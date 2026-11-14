Lee Hyori già đi nhưng xinh đẹp và "slay" hết phần thiên hạ!

"Nữ hoàng gợi cảm" từng làm điên đảo cả châu Á ngày nào giờ đã đổi khác.

Ở tuổi ngoài 40, Lee Hyori không còn xuất hiện với diện mạo trẻ trung, hoàn hảo không tì vết như thời đỉnh cao nhan sắc. Thay vào đó, nữ ca sĩ thoải mái chia sẻ những bức ảnh mặt mộc, mái tóc rối, làn da lộ dấu hiệu lão hóa và cả những khoảnh khắc đời thường chẳng cần trau chuốt. Không cố che giấu tuổi tác, không chạy theo những tiêu chuẩn sắc đẹp khắt khe, Lee Hyori vẫn khiến công chúng phải trầm trồ bởi vẻ đẹp riêng biệt cùng khí chất tự tin, phóng khoáng. Có lẽ, đây mới chính là phiên bản "slay" nhất của biểu tượng gợi cảm một thời.

Nếu nhiều ngôi sao luôn xuất hiện chỉn chu với lớp trang điểm hoàn hảo, góc chụp được tính toán kỹ lưỡng và những bức ảnh đã qua chỉnh sửa, Lee Hyori lại thường xuyên khiến mạng xã hội thích thú bằng những hình ảnh rất đỗi bình thường. Đó có thể là một khoảnh khắc cô thức dậy với mái tóc rối, gương mặt không son phấn, làn da không được che phủ bởi lớp nền hay một bức ảnh đời thường chẳng cần chọn góc đẹp.

Lee Hyori thoải mái chia sẻ những bức ảnh mặt mộc không hoàn hảo. Ảnh: Instagram

Cô không ngại đăng cả ảnh đầu bù tóc rối. Ảnh: Instagram

Không cố che giấu tuổi tác, không chạy theo những tiêu chuẩn sắc đẹp khắt khe. Ảnh: Instagram

Điều đáng nói là Lee Hyori dường như không hề có ý định biến những hình ảnh ấy thành một màn tuyên ngôn về sự dũng cảm. Cô đơn giản là sống như vậy, chụp ảnh như vậy và chia sẻ những gì mình cảm thấy thoải mái. Không cần lúc nào cũng phải xinh đẹp theo định nghĩa của người khác, nữ ca sĩ cho thấy một người phụ nữ hoàn toàn có thể tự tin với diện mạo tự nhiên của mình.

Thời gian tất nhiên không bỏ qua bất kỳ ai, kể cả những biểu tượng nhan sắc từng khiến hàng triệu người mê đắm. Những đường nét trên gương mặt Lee Hyori đã có nhiều thay đổi, làn da không còn căng mịn như thời đôi mươi và vẻ ngoài cũng mang dấu ấn của tuổi tác. Nhưng thay vì cố níu giữ hình ảnh thanh xuân, cô lựa chọn đối diện với những thay đổi ấy một cách bình thản. Nữ ca sĩ chấp nhận rằng cơ thể và gương mặt sẽ thay đổi theo năm tháng. Đẹp ở tuổi 20 là một chuyện, đẹp ở tuổi 40 hay 50 lại có những tiêu chuẩn và sức hấp dẫn riêng.

Cô đơn giản là sống như vậy, chụp ảnh như vậy và chia sẻ những gì mình cảm thấy thoải mái. Ảnh: Instagram

Không cần son phấn che đậy, Lee Hyori vẫn cực kỳ tự tin. Ảnh: Instagram

Nữ ca sĩ cho thấy một người phụ nữ hoàn toàn có thể tự tin với diện mạo tự nhiên của mình. Ảnh: Instagram

Đó cũng là điều khiến Lee Hyori trở nên đặc biệt. Cô không cần chứng minh mình trẻ hơn tuổi, không nhất thiết phải xuất hiện với gương mặt hoàn hảo trong mọi khung hình. Điều khiến công chúng ngưỡng mộ không đơn thuần là việc Lee Hyori không ngại khoe mặt mộc. Đó còn là tinh thần sống tự do, không để những đánh giá bên ngoài quyết định cảm nhận của bản thân về chính mình. Lee Hyori xinh đẹp theo cách của riêng mình, thoải mái, từng trải và tự tin. Những dấu vết tuổi tác không làm lu mờ khí chất của Lee Hyori, trái lại còn khiến hình ảnh của cô trở nên chân thực và có chiều sâu hơn.

