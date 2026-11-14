Mỹ nam này đang bị tẩy chay dữ dội sau khi bị cảnh sát điều tra từ lúc 3h30 phút sáng nay.

Sáng 14/1, hàng loạt trang báo ở Hàn Quốc đồng loạt đăng tải thông tin tài tử Go Kyung Pyo đang bị cảnh sát điều tra khẩn cấp. Nguyên nhân là nam diễn viên đã lái xe trong tình trạng say rượu và gây tai nạn, đâm vào một chiếc xe vệ sinh môi trường.

Theo hãng tin Yonhap, vào khoảng 3h30 ngày 14/11, Go Kyung Pyo điều khiển ôtô cá nhân tại khu vực Donggyo-dong, quận Mapo, Seoul (Hàn Quốc) thì bất ngờ va chạm với một chiếc xe thu gom rác. Theo cảnh sát, nồng độ cồn trong máu của nam diễn viên được xác định ở mức đủ để bị tước giấy phép lái xe theo quy định của pháp luật Hàn Quốc.

Go Kyung Pyo bị điều tra khẩn cấp hành vi lái xe trong tình trạng say rượu và gây tai nạn. Ảnh: News1.

Ngay lập tức, công ty quản lý CLN Company của Go Kyung Pyo đã xác nhận vụ việc lẫn kết quả nồng độ cồn trong máu của sao nam ở mức đủ để bị tước giấy phép lái xe. Theo CLN Company, ngôi sao Reply 1988 đã hoàn tất quá trình làm việc với cảnh sát và trở về nhà. Phía công ty cho biết nam diễn viên thừa nhận sai phạm, đồng thời bày tỏ sự ăn năn sâu sắc.

Đại diện công ty quản lý nhấn mạnh: "Chúng tôi nhận thức sâu sắc mức độ nghiêm trọng của hành vi lái xe khi say rượu, đồng thời sẽ nghiêm túc chấp nhận mọi hình thức xử lý được đưa ra trong thời gian tới. Chúng tôi và Go Kyung Pyo sẽ thực hiện đầy đủ trách nhiệm liên quan, bao gồm cả việc khắc phục thiệt hại cho những người bị ảnh hưởng".

Công ty quản lý cho biết Go Kyung Pyo đã thừa nhận sai phạm, đồng thời bày tỏ sự ăn năn sâu sắc. Ảnh: X.

Vụ bê bối của Go Kyung Pyo khiến chương trình giải trí Hang Out With Yoo do đài MBC cũng bị ảnh hưởng. Phía nhà sản xuất cho biết sẽ cắt sóng khẩn cấp nam diễn viên. "Chúng tôi dự kiến sẽ chỉnh sửa, cắt bỏ tối đa thời lượng xuất hiện của Go Kyung Pyo trong tập phát sóng hôm nay để tránh gây khó chịu cho khán giả khi theo dõi chương trình", đại diện chương trình Hang Out With Yoo chia sẻ với News1:

Go Kyung Pyo dự kiến xuất hiện với tư cách khách mời trong số đặc biệt mang tên "'Lễ hội âm nhạc Seoul năm 1995'" của Hang Out With Yoo, phát sóng lúc 18h30 ngày 14/11. Do chương trình lên sóng ngay trong ngày xảy ra vụ việc, ê-kíp đang nỗ lực chỉnh sửa nội dung để hạn chế tối đa sự xuất hiện của nam diễn viên.

Chương trình giải trí Hang Out With Yoo của đài MBC thông báo cắt sóng nam diễn viên. Ảnh: X.

Go Kyung Pyo sinh năm 1990, chính thức bước chân vào giới giải trí khi vừa tròn 20 tuổi. Anh bắt đầu gây chú ý tại Hàn khi xuất hiện trong dàn cast của show truyền hình ăn khách SNL Korea trong giai đoạn 2011-2012. Nhưng phải tới năm 2016, tên tuổi mỹ nam họ Go mới vượt ra khỏi phạm vi lãnh thổ Hàn Quốc nhờ thành công vang dội của vai diễn Sun Woo trong hiện tượng truyền hình Reply 1988.

Trong vài năm trở lại đây, nam diễn viên tiếp tục tỏa sáng trên bầu trời nghệ thuật với bom tấn phòng vé mang tên Bỗng Dưng Trúng Số. Không đi theo hình tượng nam thần lạnh lùng, Go Kyung Pyo xây dựng tên tuổi bằng nét duyên hài hước và hình ảnh thân thiện. Mỗi lần xuất hiện trên màn ảnh, nam diễn viên đều khiến khán giả bật cười với lối diễn tự nhiên cùng những vai diễn vừa lầy lội vừa ấm áp.

Go Kyung Pyo trở nên nổi tiếng trên toàn châu Á nhờ Reply 1988 và Bỗng Dưng Trúng Số. Ảnh: X.

Tháng 1/2025, nam diễn viên bất ngờ bị tố chụp ảnh không đứng đắn với người phụ nữ lạ mặt. Cụ thể trên 1 diễn đàn mạng xã hội ở Hàn Quốc bất ngờ xuất hiện bài viết phê bình Go Kyung Pyo vì có hành vi đồi trụy. Trong bài đăng, người viết khẳng định đã thấy nam diễn viên họ Go chụp những bức ảnh 19+ cùng gái lạ ở 1 tiệm photo booth.

Ngay sau đó, Go Kyung Pyo đã đăng ảnh được chụp ở tiệm photo booth kèm dòng thông điệp nhắm tới người tung tin nam diễn viên có ảnh nóng: "Đừng lo lắng, tôi không có điên như vậy đâu. Hãy xem điều gì xảy ra với những kẻ điên loạn nhé!". Qua đây, nam tài tử họ Go muốn phản bác thông tin mình tới tiệm photo booth chụp ảnh nhạy cảm với người phụ nữ lạ mặt. Song song với đó, công ty quản lý của Go Kyung Pyo cũng lên tiếng phủ nhận mạnh mẽ thông tin nam diễn viên có ảnh nóng, đồng thời tuyên bố sẽ có hành động pháp lý đáp trả nhằm bảo vệ danh dự cho anh.

Năm ngoái, nam diễn viên dính lùm xùm bị tố chụp ảnh không đứng đắn với người phụ nữ lạ mặt. Ảnh: Instagram.

Nguồn: Osen, Nate