Thiếu gia đình đám sắp cưới từng yêu Chương Tử Di 22 năm trước, đành chia tay mối tình thanh xuân vì lý do đau lòng

Sau hơn 2 thập kỷ, cả Chương Tử Di và Hoắc Khải Sơn đã có những ngã rẽ khác nhau trong cuộc đời mình. Chuyện tình năm xưa sẽ chỉ còn là 1 chương đẹp đẽ trong ký ức thanh xuân mà thôi.

Hơn 2 thập kỷ đã trôi qua kể từ những ngày hè năm 2004, khi hình ảnh một cặp đôi trẻ trung, đẹp đôi nắm tay dạo phố và trao nhau nụ hôn công khai trên đường phố làm chấn động cả giới truyền thông Hoa ngữ. Cô gái trong khung hình ấy là Chương Tử Di, ngôi sao đang ở đỉnh cao sự nghiệp sau thành công vang dội của Ngọa Hổ Tàng Long. Chàng trai bên cạnh là Hoắc Khải Sơn, thiếu gia kém cô 4 tuổi, cháu nội của cố tỷ phú Hoắc Anh Đông, con trai thứ của Hoắc Chấn Đình và hoa hậu Chu Linh Linh.

22 năm sau, khi tin tức Hoắc Khải Sơn chuẩn bị tổ chức hôn lễ với nữ diễn viên Na Nhiên được công bố, dư luận lại một lần nữa nhắc về mối tình thanh xuân ấy - mối tình từng đẹp như mơ nhưng kết thúc vì những khoảng cách khó san lấp về thân phận, quan điểm sống và yêu cầu của 1 gia tộc quyền lực.

Chương Tử Di - Hoắc Khải Sơn từng có chuyện tình ngọt ngào thời thanh xuân. Ảnh: Weibo

Cuộc gặp gỡ định mệnh và tình yêu không ngại ống kính

Năm 2004, Chương Tử Di vừa tròn 25 tuổi. Cô đã khẳng định vị thế quốc tế nhờ Ngọa Hổ Tàng Long, tiếp tục gây ấn tượng với Anh Hùng và đang chuẩn bị cho những vai diễn lớn trong Thập Diện Mai Phục cùng dự án Hollywood Hồi ức của một Geisha. Sự nghiệp của cô đang trong giai đoạn bùng nổ, vừa nhận được sự công nhận từ giới chuyên môn lẫn khán giả toàn cầu.

Ảnh: Weibo

Ảnh: Weibo

Chương Tử Di khi ấy còn rất trẻ nhưng đã là minh tinh có danh tiếng toàn cầu. Ảnh: Weibo

Hoắc Khải Sơn khi ấy mới 21 tuổi, sinh viên của trường King's College London tại Anh. Thiếu gia là thành viên thế hệ thứ 3 của gia tộc Hoắc một trong những họ tộc giàu có và có ảnh hưởng lớn tại Hong Kong (Trung Quốc) với hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng, vận tải biển và các dự án kinh doanh khác. Anh còn sở hữu ngoại hình điển trai, phong thái lịch lãm của một thiếu gia thực thụ. Hoắc Khải Sơn được mô tả là người ít xuất hiện trước truyền thông, được gia đình bảo vệ khá kỹ lưỡng.

Hoắc Khải Sơn là thiếu gia trâm anh thế phiệt. Ảnh: Weibo

2 người gặp nhau tại một sự kiện từ thiện liên quan đến hoàng gia Monaco và nhanh chóng nảy nở tình cảm. Chỉ vài tháng sau, vào mùa hè năm 2004, paparazzi đã bắt gặp họ trên đường phố và đặc biệt là tại một bãi đỗ xe ngầm. Hình ảnh Chương Tử Di chủ động tiến tới, ôm hôn Hoắc Khải Sơn say đắm rồi mỉm cười hướng về phía ống kính trở thành "cú nổ" truyền thông. Không trốn tránh, không che mặt, cả 2 thể hiện tình cảm một cách tự nhiên và phóng khoáng đến mức khiến dư luận vừa bất ngờ vừa ngưỡng mộ. Nhiều người nhận xét rằng hiếm có cặp đôi nào, đặc biệt là khi một bên là ngôi sao giải trí đình đám, lại dám yêu công khai đến thế ở thời điểm ấy.

