Tâm thư của Go Kyung Pyo sau vụ say rượu lái xe gây tai nạn
Tài tử giải thích món đồ anh nhét vào túi áo khoác khi vừa thấy cảnh sát là chìa khóa xe.
Hai ngày qua, nam diễn viên Go Kyung Pyo bị cảnh sát điều tra và bị công chúng quay lưng vì bê bối say rượu lái xe rồi gây tai nạn. Đến trưa 16/11, tài tử Reply 1988 đã viết tâm thư thừa nhận hành vi vi phạm nghiêm trọng luật giao thông, gây nguy hiểm cho chính mình và người khác. Anh cho biết bản thân hiện vô cùng hối hận và sẵn sàng chịu trách nhiệm về hành vi sai lầm của mình. Go Kyung Pyo xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng, gây thiệt hại cho nhiều đoàn phim, ekip show truyền hình và các đồng nghiệp trong showbiz. Do tính chất vụ bê bối, anh quyết định tạm dừng mọi hoạt động nghệ thuật.
Bên cạnh đó, liên quan đến hành động đáng ngờ, nghi vấn về món đồ anh nhét vào túi áo khi nhìn thấy cảnh sát ở hiện trưởng, Go Kyung Pyo giải thích đó chỉ là chìa khóa xe, chứ không phải đồ vật nằm trong danh mục "hàng cấm".
Dưới đây là nguyên văn tâm thư của Go Kyung Pyo:
Rạng sáng 14/11, tôi đã uống rượu rồi lái xe và đâm vào một chiếc xe vệ sinh môi trường. Nồng độ cồn trong máu của tôi tại thời điểm đó vượt quá mức quy định dẫn đến bị tước giấy phép lái xe. Việc cầm lái sau khi uống rượu hoàn toàn là lỗi của tôi. Tôi từng khuyên mọi người không được lái xe khi đã uống rượu, vậy mà chính mình lại vi phạm. Hành động của tôi có thể khiến người khác bị thương nghiêm trọng. Đây là một việc làm vô trách nhiệm.
Liên quan đến vụ việc, sau khi đâm vào xe vệ sinh môi trường, do không nhìn thấy vị trí thích hợp để dừng xe ngay lập tức nên đã lái thêm một đoạn rồi mới tấp vào lề. Sau đó, tôi xuống xe để kiểm tra mình đã va chạm với vật gì. Tôi nhìn thấy hai nhân viên vệ sinh môi trường và lập tức nói lời xin lỗi. Họ cũng nhẹ nhàng thông báo với tôi rằng đã gọi cảnh sát. Trong tình huống mà tôi chẳng có tư cách gì để biện minh, kể cả khi họ tức giận mắng chửi thì tôi cũng không có gì để nói. Chính vì họ nói chuyện nhẹ nhàng như vậy nên tôi càng bối rối và cảm thấy có lỗi, chỉ muốn tìm một nơi nào đó để trốn đi.
Trước những tranh cãi xoay quanh đoạn video CCTV ghi lại cảnh tôi dường như bỏ một vật gì đó vào túi áo khoác sau khi xuống xe, tôi khẳng định thứ tôi bỏ vào túi áo khoác trong đoạn video chính là chìa khóa xe mà tôi đang cầm trên tay.
Tôi xin tuyên bố tạm dừng toàn bộ hoạt động nghệ thuật đã lên kế hoạch. Qua tâm thư này, tôi gửi lời xin lỗi đến ê-kíp các chương trình mà tôi đang tham gia, đoàn làm phim của những dự án sắp phát hành cũng như các đồng nghiệp bị ảnh hưởng bởi sự việc. Các nhân viên đã phải tăng ca chỉnh sửa lại những cảnh quay mà tôi và các nghệ sĩ khác từng vui vẻ ghi hình chỉ vì lỗi lầm của tôi. Cũng có những người đã chuẩn bị lịch trình trong thời gian dài nhưng giờ đây đột ngột phải đưa ra những quyết định khó khăn cũng vì lỗi lầm của tôi. Tôi thực sự cảm thấy có lỗi với họ. Tôi cũng gửi lời xin lỗi đến những người hâm mộ đã luôn ủng hộ mình, những khán giả đã dành thời gian chờ đợi để gặp tôi cũng như tất cả những người từng theo dõi các tác phẩm và chương trình có sự góp mặt của tôi.
