Á hậu Thảo Nhi Lê được cầu hôn, vị hôn phu có gia thế tại Pháp

Thảo Nhi Lê đã công bố chính thức được "chốt đơn".

Trưa 16/11, showbiz Việt rộn ràng trước thông tin Á hậu Thảo Nhi Lê chính thức được bạn trai cầu hôn. Cả hai xuất hiện trong không gian riêng tư, lãng mạn để trao nhau chiếc nhẫn đính hôn. Sau khi nhận lời, người đẹp nở nụ cười hạnh phúc, ôm chặt bạn trai đầy tình cảm. Hình ảnh ngọt ngào của cặp đôi nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhiều sao Việt cũng gửi lời chúc mừng đến nàng hậu.

Clip: Thảo Nhi Lê được cầu bạn trai người Pháp cầu hôn

Vào tháng 11/2025, nhân dịp sinh nhật tuổi 31, Thảo Nhi Lê từng khiến công chúng bất ngờ khi công khai bạn trai người Pháp có tên Romain Leclef. Khi đó, cô đăng lại bài viết chúc mừng sinh nhật từ tài khoản Instagram của bạn trai, kèm dòng trạng thái: "Happy birthday my love" (Chúc mừng sinh nhật em yêu)..

Romain Leclef có xuất thân trong gia đình sở hữu truyền thống gần 200 năm kinh doanh nước hoa tại Pháp. Anh hiện là người kế nhiệm đời thứ 7 của thương hiệu gia đình. Không chỉ có nền tảng gia đình đáng chú ý, vị hôn phu của Thảo Nhi Lê còn sở hữu học vấn và sự nghiệp riêng.

Romain Leclef tốt nghiệp chuyên ngành kỹ sư tại Đại học Công nghệ Compiègne vào năm 2010, sau đó lấy bằng thạc sĩ tại Trường Thương mại Paris (HEC Paris) vào năm 2013. Việc được đào tạo cả về kỹ thuật lẫn quản trị kinh doanh được xem là nền tảng thuận lợi để anh phát triển trong lĩnh vực hương liệu và mỹ phẩm.

Vị hôn phu của Thảo Nhi Lê có dung mạo đẹp trai, gia thế khủng

Anh chuyển đến Việt Nam sinh sống từ năm 2014, nhưng thường xuyên di chuyển giữa nhiều quốc gia vì tính chất công việc. Hiện tại, Romain Leclef đảm nhận vị trí Tổng giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương của một tập đoàn chuyên cung cấp bao bì kỹ thuật và giải pháp đóng gói cho ngành dược phẩm, mỹ phẩm.

Bên cạnh công việc riêng, anh còn cùng Thảo Nhi Lê sáng lập và điều hành một thương hiệu nước hoa. Năm 2024, cả hai từng xuất hiện trên chương trình Shark Tank Việt Nam để gọi vốn cho startup nước hoa lấy cảm hứng từ nghệ thuật chế tác hương liệu của Pháp. Tuy nhiên, dự án khi đó chưa thuyết phục được các nhà đầu tư và ra về tay trắng.

Cả hai từng xuất hiện trong chương trình Shark Tank Việt Nam

Cặp đôi gắn bó trong cuộc sống lẫn công việc từ vài năm gần đây

Thảo Nhi Lê sinh năm 1994, từng sinh sống và học tập tại Đức trước khi trở về Việt Nam hoạt động. Cô sớm được biết đến trong cộng đồng người Việt tại Đức với hình ảnh fashionista, doanh nhân trẻ có phong cách thời trang cá tính, hiện đại.

Sau khi trở về nước, Thảo Nhi Lê tiếp tục theo đuổi lĩnh vực thời trang, đồng thời xây dựng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của cô đến vào năm 2022 khi đăng quang Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Sở hữu vẻ đẹp sắc sảo, đôi mắt sâu cùng phong cách trang điểm ấn tượng, người đẹp nhanh chóng trở thành gương mặt được chú ý trong làng giải trí. Trước đó, Thảo Nhi Lê cũng từng ba năm liên tiếp góp mặt trong danh sách Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới vào các năm 2020, 2021 và 2022.

Thảo Nhi Lê là Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam

Chúc mừng hạnh phúc của Thảo Nhi Lê!

Ảnh: FBNV