Ảnh: Weibo

Cặp đôi gặp nhau trong 1 sự kiện giải trí. Ảnh: Weibo

Cặp đôi đi du lịch cùng nhau, xuất hiện tại các sự kiện, và có thông tin cho rằng Hoắc Khải Sơn còn hỗ trợ Chương Tử Di luyện tiếng Anh để chuẩn bị cho vai diễn trong Hồi ức của một Geisha. Tình yêu của họ mang đậm chất thanh xuân: trẻ trung, nhiệt huyết, không e ngại ánh mắt dư luận. Ở độ tuổi hơn 20, họ sống như những cặp đôi bình thường, cùng nắm tay, hôn nhau giữa phố đông, cười nói vui vẻ trước ống kính. Sự tương phản về thân phận càng làm câu chuyện thêm hấp dẫn: một bên là "Ảnh hậu quyền lực" của giới giải trí đang chinh phục Hollywood, một bên là "thiếu gia hàng thật giá thật" của gia tộc tài phiệt Hong Kong (Trung Quốc).

Ảnh: Weibo

Cặp đôi không ngại thể hiện tình cảm trước ống kính. Ảnh: Weibo

Lý do chia tay đầy tiếc nuối

Mối tình này tuy đẹp nhưng chỉ kéo dài khoảng 2 năm, kết thúc vào khoảng năm 2006. Dù Chương Tử Di và Hoắc Khải Sơn không công bố lý do chia tay, nhưng giới giải trí rỉ tai nhau nguyên nhân đến từ gia tộc họ Hoắc. Ở thời điểm đó, gia tộc tài phiệt đình đám mong muốn người con dâu tương lai sẽ rời xa giới giải trí đầy thị phi, tập trung vào cuộc sống gia đình, chăm sóc chồng con và sống cuộc đời riêng tư hơn. Trong khi đó, Chương Tử Di đang ở giai đoạn sự nghiệp phát triển rực rỡ nhất. Cô không muốn từ bỏ những gì mình đã nỗ lực xây dựng từ khi còn rất trẻ, cũng không muốn trở thành "vợ hiền dâu thảo" theo đúng khuôn mẫu truyền thống của một gia tộc lớn.

Bên cạnh đó, còn có nguồn tin cho rằng gia tộc họ Hoắc đánh giá xuất thân diễn viên của Chương Tử Di không phù hợp với vị thế của họ. Quan điểm sống quá cũng quá khác biệt - một bên coi trọng sự nghiệp cá nhân và tự do, một bên đề cao ổn định và truyền thống gia đình hào môn. Dù lý do cụ thể không bao giờ được 2 người chính thức công bố chi tiết, nhưng kết quả thì rõ ràng: Hoắc Khải Sơn và Chương Tử Di đường ai nấy đi. Có thông tin cặp đôi từng có giai đoạn tái hợp vào năm 2011, nhưng cuối cùng vẫn không thành.

Dù Chương Tử Di và Hoắc Khải Sơn không công bố lý do chia tay, nhưng giới giải trí rỉ tai nhau nguyên nhân đến từ gia tộc họ Hoắc. Ảnh: X

Gia tộc tài phiệt đình đám mong muốn người con dâu tương lai sẽ rời xa giới giải trí, nhưng Chương Tử Di không từ bỏ sự nghiệp của mình. Ảnh: X

2 người - 2 chặng đường khác biệt sau 22 năm

Chương Tử Di sau đó tiếp tục con đường nghệ thuật. Cô đóng nhiều vai quan trọng, nhận nhiều giải thưởng lớn tại Cbiz cũng như trên toàn cầu. Đến năm 2015, nữ minh tinh kết hôn với nhạc sĩ Uông Phong. Cuộc hôn nhân ấy kéo dài khoảng 8 năm trước khi cả hai ly hôn vào năm 2023. Dù đời tư từng có nhiều sóng gió, Chương Tử Di vẫn duy trì vị thế của một trong những nữ diễn viên hàng đầu châu Á, tiếp tục xuất hiện trong các dự án điện ảnh và hoạt động xã hội.