Ảnh: Instagram

Lee Hyori xinh đẹp theo cách của riêng mình, thoải mái, từng trải và tự tin. Ảnh: Instagram

Nữ hoàng gợi cảm khiến Kpop điên đảo

Lee Hyori sinh ngày 10/5/1979 tại Hàn Quốc. Cô bắt đầu được công chúng biết đến vào năm 1998 với tư cách thành viên nhóm nhạc nữ Fin.K.L, bên cạnh các thành viên Ock Joo Hyun, Lee Jin và Sung Yu Ri. Nhóm nhanh chóng trở thành một trong những cái tên nổi bật của thế hệ thần tượng Kpop đầu tiên, ghi dấu ấn với loạt ca khúc được yêu thích như To My Boyfriend, Eternal Love và Now.

Sau khi Fin.K.L tạm ngừng hoạt động, Lee Hyori phát triển sự nghiệp solo và nhanh chóng tạo nên dấu ấn riêng. Năm 2003, album đầu tay Stylish... cùng bản hit 10 Minutes đưa cô lên vị trí ngôi sao hàng đầu. Hình tượng quyến rũ, cá tính, vũ đạo cuốn hút và phong cách thời trang táo bạo giúp Lee Hyori trở thành một trong những nữ nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn nhất làng giải trí Hàn Quốc thời điểm đó.

Lee Hyori là thành viên nhóm nhạc đình đám Fin.K.L. Ảnh: X

Thành công của cô không chỉ nằm ở âm nhạc. Lee Hyori còn được mệnh danh là "nữ hoàng quảng cáo", trở thành gương mặt được nhiều thương hiệu săn đón. Sự xuất hiện của cô trong các chương trình truyền hình cũng tạo nên sức hút đặc biệt nhờ tính cách hài hước, thẳng thắn và không ngại thể hiện con người thật.

Những năm tiếp theo, Lee Hyori tiếp tục khẳng định khả năng biến hóa qua nhiều màu sắc âm nhạc. Cô phát hành các album như It's Hyorish, H-Logic, Monochrome và Black, cho thấy sự trưởng thành trong tư duy nghệ thuật. Từ một biểu tượng gợi cảm của Kpop, nữ ca sĩ dần xây dựng hình ảnh một nghệ sĩ độc lập, có cá tính và quan điểm sống rõ ràng. Bên cạnh âm nhạc, Lee Hyori còn được yêu thích qua các chương trình truyền hình thực tế như Hyori's Bed and Breakfast, nơi khán giả có cơ hội nhìn thấy cuộc sống giản dị, gần gũi của cô cùng những quan điểm thú vị về tình yêu, hôn nhân và hạnh phúc.

Ảnh: Tenor

Cô khiến cả châu Á phát sốt với 10 minutes. Ảnh: Tenor

Cuộc sống hôn nhân bình dị và lựa chọn hạnh phúc riêng

Năm 2013, Lee Hyori kết hôn với nhạc sĩ Lee Sang Soon sau một thời gian hẹn hò. Đám cưới của cả hai được tổ chức riêng tư tại ngôi nhà ở đảo Jeju, khác xa những lễ cưới xa hoa thường thấy trong giới giải trí.

Sau khi kết hôn, Lee Hyori và chồng lựa chọn cuộc sống tương đối bình dị tại Jeju. Họ dành thời gian chăm sóc những chú chó được nhận nuôi, tận hưởng thiên nhiên và xây dựng nhịp sống không quá phụ thuộc vào ánh hào quang showbiz. Hình ảnh nữ ca sĩ từng làm khuynh đảo sân khấu với phong cách nóng bỏng nay xuất hiện trong những bộ trang phục thoải mái, làm việc nhà, nấu ăn và trò chuyện cùng khách đến thăm khiến nhiều khán giả thích thú.

Ảnh: X

Lee Hyori và Lee Sang Soon bên nhau bền chặt. Ảnh: X

Dù vậy, Lee Hyori không hoàn toàn rời xa nghệ thuật. Cô vẫn tham gia các chương trình giải trí, xuất hiện trên sân khấu và thực hiện những dự án cá nhân khi cảm thấy phù hợp. Sự trở lại của cô luôn nhận được sự quan tâm bởi khán giả không chỉ tò mò về âm nhạc mà còn muốn biết nữ nghệ sĩ cá tính này đang sống như thế nào.

Ở tuổi 47, Lee Hyori có thể không còn sở hữu vẻ ngoài của cô gái gợi cảm từng khiến cả châu Á phát cuồng. Nhưng cô có thứ sức hút mà thời gian khó lòng lấy đi: bản lĩnh, sự độc lập và khả năng sống đúng với những gì mình tin tưởng. Lee Hyori chính là minh chứng sống động cho việc già đi một cách tự nhiên, tự tin với chính mình chính là nét "slay" khiến bao người ngưỡng mộ.

Ảnh: Instagram

"Gừng càng già càng slay" là đây. Ảnh: Instagram

Nguồn: Instagram