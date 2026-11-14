MC đẹp nhất VTV: Đi bước nữa với thiếu gia Bắc Giang kém 2 tuổi, sinh con đầu lòng ở tuổi 35

Sau cuộc hôn nhân không trọn vẹn với người tình gắn bó suốt 17 năm, cô tìm được hạnh phúc mới bên doanh nhân quê Bắc Giang.

Trước khi trở thành gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình, Mai Ngọc từng là một trong những hot girl đời đầu của Hà thành. Nhờ ngoại hình nổi bật cùng phong thái nhẹ nhàng, Mai Ngọc gắn liền với biệt danh "cô gái thời tiết". Năm 2016, cô còn nhận được danh hiệu "MC xinh đẹp nhất VTV", góp phần khẳng định sức hút của mình với khán giả. Năm 2019, Mai Ngọc chuyển sang dẫn chương trình Việt Nam hôm nay, tiếp tục ghi dấu ấn với hình ảnh một biên tập viên chuyên nghiệp, chỉn chu.

Trước khi trở thành gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình, Mai Ngọc từng là một trong những hot girl đời đầu của Hà thành. Ảnh: FBNV

Trước khi tìm được hạnh phúc hiện tại, Mai Ngọc từng có chuyện tình kéo dài 17 năm với doanh nhân Lê Hoài Nam. Cả hai quen biết từ khi còn trẻ, trải qua khoảng 10 năm hẹn hò trước khi tổ chức đám cưới vào năm 2016.

Thời điểm đó, nữ MC từng khiến nhiều người ngưỡng mộ khi được bạn trai cầu hôn lãng mạn tại New York (Mỹ). Hôn lễ của cặp đôi được tổ chức tại Hà Nội với sự tham dự của nhiều người thân, bạn bè. Sau khi về chung một nhà, Mai Ngọc khá kín tiếng về cuộc sống hôn nhân, hiếm khi chia sẻ hình ảnh ông xã trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, tháng 4/2024, nữ MC bất ngờ thông báo đã chấm dứt mối quan hệ với doanh nhân Hoài Nam từ năm 2023. Trong bài đăng, Mai Ngọc cho biết cả hai chia tay nhẹ nhàng, không có tài sản chung, không có con chung và không có điều gì cần phân chia. Thông tin khiến khán giả không khỏi bất ngờ bởi trước đó, chuyện tình kéo dài gần hai thập kỷ của cô từng nhận được nhiều sự ngưỡng mộ.

Mai Ngọc từng có chuyện tình kéo dài 17 năm với doanh nhân Lê Hoài Nam. Ảnh: FBNV

Tháng 4/2024, nữ MC bất ngờ thông báo đã chấm dứt mối quan hệ với doanh nhân Hoài Nam từ năm 2023. Ảnh: FBNV

Sau khi kết thúc mối quan hệ cũ, Mai Ngọc lựa chọn bắt đầu cuộc sống mới. Cô dành thời gian chăm sóc bản thân, tập luyện thể thao và tập trung cho công việc. Trên mạng xã hội, nữ MC thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tích cực, cho thấy tinh thần lạc quan sau biến cố tình cảm.

Không lâu sau, Mai Ngọc tiếp tục gây chú ý khi tìm được hạnh phúc bên doanh nhân Đặng Quốc Thắng, sinh năm 1992, kém cô 2 tuổi. Ông xã hiện tại của Mai Ngọc xuất thân trong gia đình kinh doanh có tiếng tại Bắc Giang cũ, nay thuộc tỉnh Bắc Ninh. Gia đình anh hoạt động trong nhiều lĩnh vực, từ nhà hàng, trung tâm tiệc cưới đến bất động sản và thương mại dịch vụ. Quốc Thắng cũng tham gia quản lý các hoạt động kinh doanh của gia đình.