Chương Tử Di và Uông Phong từng có cuộc hôn nhân kéo dài 8 năm. Ảnh: X

Hoắc Khải Sơn sau chia tay Chương Tử Di vẫn giữ lối sống khá kín tiếng. Anh tham gia công việc của tập đoàn gia đình, từng giữ vị trí phó chủ tịch hoặc các vai trò quan trọng trong việc mở rộng kinh doanh. Trong nhiều năm, anh được truyền thông mô tả là người "chẳng chịu lấy vợ dù đã U40", từng vướng tin đồn với vài người đẹp nhưng không đi đến kết thúc có hậu. Mãi đến gần đây, tên anh mới lại xuất hiện dày đặc trên mặt báo vì mối quan hệ với Na Nhiên.

Na Nhiên sinh năm 1997, mang dòng máu Nga - Mông Cổ. Cô đến Hong Kong (Trung Quốc) năm 18 tuổi theo đuổi nghề người mẫu, sau đó bước vào diễn xuất. Vai diễn Đát Kỷ trong Phong Thần đã mang lại cho cô danh tiếng lớn và danh hiệu "Đát Kỷ đẹp nhất màn ảnh". Được biết, hai người quen biết qua công ty người mẫu mà Hoắc Khải Sơn có liên quan, sau đó phát triển tình cảm kín đáo trong vài năm. Na Nhiên được cho là đã hòa nhập khá tốt với gia đình họ Hoắc, từng xuất hiện trong một số sự kiện quan trọng của gia tộc.

Hoắc Khải Sơn sắp kết hôn với Na Nhiên. Ảnh: X

Vào ngày 11/11, thiệp cưới của cặp đôi được hé lộ. Theo thông tin từ truyền thông, hôn lễ dự kiến diễn ra ngày 12/12/2026 tại khách sạn Grand Hyatt Hong Kong (Trung Quốc). Thiệp mời do bố mẹ của Hoắc Khải Sơn là tỷ phú Hoắc Chấn Đình và Hoa hậu Hong Kong đẹp nhất lịch sử Chu Linh Linh cùng đứng tên ký gửi. Đám cưới của Na Nhiên và Hoắc Khải Sơn cho phép truyền thông tác nghiệp từ 16h30 đến 18h. Đúng 18h30, tiệc chiêu đãi và nghi thức cắt bánh, trao nhẫn của cô dâu - chú rể sẽ chính thức diễn ra.

Đây được xem là dấu hiệu rõ ràng về sự chấp thuận của gia đình họ Hoắc với Na Nhiên. Tin tức này lập tức khiến nhiều người liên tưởng lại mối tình năm xưa với Chương Tử Di. Có người thở dài vì "thiếu gia cuối cùng cũng chọn người trong giới giải trí", có người thì cho rằng thời thế đã khác, quan điểm của gia tộc họ Hoắc có thể đã mềm mỏng hơn sau 2 thập kỷ.

Cận cảnh thiệp cưới của gia tộc hào môn. Ảnh: Weibo

Na Nhiên hòa nhập tốt với gia đình nhà chồng. Ảnh: X

Chương Tử Di hiện vẫn hoạt động nghệ thuật, giữ hình ảnh thanh lịch và chuyên nghiệp. Cô không công khai nhắc đến quá khứ tình cảm với Hoắc Khải Sơn. Còn Hoắc Khải Sơn, sau hơn 2 thập kỷ, sắp chính thức bước vào một chương mới của cuộc đời với người phụ nữ kém anh 14 tuổi.

Nhìn lại, mối tình năm 2004 giữa Chương Tử Di và Hoắc Khải Sơn vẫn được nhiều người nhớ đến như một bản tình ca thanh xuân đẹp nhưng ngắn ngủi. Họ yêu nhau ở độ tuổi đẹp nhất, thể hiện tình cảm một cách chân thành và không ngại ngần, nhưng cuối cùng phải chia tay vì những rào cản gia đình. 22 năm sau, khi một người đã trải qua hôn nhân và ly hôn, người kia sắp tổ chức đám cưới, câu chuyện cũ lại được nhắc đến. Dù kết thúc thế nào, mối tình ấy vẫn để lại dấu ấn sâu đậm trong ký ức của công chúng - về một thiếu gia và một Ảnh hậu từng yêu nhau rực rỡ giữa phố phường Hong Kong (Trung Quốc) năm ấy.