Sao nam Vbiz tổ chức đám cưới với bạn gái 9 năm ngày 25/11, nửa showbiz Việt dự đổ bộ

Cặp đôi này đã chính thức đi đến cái kết viên mãn sau gần 10 năm bên nhau.

Showbiz Việt những ngày cuối năm liên tục đón tin vui từ các nghệ sĩ. Mới đây, Anh Trai Vũ Thịnh thông báo sẽ tổ chức đám cưới với bạn gái đã đồng hành cùng anh suốt 9 năm vào ngày 25/11 tới. Thông tin nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả, đặc biệt là những người đã theo dõi hành trình hoạt động nghệ thuật của nam ca sĩ.

Hiện tại, cặp đôi đã bắt đầu gửi thiệp mời đến bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. Đáng chú ý, trong danh sách khách mời có sự xuất hiện của nhiều thành viên chương trình Anh Trai Say Hi. Tuy nhiên, một số đồng nghiệp khó có thể góp mặt vì trùng lịch trình tại Mỹ, trong đó có Song Luân, Pháp Kiều, Captain Boy, JSOL, Dương Domic, Quang Hùng MasterD, Ali Hoàng Dương, CODY Nam Võ, HIEUTHUHAI và Negav.

Vũ Thịnh cho biết đang chuẩn bị phát thiệp mời đến những người bạn thân thiết

Trước thềm ngày trọng đại, Vũ Thịnh còn có những chia sẻ khá xúc động về quá trình chuẩn bị thiệp cưới. Nam ca sĩ cho biết chỉ đến khi tự tay viết và gửi lời mời, anh mới cảm nhận rõ ý nghĩa của việc kết nối những người từng đồng hành với mình trong cuộc sống. Có những người đã lâu chưa gặp, có người cả năm chỉ trò chuyện đôi lần nhưng khi nhớ lại những kỷ niệm cũ, anh vẫn cảm thấy bồi hồi.

Nam ca sĩ cũng hài hước tiết lộ bản thân đang khá căng thẳng vì sợ bỏ sót khách mời. Anh viết: “Thật sự mấy ngày nay mình stress ngang vì cứ sợ sơ suất mời thiếu ai đó. Nếu có lỡ quên mất một lời mời nào, mọi người nhắc nhẹ mình một tiếng nhé, để mình còn kịp xin tạ lỗi và gửi lời mời ngay lập tức. Mong mọi người thông cảm cho sự cập rập của mình trong những ngày đặc biệt này. Ngày trọng đại có 1 lần trong đời, thực sự mong rằng sẽ được gặp đông đủ cả nhà”.

Cách đây ít ngày, Vũ Thịnh công khai đã cầu hôn Fanny

Cặp đôi trải qua nhiều khó khăn trước khi đi đến cái kết viên mãn

Fanny sinh năm 1997, được biết đến là hot girl, nhà sáng tạo nội dung với hơn 1,6 triệu lượt theo dõi trên TikTok. Cô thường đăng tải các video hát, nhảy, cover ca khúc nổi tiếng và những khoảnh khắc tương tác với bạn trai. Trong khi đó, Vũ Thịnh sinh năm 1995, từng tham gia X Factor - Nhân tố bí ẩn năm 2016 và Giọng hát Việt năm 2019.

Vũ Thịnh và Fanny từng trải qua không ít sóng gió. Cả hai hẹn hò rồi chia tay vào năm 2018, một phần do áp lực dư luận khi Fanny tham gia chương trình Giai điệu chung đôi và được khán giả ghép cặp với một nam thí sinh khác. Vũ Thịnh từng chia sẻ: "Lúc đó Fanny đang tham gia chương trình Giai điệu chung đôi và được khán giả ghép cặp với một bạn nam khác. Khi biết chúng tôi yêu nhau, mọi người rất tức giận và ‘tấn công’ hai đứa. Khi ấy, tụi mình còn trẻ, không chịu được áp lực dư luận và cũng không muốn công việc bị ảnh hưởng nên chọn cách dừng lại".

Cả hai từng có thời gian đứt gánh sau đó yêu lại từ đầu

Đến năm 2021, khi Fanny tham gia Tỏ tình hoàn mỹ, Vũ Thịnh quyết định xuất hiện để bày tỏ tình cảm. Màn tái hợp giúp cả hai có cơ hội bắt đầu lại và tiếp tục đồng hành trong cuộc sống lẫn công việc. Từ đó, Fanny thường xuyên thể hiện sự ủng hộ dành cho bạn trai, trong đó có thời điểm Vũ Thịnh tham gia Anh Trai Say Hi.

Nói về người yêu, Fanny từng dành nhiều lời khen cho Vũ Thịnh: "Với tôi, anh Thịnh là người ấm áp và trưởng thành. Có thể nói anh ấy như mẫu người đàn ông của gia đình vậy, tất cả mọi việc trong nhà đều do anh làm hết. Anh Thịnh rất thích làm những công việc như chăm sóc nhà cửa, nấu ăn".

Đám cưới này dự sẽ có nhiều sao Vbiz góp mặt

Ảnh: FBNV