Tháng 11/2024, Mai Ngọc và Quốc Thắng đăng ký kết hôn. Đến ngày 27/12 cùng năm, cặp đôi tổ chức lễ gia tiên và tiệc tại nhà trai ở Bắc Giang, với sự góp mặt của người thân cùng một số bạn bè thân thiết. Thời điểm đó, nữ MC vẫn giữ kín nhiều thông tin về kế hoạch tổ chức hôn lễ.

Trong chia sẻ vào cuối năm 2024, Mai Ngọc bày tỏ mong muốn có một cuộc sống bình dị bên người đàn ông vừa là bạn đời, vừa là người bạn có thể đồng hành và sẻ chia. Sau những biến cố tình cảm, nữ MC cho rằng bản thân xứng đáng có một cuộc sống vui vẻ, bình yên.

Ông xã hiện tại của Mai Ngọc xuất thân trong gia đình kinh doanh có tiếng tại Bắc Giang cũ, nay thuộc tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: FBNV

Tháng 11/2024, Mai Ngọc và Quốc Thắng đăng ký kết hôn. Ảnh: FBNV

Đến ngày 27/12 cùng năm, cặp đôi tổ chức lễ gia tiên và tiệc tại nhà trai ở Bắc Giang. Ảnh: FBNV

Chỉ ít tháng sau khi công khai chuyện tái hôn, Mai Ngọc tiếp tục đón tin vui mang thai con đầu lòng. Tháng 1/2025, thông tin nữ MC đang mang thai nhận được sự quan tâm của khán giả. Trong giai đoạn này, cô hạn chế các hoạt động truyền hình để tập trung chăm sóc sức khỏe, chuẩn bị đón thành viên mới.

Tháng 4/2025, Mai Ngọc chính thức thông báo đã hạ sinh con trai đầu lòng ở tuổi 35. Em bé được gia đình đặt tên thân mật là Panda. Trên trang cá nhân, nữ MC chia sẻ niềm hạnh phúc khi lần đầu làm mẹ. Cô cho biết sự xuất hiện của con trai khiến cuộc sống vốn luôn được lên kế hoạch và sắp xếp theo những nguyên tắc chặt chẽ của mình thay đổi hoàn toàn.

Sau khi sinh con, Mai Ngọc dành nhiều thời gian chăm sóc bé Panda. Từ một nữ MC quen với lịch trình ghi hình bận rộn, cô dần thích nghi với cuộc sống xoay quanh những bữa ăn, giấc ngủ và các cột mốc phát triển của con.

Tháng 4/2025, Mai Ngọc chính thức thông báo đã hạ sinh con trai đầu lòng ở tuổi 35. Ảnh: FBNV

Mai Ngọc cho biết cô chủ động giảm nhịp độ công việc để dành thời gian cho con trai trong những năm tháng đầu đời. Nữ MC mong muốn xây dựng nền tảng tốt cho con trước khi tập trung trở lại vào các kế hoạch nghề nghiệp.

Dù được ông xã yêu thương và ủng hộ, Mai Ngọc vẫn trực tiếp đảm nhận phần lớn việc chăm sóc con vì chồng bận rộn với công việc kinh doanh. Cô xem đây là khoảng thời gian quý giá và muốn tận hưởng trọn vẹn hành trình làm mẹ.

Sau nhiều năm gắn bó với truyền hình, Mai Ngọc dần lựa chọn nhịp sống khác khi bước vào cuộc hôn nhân thứ hai và đón con trai đầu lòng. Ở tuổi 36 trong năm 2026, Mai Ngọc không còn xuất hiện thường xuyên trên sóng truyền hình như trước. Thay vào đó, cô ưu tiên chăm sóc gia đình, đồng hành cùng con trai và tận hưởng cuộc sống sau những năm tháng tập trung cho sự nghiệp.

Ở tuổi 36 trong năm 2026, Mai Ngọc không còn xuất hiện thường xuyên trên sóng truyền hình như trước. Ảnh: FBNV