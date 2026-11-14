Khả Ngân mang bầu đích thị số hưởng: Quẹt thẻ đen không tiếc tay, sắm đồ đi sinh chật cả góc phòng

Khả Ngân hóm hỉnh chia sẻ lẽ ra cô nên đi ngủ nhưng do chưa thấy yên tâm nên đã đi sắm loạt đồ trước sinh cho em bé.

Mới đây, Khả Ngân vừa chia sẻ một đoạn clip ghi lại quá trình cô sắm sửa trước khi sinh con. Sao phim "11 tháng 5 ngày" cho hay dù biết cần đi ngủ nhưng cô vẫn chưa yên tâm nên đã đi mua sắm hàng loạt đồ trước khi sinh em bé bao gồm bình sữa, sữa bột, máy khử trùng bình sữa, máy pha sữa, gấu bông và xe đẩy em bé.

Nhiều người khen ngợi Khả Ngân quả là số hưởng khi mang bầu. Chỉ cần quẹt nhẹ chiếc thẻ đen, bà xã Nhan Phúc Vinh đã có thể mua sắm thả ga, đồ đạc chất đầy một góc phòng.

"Nhìn chị Ngân xong tự nhiên mún đẻ ngang, đích thị số hưởng luôn nha", một người dùng bình luận.

"Sắm nhiều đồ quá chị Ngân ơi", một người khác viết.

Khả Ngân thoải mái quẹt thẻ đen, mua sắm đồ chuẩn bị đi sinh chật cả góc phòng.

Hiện đang bước vào những tháng cuối của thai kỳ, Khả Ngân vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi bởi diện mạo rạng rỡ và nhan sắc ngày càng thăng hạng.

Dù bụng bầu đã lớn, nữ diễn viên không tăng cân quá nhiều, vẫn giữ được làn da mịn màng, mái tóc óng mượt cùng vóc dáng khá gọn gàng.

So với hình ảnh thanh mảnh trước đây, Khả Ngân hiện trông đầy đặn, có da có thịt hơn nhưng vẫn vô cùng tươi tắn, rạng rỡ. Nhiều khán giả nhận xét cô thuộc tuýp phụ nữ rất hợp mang thai, thậm chí còn xinh đẹp và có sức sống hơn trước.

Khả Ngân xinh đẹp, rạng rỡ khi mang bầu.

Dưới những hình ảnh được chia sẻ, không ít người để lại bình luận khen ngợi diện mạo mẹ bầu của nữ diễn viên, đồng thời hào hứng xin vía bầu bí vẫn giữ được nhan sắc rạng ngời như cô.

Trong thời gian Khả Ngân mang thai con đầu lòng, Nhan Phúc Vinh được nhận xét là ông xã tâm lý, luôn dành cho nữ diễn viên sự quan tâm và chiều chuộng ngọt ngào.

Không chỉ thường xuyên gọi cô bằng biệt danh thân mật "em bé", nam diễn viên còn thể hiện sự quan tâm qua những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống thường ngày.

Khả Ngân được Nhan Phúc Vinh yêu chiều trong suốt thời gian mang bầu.

Anh hài hước tiết lộ mỗi khi muốn tham gia các hoạt động cá nhân như leo núi hay đạp xe cùng bạn bè đều phải hỏi ý kiến vợ trước, khiến nhiều người thích thú trước sự chiều chuộng dành cho mẹ bầu.

Trong những lần xuất hiện cùng nhau, Nhan Phúc Vinh cũng luôn sát cánh, ân cần tháp tùng và có những cử chỉ chăm sóc Khả Ngân. Đặc biệt, khi nữ diễn viên trải qua cú sốc tinh thần vì bà ngoại qua đời vào tháng 4/2026, anh được cho là luôn ở bên động viên, chia sẻ và giúp cô vượt qua giai đoạn khó khăn.

Những hành động tuy giản dị nhưng ngọt ngào của Nhan Phúc Vinh khiến nhiều khán giả chú ý, đồng thời dành lời khen cho sự quan tâm, yêu thương mà anh dành cho Khả Ngân trong hành trình chuẩn bị chào đón thành viên mới.