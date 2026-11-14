Diễn viên Hoàng Mèo, Tấn Bo vừa bị khởi tố là ai?

Trước khi bị khởi tố, Hoàng Mèo và Tấn Bo đều là những gương mặt quen thuộc với khán giả

Tối 13/11, thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM khởi tố bị can Phạm Tấn Phúc, nghệ danh Tấn Bo (sinh năm 1973, ngụ phường Chánh Hưng) và Nguyễn Lê Hoàng, nghệ danh Hoàng Mèo (sinh năm 1979, ngụ phường Bàn Cờ), cùng một số người khác về tội Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông thu hút sự quan tâm của công chúng.

Theo thông tin được công bố, Tấn Bo và Hoàng Mèo từng tham gia diễn xuất trong phim ca nhạc hành động Huy Bến Xe. Ngay sau khi thông tin khởi tố được chia sẻ, tên tuổi của hai nghệ sĩ nhanh chóng trở thành chủ đề được tìm kiếm. Trước khi vướng vào vụ việc pháp lý này, cả hai đều từng có thời gian hoạt động nghệ thuật và ghi dấu ấn với khán giả qua nhiều vai diễn.

Hoàng Mèo và Tấn Bo (vị trí 2,3) vừa bị khởi tố (Ảnh: CA TP.HCM)

Tấn Bo tên thật là Phạm Tấn Phúc, sinh năm 1973 trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cha ông là nghệ sĩ vọng cổ Tấn Tài, người từng được mệnh danh là “hoàng đế đĩa nhựa”. Trong sự nghiệp, nghệ sĩ Tấn Tài ghi dấu ấn với hàng nghìn bài vọng cổ và hàng trăm vở tuồng, trở thành một trong những giọng ca nổi tiếng của sân khấu cải lương.

Mẹ của Tấn Bo là nghệ sĩ Như Ngọc, từng nổi tiếng với những vai đào lẳng trên sân khấu trong thập niên 1960. Anh trai ông là nghệ sĩ Tấn Beo, người cũng có sự nghiệp hoạt động nghệ thuật được đông đảo khán giả biết đến. Có cha mẹ và anh trai đều theo đuổi nghệ thuật, Tấn Bo sớm có cơ hội tiếp xúc với sân khấu và nuôi dưỡng niềm đam mê diễn xuất.

Tấn Bo hoạt động nghệ thuật gần 30 năm, là gương mặt quen thuộc của khán giả

Tấn Bo bắt đầu tham gia hoạt động nghệ thuật từ năm 1998. Thời gian đầu, ông chủ yếu đi diễn để hỗ trợ anh trai. Sau đó, nam nghệ sĩ dần hoạt động độc lập và cùng Tấn Beo thành lập nhóm hài mang tên “Tấn Beo - Tấn Bo”. Cả hai từng kết hợp trong nhiều tiết mục hài, tạo nên dấu ấn riêng nhờ lối diễn tung hứng và cách xây dựng tình huống gần gũi.

Ngoài sân khấu hài, Tấn Bo còn tham gia nhiều dự án phim truyền hình. Một số tác phẩm có sự góp mặt của nam nghệ sĩ có thể kể đến Khi Đàn Ông Có Bầu (2005), Giấc Mơ Cổ Tích (2009), Cuộc Gọi Lúc 0 Giờ (2010), Hẻm Cụt (2013), Thương Lắm Đò Ơi (2014), Lấy Chồng Hàn và Đi Qua Mùa Mưa (2015). Những vai diễn này giúp Tấn Bo trở thành gương mặt không quá xa lạ với khán giả yêu thích phim truyền hình và hài kịch.

Những năm gần đây, Tấn Bo sống kín tiếng

Hoàng Mèo tên thật là Nguyễn Lê Hoàng, sinh năm 1979. Anh là gương mặt trưởng thành từ sân khấu Nụ Cười Mới và từng hoạt động ở nhiều lĩnh vực như diễn xuất, sản xuất phim và tổ chức biểu diễn. Hoàng Mèo được khán giả biết đến qua các chương trình truyền hình, phim điện ảnh và những dự án chiếu mạng.

Không chỉ đứng trước ống kính, Hoàng Mèo còn tham gia công việc sản xuất, làm bầu show và tổ chức các hoạt động nghệ thuật. Nam nghệ sĩ từng mở sân khấu kịch thiếu nhi, đảm nhận vai trò tổng đạo diễn gameshow, đồng thời tham gia đạo diễn ca nhạc và phụ trách ánh sáng cho một số liveshow của Hoài Linh, Cẩm Ly.

Về đời tư, Hoàng Mèo từng kết hôn với diễn viên Đại Ngọc Trâm. Cả hai có khoảng 6 năm tìm hiểu trước khi quyết định về chung một nhà và có hai con chung. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ kết thúc vào năm 2020. Đến năm 2023, Hoàng Mèo mới xác nhận thông tin ly hôn với truyền thông. Sau khi chia tay, hai con sống cùng mẹ và gia đình bên ngoại.

Diễn viên Hoàng Mèo

Ảnh: FBNV