Tôi cam kết nghiêm túc hợp tác với quá trình điều tra của cảnh sát. Tôi sẽ thực hiện những biện pháp cần thiết để khắc phục thiệt hại do vụ tai nạn gây ra và chịu mọi trách nhiệm tương ứng với hình phạt được đưa ra. Một lần nữa tôi chân thành xin lỗi mọi người.
Trước đó, theo thông tin từ Đồn cảnh sát Mapo (Seoul), họ đang tiến hành điều tra Go Kyung Pyo với cáo buộc vi phạm Luật Giao thông đường bộ, cụ thể là hành vi lái xe khi say rượu. Vụ việc xảy ra vào khoảng 3h30 sáng 14/11 tại khu vực Donggyo-dong, quận Mapo, Seoul (Hàn Quốc), Go Kyung Pyo bị cáo buộc điều khiển ô tô cá nhân trong tình trạng đã uống rượu và đâm vào một chiếc xe vệ sinh môi trường. Cảnh sát xác nhận nam diễn viên di chuyển một mình, không có người đi cùng trên xe.
Theo cảnh sát, nồng độ cồn trong máu của nam diễn viên được xác định ở mức đủ để bị tước giấy phép lái xe theo quy định của pháp luật Hàn Quốc. Kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ cồn trong máu của nam diễn viên là 0,150%, gần gấp đôi ngưỡng 0,08% quy định thu hồi giấy phép lái xe.
Tới chiều 15/11, cơ quan chức năng Hàn Quốc mới xác nhận chuyện 1 nhân viên vệ sinh môi trường ngoài 60 tuổi ngồi trên chiếc xe rác nói trên đã bị thương sau cú va chạm. Cụ thể, nạn nhân này bị thương nhẹ, có biểu hiện đau nhức ngay sau cú tông và dự kiến sẽ tới bệnh viện để kiểm tra chi tiết. Bên ngoài không ghi nhận vết thương rõ rệt nào nhưng nạn nhân đã cảm thấy đau nhức sau vụ việc. Do lực va chạm, chiếc xe rác cũng bị hư hỏng 1 phần nhưng mức độ thiệt hại được đánh giá là không quá nghiêm trọng. Văn phòng quận Mapo (Seoul) cho biết thêm chiếc xe bị Go Kyung Pyo tông trúng thuộc quyền quản lý của 1 công ty vệ sinh tư nhân có ký hợp đồng dịch vụ với quận này.
Vụ bê bối khiến Go Kyung Pyo gánh chịu hậu quả nặng nề. Trong diễn biến mới nhất, show giải trí Hangout with Yoo của đài MBC, Sixth Sense: B-Side của tvN thông báo "xóa sổ" Go Kyung Pyo khỏi chương trình khi phát sóng để không gây khó chịu cho khán giả. Trong khi đó, phía chương trình truyền hình thực tế The Great Escape: Urban Legends (bản gốc của TVING), dự kiến lên sóng tập đầu tiên vào ngày 2/12 tới đây, cũng đưa ra thông báo sẽ tiến hành chỉnh sửa lại nội dung, đồng thời hạn chế tối đa thời lượng xuất hiện của Go Kyung Pyo.
Chương trình chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất trong scandal lần này của Go Kyung Pyo có lẽ là Bogum’s Magic Curling 2 của tvN, dự kiến phát sóng tập đầu tiên vào ngày 29/11. Nguyên nhân là bởi dàn cast của chương trình chỉ có 3 thành viên gồm Park Bo Gum, Lee Sang Yi và Go Kyung Pyo. Đến thời điểm hiện tại, ekip sản xuất Bogum’s Magic Curling 2 vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông báo nào liên quan đến việc xử lý các phân cảnh của nam diễn viên. Fan meeting Đêm Go Kyung Pyo ngày 21/11 hiện đã bị hủy bỏ, đơn vị tổ chức thông báo sẽ sớm có thủ tục hoàn tiền vé trong thời gian tới.
Nguồn: Nate, Naver