Kim Soo Hyun được minh oan vẫn phải đền hơn 22 tỷ đồng

2 bên đã tranh tụng gắt gao về việc liệu Kim Soo Hyun có vi phạm các nghĩa vụ phải tuân thủ trong hợp đồng và phải chịu trách nhiệm bồi thường hay không.

Vào ngày 13/11, truyền thông Hàn Quốc đưa tin nam diễn viên Kim Soo Hyun tuy đã lấy lại được danh dự nhưng tòa án lại đưa ra phán quyết anh phải bồi thường cho phía nhà quảng cáo vì "vi phạm nghĩa vụ giữ gìn hình ảnh". Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị đơn phải liên đới chi trả cho phía công ty thực phẩm chức năng FromBio số tiền 1.158.984.000 won (22,3 tỷ đồng) cùng với tiền lãi chậm trả.

Vụ kiện lần này là tranh chấp xoay quanh hợp đồng người mẫu quảng cáo của Kim Soo Hyun với công ty thực phẩm chức năm FromBio. FromBio đã chọn Kim Soo Hyun làm người mẫu quảng cáo vào năm 2024. Khi nghi vấn Kim Soo Hyun hẹn hò với Kim Sae Ron thời vị thành niên nổ ra, công ty này cho rằng hình ảnh thương hiệu đã bị tổn hại và gây ra thiệt hại to lớn, nên đã đệ đơn kiện Kim Soo Hyun cùng những người liên quan vào ngày 16/5 năm ngoái.

Kim Soo Hyun dù đã được minh oan nhưng thua kiện và phải trả cho FromBio số tiền 1.158.984.000 won (22,3 tỷ đồng) cùng với tiền lãi chậm trả. Ảnh: Xports News

Đến nay, Kim Soo Hyun đã được minh oan nghi vấn hẹn hò với Kim Sae Ron lúc cô còn là trẻ vị thành viên. Nhưng trong phiên tòa, vấn đề trọng tâm được đưa ra tranh luận là liệu những ồn ào kể trên có cấu thành hành vi vi phạm "nghĩa vụ giữ gìn hình ảnh (duy trì phẩm giá)" theo hợp đồng quảng cáo hay không. 2 bên đã tranh tụng gắt gao về việc liệu Kim Soo Hyun có vi phạm các nghĩa vụ phải tuân thủ trong hợp đồng và phải chịu trách nhiệm bồi thường hay không.

Phía Kim Soo Hyun phản bác: "Không thể công nhận hành vi vi phạm hợp đồng chỉ dựa trên những cáo buộc chưa được xác nhận hoặc những thông tin suy đoán". Tuy nhiên, đến cuối cùng, tòa án vẫn tuyên phía Kim Soo Hyun phải đền bù cho công ty thực phẩm chức năng FromBio số tiền 1.158.984.000 won (22,3 tỷ đồng) cùng với tiền lãi chậm trả. Chi phí tố tụng được chia đều theo tỷ lệ 70% giữa nguyên đơn, công ty thực phẩm chức năng, và 30% giữa các bị cáo, bao gồm cả Kim Soo Hyun.

2 bên đã tranh tụng gắt gao về việc liệu Kim Soo Hyun có vi phạm các nghĩa vụ phải tuân thủ trong hợp đồng và phải chịu trách nhiệm bồi thường hay không. Ảnh: News1

Như vậy, dù đã được minh oan nhưng Kim Soo Hyun vẫn mất số tiền lớn trong vụ kiện tụng với FromBio. Trong phiên tòa hồi tháng 8, Kim Soo Hyun lại thắng kiện thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ Mido. Vào năm 2020, Mido ký hợp đồng với Kim Soo Hyun làm người mẫu quảng cáo và sau đó gia hạn hợp đồng hàng năm. Tháng 11/2024, hãng đồng hồ này đã trả 900 triệu won (16,9 tỷ đồng) để gia hạn hợp đồng thêm 1 năm. Tuy nhiên, sau khi những tranh cãi xung quanh Kim Soo Hyun và cố diễn viên Kim Sae Ron nổi lên, Mido đã chấm dứt thỏa thuận và đệ đơn kiện đòi lại phần tiền đã trả tương ứng với thời gian còn lại của hợp đồng, tương đương 570 triệu won (10,7 tỷ đồng).

