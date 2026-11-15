Hết cứu tài tử Reply 1988 lái xe gây tai nạn: Bị phát hiện giấu giếm 1 vật khi thấy cảnh sát, thêm nhiều nhà đài đưa ra biện pháp mạnh

Nam diễn viên hàng đầu này đã tự tay hủy đi sự nghiệp, danh tiếng của chính mình.

Sáng 14/11, showbiz Hàn Quốc chấn động trước vụ việc tài tử Go Kyung Pyo bị cảnh sát điều tra khẩn cấp. Nguyên nhân là nam diễn viên đã lái xe trong tình trạng say rượu và gây tai nạn, đâm vào một chiếc xe vệ sinh môi trường. Kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ cồn trong máu của anh là 0,150%, gần gấp đôi ngưỡng 0,08% quy định thu hồi giấy phép lái xe. Go Kyung Pyo đã thông qua công ty quản lý thú nhận sai lầm và xin lỗi. Dù vậy, anh vẫn vấp phải làn sóng tẩy chay và chỉ trích dữ dội từ dư luận. Theo tờ Nate, nam thần Reply 1988 đã tự hủy đi sự nghiệp, danh tiếng của chính mình.

Đến sáng 15/11, đoạn camera giám sát (CCTV) ghi lại rõ nét toàn bộ diễn biến căng thẳng trong vụ tai nạn giao thông do Go Kyung Pyo gây ra trong tình trạng say xỉn đã được chương trình News Desk của đài MBC công bố thêm, khiến dư luận càng thêm xôn xao. Theo đó, khi chiếc ô tô màu đen của Go Kyung Pyo va chạm với xe thu gom rác, các nhân viên vệ sinh môi trường đã vô cùng hoảng hốt, có người còn chạy đuổi theo xe của nam diễn viên. Sau khi gây ra tai nạn, tài tử điều khiển phương tiện chạy thêm 1 đoạn nữa rồi mới dừng lại trên vỉa hè. Anh nhanh chóng bước xuống xe và kiểm tra tình trạng hư hỏng của phương tiện.

Go Kyung Pyo bị cảnh sát điều tra khẩn cấp vì lái xe trong trạng thái say rượu và gây tai nạn. Ảnh: Sprotvnews.

Khoảnh khắc Go Kyung Pyo say xỉn đâm vào xe chở rác. Clip: Nate.

Go Kyung Pyo được cho biết bước xuống xe loạng choạng, cơ thể không thể giữ thăng bằng khi gọi điện thoại cho ai đó. Không lâu sau, cảnh sát có mặt tại hiện trường và tiến hành làm việc với nam diễn viên. Khi thấy lực lượng chức năng tiến đến gần mình, Go Kyung Pyo vội vàng nhét 1 đồ vật đang cầm trên tay vào trong áo khoác. Danh tính của vật thể bị tài tử xứ Hàn giấu giếm chưa được công bố hay xác nhận có liên quan đến vụ việc hay không.

Nam diễn viên say rượu đến mức đi đứng loạng choạng, cơ thể không thể giữ thăng bằng. Ảnh: Nate.

Vụ bê bối khiến Go Kyung Pyo gánh chịu hậu quả nặng nề. Trong diễn biến mới nhất, show giải trí Hangout with Yoo của đài MBC, Sixth Sense: B-Side của tvN thông báo "xóa sổ" Go Kyung Pyo khỏi chương trình khi phát sóng để không gây khó chịu cho khán giả. Trong khi đó, phía chương trình truyền hình thực tế The Great Escape: Urban Legends (bản gốc của TVING), dự kiến lên sóng tập đầu tiên vào ngày 2/12 tới đây, cũng đưa ra thông báo sẽ tiến hành chỉnh sửa lại nội dung, đồng thời hạn chế tối đa thời lượng xuất hiện của Go Kyung Pyo.

Chương trình chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất trong scandal lần này của Go Kyung Pyo có lẽ là Bogum's Magic Curling 2 của tvN, dự kiến phát sóng tập đầu tiên vào ngày 29/11. Nguyên nhân là bởi dàn cast của chương trình chỉ có 3 thành viên gồm Park Bo Gum, Lee Sang Yi và Go Kyung Pyo. Đến thời điểm hiện tại, ê-kíp sản xuất Bogum's Magic Curling 2 vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông báo nào liên quan đến việc xử lý các phân cảnh của nam diễn viên. Fan meeting Đêm Go Kyung Pyo ngày 21/11 hiện đã bị hủy bỏ, đơn vị tổ chức thông báo sẽ sớm có thủ tục hoàn tiền vé trong thời gian tới.

Nhiều nhà đài lớn thông báo cắt sóng Go Kyung Pyo. Ảnh: X.

Tính đến ngày 15/11, trang mạng xã hội cá nhân của Go Kyung Pyo đã tràn ngập những bình luận chỉ trích hành vi thiếu trách nhiệm của anh. Trớ trêu thay, bài đăng gần nhất mà nam diễn viên chia sẻ lại chính là poster quảng bá cho chương trình Bogum's Magic Curling 2. Nhiều cư dân mạng bức xúc để lại bình luận: "Chương trình sắp phát sóng đến nơi rồi, tại sao anh ta lại làm chuyện này?", "Một chương trình giải trí được dày công sản xuất giờ đây có nguy cơ đổ sông đổ biển chỉ vì một người", "Rốt cuộc anh ta đang gây ảnh hưởng đến bao nhiêu người vậy?", "Chỉ còn 2 tuần nữa là phát sóng mà lại xảy ra chuyện này".

Giữa lúc làn sóng chỉ trích ngày càng dữ dội, Go Kyung Pyo vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi cá nhân nào. Thái độ im lặng hiện tại hoàn toàn trái ngược với cách nam diễn viên từng phản ứng quyết liệt khi vướng tin đồn tiêu cực liên quan đến những bức ảnh chụp tại buồng chụp ảnh lấy liền (photobooth) trong quá khứ.

Trang mạng xã hội cá nhân của Go Kyung Pyo đã tràn ngập những bình luận công chúng chỉ trích hành vi thiếu trách nhiệm của anh. Ảnh: SBS.

Go Kyung Pyo sinh năm 1990, chính thức bước chân vào giới giải trí khi vừa tròn 20 tuổi. Anh bắt đầu gây chú ý tại Hàn khi xuất hiện trong dàn cast của show truyền hình ăn khách SNL Korea trong giai đoạn 2011-2012. Nhưng phải tới năm 2016, tên tuổi mỹ nam họ Go mới vượt ra khỏi phạm vi lãnh thổ Hàn Quốc nhờ thành công vang dội của vai diễn Sun Woo trong hiện tượng truyền hình Reply 1988.

Trong vài năm trở lại đây, nam diễn viên tiếp tục tỏa sáng trên bầu trời nghệ thuật với bom tấn phòng vé mang tên Bỗng Dưng Trúng Số. Không đi theo hình tượng nam thần lạnh lùng, Go Kyung Pyo xây dựng tên tuổi bằng nét duyên hài hước và hình ảnh thân thiện. Mỗi lần xuất hiện trên màn ảnh, nam diễn viên đều khiến khán giả bật cười với lối diễn tự nhiên cùng những vai diễn vừa lầy lội vừa ấm áp.

Nguồn: Nate, Osen