Từng lỡ duyên với loạt mỹ nhân showbiz vì gia đình ngăn cấm, tổng tài 20.000 tỷ đồng nay sắp cưới "Đát Kỷ đẹp nhất màn ảnh"

Phải mất hơn 20 năm, chàng tổng tài này mới có thể khiến gia đình chấp nhận mong muốn kết hôn với một sao nữ trong làng giải trí.

Mới đây, truyền thông Hong Kong (Trung Quốc) lan truyền hình ảnh thiệp cưới của chàng thiếu gia Hoắc Khải Sơn và nữ diễn viên Na Nhiên. Theo nội dung thiệp, cặp đôi dự kiến tổ chức hôn lễ ngày 12/12 tại khách sạn Grand Hyatt Hong Kong. Đặc biệt, thiệp mời có chữ ký chung của Hoắc Chấn Đình và Chu Linh Linh - bố mẹ của Hoắc Khải Sơn. Thông tin này khiến nhiều người cho rằng chuyện tình của cặp đôi đã nhận được sự chấp thuận từ gia đình. Tuy nhiên, phía Hoắc Khải Sơn, Na Nhiên và nhà họ Hoắc vẫn chưa chính thức xác nhận hôn lễ.

Mối duyên giữa Hoắc Khải Sơn và Na Nhiên bắt đầu từ năm 2015. Khi ấy, Na Nhiên mới 18 tuổi, sang Hong Kong (Trung Quốc) theo đuổi công việc người mẫu và ký hợp đồng với Model Genesis - công ty do Hoắc Khải Sơn giữ vai trò CEO kiêm cổ đông lớn.

Sau đó, Na Nhiên xuất hiện trong MV Bong Bóng Tỏ Tình của Châu Kiệt Luân năm 2016, rồi chuyển hướng diễn xuất. Năm 2023, vai Đát Kỷ trong bom tấn Phong Thần giúp người đẹp được khán giả biết đến rộng rãi, sau đó cô chuyển về định cư tại Hong Kong (Trung Quốc). Theo giới truyền thông, Hoắc Khải Sơn và Na Nhiên mới bắt đầu tìm hiểu vào năm 2024, phát triển từ mối quan hệ công việc thành tình yêu. Cả 2 giữ kín chuyện riêng tư và từng bị bắt gặp đi du lịch Bali trước khi tin hẹn hò lan rộng.

Trong khoảng 2 năm trở lại đây, Na Nhiên dần xuất hiện bên cạnh các thành viên nhà họ Hoắc tại những dịp quan trọng. Tháng 11/2025, cô cùng Hoắc Khải Sơn dự đám cưới của em trai anh tại Vân Nam và ngồi ở bàn tiệc dành cho người thân. Đầu năm 2026, mỹ nhân 9x tiếp tục góp mặt trong tiệc mừng thọ Hoắc Chấn Đình, sau đó cùng gia đình bạn trai đi du lịch Italy. Những lần xuất hiện liên tiếp khiến công chúng tin rằng Na Nhiên không còn là bạn gái bình thường, mà đã được gia đình Hoắc Khải Sơn đón nhận.

Hoắc Khải Sơn vốn nổi tiếng có gu thẩm mỹ nhất quán. Khi còn trẻ, anh từng có mối tình ồn ào với Chương Tử Di. Năm 2004, hình ảnh cặp đôi hôn nhau tại bãi đỗ xe ở Hong Kong được truyền thông đăng tải, khiến chuyện tình của thiếu gia hào môn và đại hoa đán trở thành tâm điểm. Hoắc Khải Sơn từng sang Mỹ thăm bạn gái, giúp cô luyện tiếng Anh trong thời gian đóng Hồi Ức Của Một Geisha.

Tuy nhiên, họ đã chia tay năm 2006 vì lý do khoảng cách địa lý và khác biệt về định hướng tương lai. Hơn nữa, nhà họ Hoắc vốn có ảnh hưởng sâu rộng trong giới thể thao, chính trị và kinh doanh nên cực kỳ không thích những chuyện thị phi như ngành giải trí. Ông Hoắc Chấn Đình từng yêu cầu con trai tập trung cho công việc kinh doanh và tránh những ồn ào của showbiz, còn Chương Tử Di không muốn từ bỏ sự nghiệp đỉnh cao để gả vào hào môn.

Sau Chương Tử Di, Hoắc Khải Sơn từng theo đuổi người mẫu lai Amanda S. và có mối quan hệ kéo dài khoảng 4 năm với người mẫu Lea Tassova. Anh cũng từng chuẩn bị một biệt thự hướng biển để cầu hôn Lea Tassova, nhưng chuyện tình vẫn không đi đến kết quả khi nhà họ Hoắc lại một lần nữa ngăn cản. Dù liên tục gặp trắc trở, vị thiếu gia này dường như chưa bao giờ thay đổi gu chọn người yêu trong giới giải trí.

Vậy điều gì khiến Na Nhiên có thể trở thành ngoại lệ? Trước hết, Hoắc Khải Sơn hiện đã ở một vị thế hoàn toàn khác so với thời yêu Chương Tử Di. Ở tuổi 43, anh đang là Phó chủ tịch Tập đoàn Hoắc Anh Đông, đồng thời đảm nhiệm chức Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Hong Kong (Trung Quốc) và nắm giữ khối tài sản 6 tỷ HKD (khoảng 20.000 tỷ đồng). Anh trai Hoắc Khải Cương cũng đã lập gia đình với cựu vận động viên Quách Tinh Tinh và gánh vác nhiều trách nhiệm đại diện gia tộc. Hoắc Khải Sơn vì thế có thể chủ động hơn trong quyết định hôn nhân.

Na Nhiên cũng có lợi thế về khả năng hòa nhập. Dù mang dòng máu Nga và Mông Cổ, cô đã sống và làm việc tại Hong Kong (Trung Quốc) nhiều năm, học tiếng Trung, tìm hiểu văn hóa địa phương. "Đát Kỷ đẹp nhất màn ảnh" còn duy trì đời tư kín đáo, ít đưa chuyện tình cảm ra trước truyền thông. Những yếu tố này có thể giúp cô phù hợp hơn với nếp sống của gia đình Hoắc vốn coi trọng sự riêng tư và danh tiếng.

Nếu thiệp cưới lan truyền là thật, Na Nhiên sẽ là người khép lại hành trình tình trường nhiều sóng gió của Hoắc Khải Sơn. Sau hơn 20 năm vẫn một lòng dành tình cảm cho mỹ nhân showbiz, chàng tổng tài từng nhiều lần lỡ duyên với người đẹp cuối cùng cũng được toại nguyện.