Công ty Mido lập luận rằng giá trị thương mại của Kim Soo Hyun với tư cách là người mẫu đã bị tổn hại, khiến việc chấm dứt hợp đồng là hợp lý và cần được hoàn trả một phần phí hợp đồng. Công ty Gold Medalist phản bác lại, cho rằng tranh chấp bắt nguồn từ những cáo buộc bịa đặt do bên thứ 3 đưa ra và bản thân Kim Soo Hyun không phạm bất kỳ lỗi nào có thể biện minh cho việc chấm dứt hợp đồng. Cuối cùng, tòa án đã đứng về phía Gold Medalist và bác bỏ yêu cầu của Mido.

Trước đó, Kim Soo Hyun lại thắng kiện thương hiệu Mido. Ảnh: Osen

Từ tháng 3 năm ngoái, Kim Se Ui - người điều hành kênh YouTube Viện Garo Sero - đã đưa ra những cáo buộc về mối quan hệ giữa Kim Soo Hyun và cố diễn viên Kim Sae Ron thông qua các livestream trên YouTube và các nền tảng khác. Kim Se Ui cũng tổ chức họp báo công bố các đoạn ghi âm và tin nhắn được cho là của Kim Soo Hyun và Kim Sae Ron.

Tuy nhiên, các nhà điều tra đã xác định rằng các đoạn ghi âm đã bị thao túng bằng trí tuệ nhân tạo, các đoạn tin nhắn được cho là giữa 2 người cũng đã bị làm giả. Kim Se Ui bị bắt vào tháng 5/2026 với các cáo buộc bao gồm phát tán thông tin sai lệch và bị truy tố vào tháng 6.

Kim Soo Hyun được cảnh sát xác định không hẹn hò với Kim Sae Ron lúc cô còn là trẻ vị thành niên. Ảnh: X

Từ ngày 3/9, truyền thông Hàn Quốc đưa tin các công tố viên đã trả lại hồ sơ điều tra cáo buộc hẹn hò của Kim Soo Hyun - Kim Sae Ron cho cảnh sát. Trước đó vào ngày 29/7, Sở Cảnh sát Seongdong ở Seoul đã quyết định không chuyển vụ án cho công tố viên do thiếu bằng chứng và chuyển hồ sơ để xem xét. Vì các công tố viên không yêu cầu điều tra bổ sung hoặc điều tra lại, quyết định của cảnh sát coi như đã được hoàn tất, chính thức khép lại cuộc điều tra khoảng 1 năm 4 tháng sau khi đơn khiếu nại được đệ trình. Sau khi được minh oan, Kim Soo Hyun nhanh chóng trở lại showbiz, tham gia fan meeting, lễ trao giải, dù còn gây nhiều tranh cãi.

Trong ngày 11/11, Kim Soo Hyun đã ra tòa làm nhân chứng trong phiên tòa xét xử Kim Se Ui. Kim Soo Hyun đến tòa án vào khoảng 1h40 chiều, 20 phút trước khi phiên tòa bắt đầu. Mặc dù có rất nhiều phóng viên chờ sẵn ở cổng chính, nam diễn viên được cho là đã tránh lối vào thông thường và đi thẳng vào phòng xử án qua một lối đi ngầm. Lời khai của anh cũng được tiến hành kín đáo để bảo vệ nạn nhân và vì những lý do liên quan khác. Còn Kim Se Ui liên tục kêu oan trước tòa, khẳng định đoạn ghi âm giọng nói của Kim Sae Ron không phải sản phẩm của AI.

Kim Soo Hyun đi lối ngầm, tránh phóng viên trong phiên tòa xét xử Kim Se Ui. Ảnh: Joynews24

Nguồn: OSEN