏ qua những phán xét đó”.

Nhà hàng của Hyelin mở cửa hồi tháng 3, đến nay đã kinh doanh được nửa năm và tình hình rất thuận lợi. Nữ idol tiết lộ có lúc doanh thu tốt, có lúc lại giảm. Trung bình, doanh thu khoảng 140 triệu won (2,6 tỷ đồng) một tháng, và sau khi trừ đi tất cả các khoản phí, lợi nhuận ròng khoảng 40 triệu won (751 triệu đồng). Tuy nhiên, cô nhấn mạnh rằng mình chưa từ bỏ sự nghiệp ca hát. Hiện tại, Hyelin đang thử thách bản thân trong lĩnh vực kinh doanh đồng thời cân bằng các hoạt động với EXID, DJ và nhạc kịch.

Hyelin cùng Junghwa đều bước chân vào lĩnh vực kinh doanh ăn uống. Ảnh: X

Junghwa và Hyelin đều là thành viên của EXID, ra mắt năm 2012 và đạt đỉnh cao cũng nhau. Điều đáng chú ý là cả 2 nữ idol - những người nổi tiếng rộng rãi nhờ bản hit Up & Down năm 2014 - hiện đang học hỏi và đón nhận những thử thách mới trong lĩnh vực khác chuyên môn của mình. Đặc biệt, cả 2 đều bắt đầu những dự án mới mà không từ bỏ sự nghiệp nghệ thuật. Những nỗ lực trong tương lai của các thành viên EXID, những người đang tạo dựng cuộc sống thường nhật khác biệt với hình ảnh hào nhoáng trên sân khấu, đang nhận được rất nhiều lời khen từ công chúng.

Ảnh: X

Ảnh: X

Từ nhóm nhạc vô danh và suýt tan rã, EXID lội ngược dòng ngoạn mục với bản hit Up & Down, sau đó gặt hái được thêm nhiều thành công. Ảnh: X

Nguồn: MK Sports