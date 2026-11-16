Tâm thư của Go Kyung Pyo sau vụ say rượu lái xe gây tai nạn

Rạng sáng 14/11, tôi đã uống rượu rồi lái xe và đâm vào một chiếc xe vệ sinh môi trường. Nồng độ cồn trong máu của tôi tại thời điểm đó vượt quá mức quy định dẫn đến bị tước giấy phép lái xe. Việc cầm lái sau khi uống rượu hoàn toàn là lỗi của tôi. Tôi từng khuyên mọi người không được lái xe khi đã uống rượu, vậy mà chính mình lại vi phạm. Hành động của tôi có thể khiến người khác bị thương nghiêm trọng. Đây là một việc làm vô trách nhiệm.

Liên quan đến vụ việc, sau khi đâm vào xe vệ sinh môi trường, do không nhìn thấy vị trí thích hợp để dừng xe ngay lập tức nên đã lái thêm một đoạn rồi mới tấp vào lề. Sau đó, tôi xuống xe để kiểm tra mình đã va chạm với vật gì. Tôi nhìn thấy hai nhân viên vệ sinh môi trường và lập tức nói lời xin lỗi. Họ cũng nhẹ nhàng thông báo với tôi rằng đã gọi cảnh sát. Trong tình huống mà tôi chẳng có tư cách gì để biện minh, kể cả khi họ tức giận mắng chửi thì tôi cũng không có gì để nói. Chính vì họ nói chuyện nhẹ nhàng như vậy nên tôi càng bối rối và cảm thấy có lỗi, chỉ muốn tìm một nơi nào đó để trốn đi.

Trước những tranh cãi xoay quanh đoạn video CCTV ghi lại cảnh tôi dường như bỏ một vật gì đó vào túi áo khoác sau khi xuống xe, tôi khẳng định thứ tôi bỏ vào túi áo khoác trong đoạn video chính là chìa khóa xe mà tôi đang cầm trên tay.

Tôi xin tuyên bố tạm dừng toàn bộ hoạt động nghệ thuật đã lên kế hoạch. Qua tâm thư này, tôi gửi lời xin lỗi đến ê-kíp các chương trình mà tôi đang tham gia, đoàn làm phim của những dự án sắp phát hành cũng như các đồng nghiệp bị ảnh hưởng bởi sự việc. Các nhân viên đã phải tăng ca chỉnh sửa lại những cảnh quay mà tôi và các nghệ sĩ khác từng vui vẻ ghi hình chỉ vì lỗi lầm của tôi. Cũng có những người đã chuẩn bị lịch trình trong thời gian dài nhưng giờ đây đột ngột phải đưa ra những quyết định khó khăn cũng vì lỗi lầm của tôi. Tôi thực sự cảm thấy có lỗi với họ. Tôi cũng gửi lời xin lỗi đến những người hâm mộ đã luôn ủng hộ mình, những khán giả đã dành thời gian chờ đợi để gặp tôi cũng như tất cả những người từng theo dõi các tác phẩm và chương trình có sự góp mặt của tôi.

Tôi cam kết nghiêm túc hợp tác với quá trình điều tra của cảnh sát. Tôi sẽ thực hiện những biện pháp cần thiết để khắc phục thiệt hại do vụ tai nạn gây ra và chịu mọi trách nhiệm tương ứng với hình phạt được đưa ra. Một lần nữa tôi chân thành xin lỗi mọi người.