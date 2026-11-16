Miss Universe đối diện khủng hoảng

Phim tài liệu dài ba tập “Crown of Deceit: Inside the Miss Universe Scandal” tập hợp lời kể của cựu hoa hậu, thí sinh và người trong cuộc, phơi bày những tranh cãi phía sau hệ thống Miss USA - Miss Universe, từ cách đối xử với thí sinh đến nghi vấn thiếu minh bạch trong chấm thi.

Ngay thời điểm cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2026 đang diễn ra ở Puerto Rico, bộ phim tài liệu Crown of Deceit: Inside the Miss Universe Scandal được công chiếu trên kênh TLC, phơi bày những góc khuất của tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ khiến các diễn đàn sắc đẹp rúng động.

Hệ thống Miss Universe bị chỉ trích

Crown of Deceit: Inside the Miss Universe Scandal phơi bày những bê bối của tổ chức Miss Universe.

Hệ thống Miss USA - Miss Universe đang đối mặt với hàng loạt cáo buộc liên quan lạm quyền, đe dọa thí sinh, áp lực tài chính và nghi vấn thao túng kết quả. Những câu chuyện này được đề cập trong Crown of Deceit: Inside the Miss Universe Scandal, sêri tài liệu ba tập ra mắt trên kênh TLC ngày 12/11.

Phim do Crazy Legs Productions sản xuất, TLC phát hành, với sự tham gia của nhiều cựu thí sinh và người từng làm việc trong hệ thống cuộc thi. Tác phẩm đi sâu vào những tranh chấp nội bộ, các thỏa thuận bảo mật (NDA), cáo buộc lạm dụng quyền lực và những vấn đề quản trị kéo dài nhiều năm.

Ba tập phim trải dài từ những biến động tại Miss USA năm 2024 đến khủng hoảng ở Miss Universe 2025 tại Thái Lan.

Tập cuối tập trung vào những tranh cãi tại Miss Universe 2025. Trước đêm chung kết, giám khảo Omar Harfouch tuyên bố từ chức và cáo buộc một nhóm không thuộc hội đồng giám khảo chính thức đã lựa chọn trước các thí sinh vào Top 30. Ông đặt nghi vấn về tính minh bạch của quy trình đánh giá và khả năng xảy ra xung đột lợi ích.

Miss Universe Organization (MUO) bác bỏ cáo buộc, khẳng định không tồn tại hội đồng giám khảo trái phép hay nhóm bên ngoài được quyền lựa chọn thí sinh. Vì vậy, những phát ngôn của Harfouch vẫn cần được nhìn nhận là cáo buộc gây tranh cãi, chưa phải bằng chứng xác nhận cuộc thi dàn xếp kết quả.

Crown of Deceit còn đề cập những tranh chấp quyền sở hữu, khủng hoảng tài chính và vấn đề pháp lý liên quan hai đồng sở hữu Miss Universe là Anne Jakrajutatip và Raúl Rocha Cantú. Những diễn biến này góp phần tạo nên bức tranh về một tổ chức đang chịu sức ép lớn về quản trị và uy tín.

Dù các lời kể trong phim chưa đồng nghĩa mọi cáo buộc đã được chứng minh, tác phẩm vẫn đặt ra những câu hỏi đáng chú ý về trách nhiệm của tổ chức sắc đẹp đối với thí sinh, tính minh bạch trong chấm thi và giới hạn quyền lực của những người điều hành.

Đây cũng là những vấn đề khiến niềm tin của công chúng đối với một trong những cuộc thi sắc đẹp lâu đời và có sức ảnh hưởng nhất thế giới bị thử thách.

Cuộc thi ở Puerto Rico lại gặp sự cố

Dàn thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ 2026 diện áo tắm trong một hoạt động ở Puerto Rico.

Những nội dung trong phim tài liệu thu hút sự chú ý khi Miss Universe bước vào mùa giải thứ 75 tại Puerto Rico. Thay vì tạo dấu ấn bằng một mùa thi được tổ chức chuyên nghiệp, cuộc thi năm nay tiếp tục vấp phải nhiều ý kiến chỉ trích về khâu vận hành.

Sau khoảng một tuần diễn ra, công tác tổ chức Miss Universe 2026 bị một bộ phận khán giả nhận xét thiếu chuyên nghiệp, thậm chí ví von như một hội chợ. Đỉnh điểm là sự kiện Beauty and the Beach tối 13/11, nơi các thí sinh trình diễn trang phục áo tắm.

Hình ảnh sàn catwalk tạm dựng trên bãi cát khiến nhiều người đẹp gặp khó khăn khi di chuyển. Một số thí sinh bị trượt chân, loạng choạng, thậm chí trẹo chân trong lúc trình diễn. Những hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo nhiều ý kiến phản đối về điều kiện tổ chức và sự an toàn của thí sinh.

Trước phản ứng của dư luận, ngày 14/11, Miss Universe Organization ra thông cáo khẳng định sự kiện Beauty and the Beach không do tổ chức trực tiếp điều hành, sản xuất hay quản lý.

Theo MUO, chương trình do bà Magali Febles và công ty của bà - đơn vị được cấp quyền sử dụng thương hiệu Miss Universe - tổ chức độc lập. Tuy nhiên, tổ chức thừa nhận sự kiện không đáp ứng các tiêu chuẩn về tính chuyên nghiệp và chất lượng mà họ kỳ vọng.

MUO đồng thời nhấn mạnh toàn bộ quá trình lên kế hoạch, vận hành và những quyết định liên quan thuộc trách nhiệm của đơn vị sản xuất độc lập, không có sự tham gia hay phê duyệt từ tổ chức. MUO bày tỏ tiếc nuối khi chương trình không mang lại trải nghiệm và mức độ chuyên nghiệp xứng đáng với kỳ vọng của thí sinh, giám đốc quốc gia, đối tác và người hâm mộ.

Tuyên bố này tiếp tục tạo ra những luồng ý kiến trái chiều trên các diễn đàn sắc đẹp. Một số khán giả cho rằng việc cấp quyền sử dụng thương hiệu Miss Universe cũng đồng nghĩa tổ chức cần có cơ chế giám sát nhất định đối với chất lượng sự kiện, đặc biệt khi hình ảnh và quyền lợi của thí sinh bị ảnh hưởng.

Việc MUO nhấn mạnh không trực tiếp tham gia tổ chức chương trình cũng khiến dư luận đặt câu hỏi về trách nhiệm của đơn vị sở hữu thương hiệu đối với những hoạt động mang tên cuộc thi.

Từ những cáo buộc được nhắc lại trong Crown of Deceit đến những tranh cãi tại Puerto Rico, Miss Universe đang phải đối mặt với khủng hoảng thương hiệu ngày càng trầm trọng.

Với một cuộc thi sắc đẹp có lịch sử hàng chục năm, sự chuyên nghiệp, minh bạch và trách nhiệm đối với các thí sinh được xem là nền tảng để duy trì uy tín lâu dài.