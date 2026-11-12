Kim Soo Hyun đi lối ngầm tránh phóng viên, "kẻ thù" một mực kêu oan trước tòa

Trong ngày 11/11, Kim Soo Hyun đã đến tòa làm nhân chứng trong phiên tòa xét xử Kim Se Ui.

Vào 14h chiều ngày 11/11 (giờ Hàn Quốc), Tòa án Hình sự số 26 thuộc Tòa án Trung tâm Seoul, do Thẩm phán Lee Hyun Kyung chủ tọa, đã tiến hành phiên tòa sơ thẩm đối với Kim Se Ui, người bị buộc tội phỉ báng theo Luật Mạng Thông tin và Truyền thông, cũng như vi phạm Luật Trừng phạt Bạo lực Tình dục và Luật Trừng phạt Hành vi Rình rập. Tòa án đã tiến hành thẩm vấn nhân chứng Kim Soo Hyun. Vì các cáo buộc chống lại Kim Se Ui bao gồm vi phạm Luật Trừng phạt Bạo lực Tình dục, nên phiên tòa được tiến hành kín.

Kim Soo Hyun đến tòa án vào khoảng 1h40 chiều, 20 phút trước khi phiên tòa bắt đầu. Mặc dù có rất nhiều phóng viên chờ sẵn ở cổng chính, nam diễn viên được cho là đã tránh lối vào thông thường và đi thẳng vào phòng xử án qua một lối đi ngầm. Lời khai của anh cũng được tiến hành kín đáo để bảo vệ nạn nhân và vì những lý do liên quan khác.

Kim Soo Hyun đi lối ngầm, tránh phóng viên. Ảnh: Joynews24

Tại tòa, Kim Se Ui đã nhắc lại lời khẳng định vô tội của mình. Luật sư của người đàn ông này tuyên bố “Chúng tôi phủ nhận mọi cáo buộc trong bản cáo trạng. Các sự thật được trình bày không phải là sai sự thật. Kim Soo Hyun có quan hệ với người vị thành niên”, và yêu cầu tòa án tuyên bố Kim Se Ui vô tội.

Người điều hành kênh YouTube Viện Garo Sero cũng bày tỏ sự thất vọng của mình: “Ngày 15/10, tôi đã nộp báo cáo phân tích từ một giáo sư tại Trung tâm Khoa học Pháp y thuộc Đại học Hàn Quốc, trong đó nêu rõ rằng bản ghi âm giọng nói của cố diễn viên Kim Sae Ron không phải là sản phẩm giả mạo do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra”. Kim Se Ui tiếp tục: “Vì tôi có nền tảng về nhân văn hơn là khoa học và kỹ thuật, nên tôi không hiểu hết những thuật ngữ khó hiểu trong báo cáo. Tôi chỉ tập trung vào kết luận rằng không có sự thao túng hay chỉnh sửa nào”.

Kim Se Ui sau đó đề cập đến dấu mốc thời gian cho biết khi nào tập tin âm thanh được tạo ra. “Thời gian tạo tập tin âm thanh được ghi rõ ràng theo Giờ Phối hợp Quốc tế (UTC). Vào thời điểm đó, nữ diễn viên Kim Sae Ron vẫn còn sống và đang ở New Jersey, Hoa Kỳ. Tôi bắt đầu đưa ra những cáo buộc về Kim Soo Hyun trong các chương trình phát sóng của mình vào ngày 10/3/2025. Không thể nào đoạn ghi âm lại bị thao túng bằng trí tuệ nhân tạo 2 tháng trước khi tôi vạch trần sự việc và 1 tháng trước khi Kim Sae Ron qua đời”.

Kim Se Ui khẳng định đoạn ghi âm giọng nói của Kim Sae Ron không phải sản phẩm của AI. Ảnh: Starnews

Kim Se Ui cũng chỉ ra những điểm khác biệt giữa các cáo buộc trong lệnh bắt giữ và cáo trạng. Ông nói: “Lệnh bắt giữ nêu rằng tôi đã sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để thao túng thông tin và cấu kết với gia đình người quá cố để bôi nhọ Kim Soo Hyun bằng thông tin sai lệch, dù biết rõ đó là điều không đúng sự thật. Tuy nhiên, cáo trạng cuối cùng đã bỏ qua cáo buộc về việc sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để thao túng thông tin và thay vào đó thay đổi cáo buộc thành việc tôi đã phát tán những thông tin đó chỉ dựa trên lời khai của gia đình người quá cố”.

"Kẻ thù" của Kim Soo Hyun tiếp tục phàn nàn: “Trong thời gian bị giam giữ, tôi không thể tìm kiếm tài liệu hoặc tiến hành điều tra, vì vậy tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ra tòa trong hoàn cảnh bất công. Tôi đã bị giam giữ, bị gán mác tội phạm và bị biến thành quỷ dữ”. Tòa án đã phải can thiệp khi Kim Se Ui ngày càng xúc động trong lời khai của mình. Khi giọng nói của người đàn ông này càng lúc càng lớn, thẩm phán đã hướng dẫn: “Xin đừng la hét. Hãy nói chuyện bình tĩnh”. Kim Se Ui đáp lại “Tôi sẽ nói xong ngay thôi. Xin đừng ngắt lời tôi” và tiếp tục nói.

Kim Se Ui mất bình tĩnh trước tòa. Ảnh: Starnews

Từ tháng 3 năm ngoái, Kim Se Ui - người điều hành kênh YouTube Viện Garo Sero - đã đưa ra những cáo buộc về mối quan hệ giữa Kim Soo Hyun và cố diễn viên Kim Sae Ron thông qua các livestream trên YouTube và các nền tảng khác. Kim Se Ui cũng tổ chức họp báo công bố các đoạn ghi âm và tin nhắn được cho là của Kim Soo Hyun và Kim Sae Ron.

Tuy nhiên, các nhà điều tra đã xác định rằng các đoạn ghi âm đã bị thao túng bằng trí tuệ nhân tạo, các đoạn tin nhắn được cho là giữa 2 người cũng đã bị làm giả. Kim Se Ui bị bắt vào tháng 5/2026 với các cáo buộc bao gồm phát tán thông tin sai lệch và bị truy tố vào tháng 6.

Kim Soo Hyun được cảnh sát xác định không hẹn hò với Kim Sae Ron lúc cô còn là trẻ vị thành niên. Ảnh: X

Từ ngày 3/9, truyền thông Hàn Quốc đưa tin các công tố viên đã trả lại hồ sơ điều tra cáo buộc hẹn hò của Kim Soo Hyun - Kim Sae Ron cho cảnh sát. Trước đó vào ngày 29/7, Sở Cảnh sát Seongdong ở Seoul đã quyết định không chuyển vụ án cho công tố viên do thiếu bằng chứng và chuyển hồ sơ để xem xét. Vì các công tố viên không yêu cầu điều tra bổ sung hoặc điều tra lại, quyết định của cảnh sát coi như đã được hoàn tất, chính thức khép lại cuộc điều tra khoảng 1 năm 4 tháng sau khi đơn khiếu nại được đệ trình. Sau khi được minh oan, Kim Soo Hyun nhanh chóng trở lại showbiz, tham gia fan meeting, lễ trao giải, dù còn gây nhiều tranh cãi.

Tài tử sinh năm 1988 trở lại mạnh mẽ sau ồn ào. Ảnh: X

Nam diễn viên rơm rớm nước mắt trong ngày gặp lại người hâm mộ. Ảnh: X

Nguồn: Starnews