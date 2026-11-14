NSND Tự Long vui vẻ trong ngày đánh dấu cột mốc mới.

Sáng 14/11, NSND Tự Long chính thức nhận bằng Tiến sĩ chuyên ngành Lý luận và Lịch sử sân khấu tại Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam. Ở tuổi 53, nam nghệ sĩ vui vẻ, rạng rỡ trong ngày đánh dấu thành tựu mới trên con đường học vấn. Thông tin nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả, bởi bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật nhiều dấu ấn, Tự Long còn cho thấy tinh thần học tập nghiêm túc và bền bỉ.

Nghệ sĩ Tự Long trong lễ tốt nghiệp nhận bằng Tiến sĩ

Trước đó, lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ của NSND Tự Long diễn ra vào ngày 29/11/2025 tại Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam. Hội đồng đánh giá luận án do PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương - Viện trưởng Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam - làm Chủ tịch. Buổi lễ còn có sự góp mặt của gia đình nam nghệ sĩ cùng người đồng nghiệp thân thiết là NSND Xuân Bắc, hiện giữ chức Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn.

Nam nghệ sĩ đã bảo vệ luận án tiến sĩ cách đây 1 năm

NSND Tự Long sinh năm 1973 tại Bắc Ninh, trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Bố anh là NSƯT Vũ Tự Lẫm, nghệ danh Hai Lẫm, còn mẹ là NSƯT Nguyễn Thị Phức, nghệ danh Minh Phức. Cả hai đều từng công tác tại Đoàn Quan họ của tỉnh. Tuy nhiên, con đường đến với nghệ thuật của Tự Long không hề bằng phẳng.

Trước khi theo đuổi sân khấu chuyên nghiệp, NSND Tự Long từng học tại Trường Trung cấp Xây dựng Bắc Ninh, khoa Mộc dân dụng. Sau đó, nam nghệ sĩ trải qua nhiều công việc để mưu sinh như thợ mộc, lơ xe, phụ hồ, xách vữa và chạy xe ôm. Sau khi dành dụm được một khoản tiền, Tự Long quyết định thi vào khoa Chèo, Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội.

Đây cũng là bước ngoặt đưa nghệ sĩ Tự Long đến với con đường nghệ thuật chuyên nghiệp. Năm 1999, anh tham gia Đoàn Chèo Tổng cục Hậu cần, bắt đầu từ những vai diễn nhỏ, chưa được nhiều khán giả biết đến. Nhờ năng khiếu cùng sự khổ luyện, nam nghệ sĩ dần khẳng định tên tuổi, trở thành một trong những gương mặt nổi bật của sân khấu chèo và giành nhiều huy chương vàng, huy chương bạc tại các hội diễn sân khấu chuyên nghiệp.

NSND Tự Long có nhiều đóng góp cho văn hoá, văn nghệ

Bên cạnh chèo, NSND Tự Long còn bộc lộ khả năng hài hước và duyên sân khấu đặc biệt. Năm 2000, anh tham gia chương trình Gặp Nhau Cuối Tuần, từ đó trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình. Sự kết hợp cùng NSND Xuân Bắc cũng tạo nên một cặp bài trùng được yêu thích, mang đến nhiều tiểu phẩm hài ghi dấu ấn trong lòng công chúng.

Đặc biệt, nhiều năm liền, Tự Long còn góp mặt trong chương trình Gặp Nhau Cuối Năm - Táo Quân. Với lối diễn xuất linh hoạt, khả năng ứng biến nhanh nhạy và vốn sống phong phú, anh thường đảm nhận những vai diễn có màu sắc riêng, kết hợp yếu tố hài hước với những vấn đề văn hóa, xã hội. Đây cũng là một trong những chương trình giúp tên tuổi nam nghệ sĩ đến gần hơn với nhiều thế hệ khán giả.

Năm 2024, NSND Tự Long tiếp tục gây bất ngờ khi tham gia chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Dù là một trong những nghệ sĩ lớn tuổi và giàu kinh nghiệm nhất chương trình, anh vẫn thể hiện tinh thần lăn xả, thái độ nghiêm túc cùng sự nhiệt huyết trong từng tiết mục. Sự xuất hiện của Tự Long cũng giúp nam nghệ sĩ tiếp cận thêm lượng khán giả trẻ, đặc biệt là thế hệ Gen Z.

Nghệ sĩ Tự Long được nhiều khán giả trẻ yêu mến sau hành trình ở Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai

Không chỉ hoạt động nghệ thuật, Tự Long còn đảm nhận nhiều vị trí quản lý quan trọng. Năm 2012, anh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Đến tháng 9/2014, nam nghệ sĩ được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội. Năm 2015, anh tiếp tục được trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, ghi nhận những đóng góp nổi bật cho nghệ thuật nước nhà.

Năm 2024, NSND Tự Long được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội. Đây là dấu mốc quan trọng trong hành trình hoạt động nghệ thuật và quản lý của nam nghệ sĩ. Với vai trò mới, anh tiếp tục gắn bó với sân khấu truyền thống, đồng thời tham gia nhiều hoạt động nhằm gìn giữ và phát triển nghệ thuật chèo.

Ảnh: FBNV