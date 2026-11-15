Tình hình của An Tây sau 2 năm bị bắt vì ma tuý

Người nhà đã chia sẻ tình hình hiện tại của An Tây.

Mới đây, Rufino Aybar đăng tải bài viết trên Facebook nhân dịp tròn hai năm kể từ biến cố liên quan đến chị gái Andrea Aybar (An Tây). Nam TikToker bày tỏ những cảm xúc sau quãng thời gian gia đình trải qua nhiều thay đổi. Anh viết: "Hôm nay là tròn 2 năm kể từ ngày gia đình mình bước vào quãng thời gian lặng lẽ nhất. Có những ngày dài như vô tận, nhưng nhờ có nhau mà cả nhà vẫn đi qua được từng chặng một".

Rufino tiết lộ vừa đến thăm nuôi An Tây và cập nhật tình hình hiện tại của chị gái. Anh cho biết hiện tại An Tây vẫn ổn, đang chấp hành án phạt. Nam TikToker đồng thời bày tỏ mong muốn những tháng năm sắp tới sẽ bình yên, nhẹ nhàng hơn và gửi lời cảm ơn đến những người luôn ở bên, động viên gia đình.

Rufino Aybar chia sẻ tình hình của An Tây sau 2 năm bị bắt giữ. Ảnh: FBNV

Sau khi An Tây bị bắt vào tháng 11/2024 vì các hành vi liên quan đến ma túy, Rufino đăng tải bài viết trên trang cá nhân, thay mặt chị gái gửi lời xin lỗi tới những người từng yêu mến, ủng hộ cô.

Anh thừa nhận đây là lỗi lầm lớn, gây thất vọng cho khán giả và ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống của gia đình. Rufino cũng mong công chúng nhìn nhận khách quan trách nhiệm của từng cá nhân, không quy kết bố và bản thân anh vì hành vi của chị gái.

Rufino Aybar cũng từng gửi lời xin lỗi sau khi chị gái bị bắt giữ vào tháng 11/2024. Ảnh: FBNV

An Tây theo gia đình sang Việt Nam sinh sống từ nhỏ, nói tiếng Việt thành thạo và từng là một trong những hot girl, người mẫu nổi bật của giới trẻ Hà thành. Sở hữu gương mặt lai Tây, vóc dáng cao ráo cùng phong cách thời trang cá tính, Andrea sớm bước chân vào làng giải trí khi còn ở tuổi thiếu niên.

Ngày 14/11/2024, thông tin người mẫu An Tây (tên thật Andrea Aybar Carmona, tên tiếng Việt Nguyễn Thị An) bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về các hành vi liên quan đến ma túy khiến dư luận xôn xao. Theo Công an TP.HCM, nữ người mẫu bị khởi tố về hai tội danh Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy. Vụ việc nằm trong quá trình mở rộng điều tra chuyên án VN10, bắt nguồn từ đường dây vận chuyển ma túy qua đường hàng không được phát hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất vào tháng 3/2023.

Sau gần hai năm điều tra, An Tây cùng nhiều bị cáo khác được đưa ra xét xử trong vụ án ma túy VN10 với tổng cộng 227 bị cáo. Ngày 3/9/2026, TAND TP.HCM tuyên phạt An Tây 8 năm tù, gồm 7 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và 1 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngày 3/9/2026, TAND TP.HCM tuyên phạt An Tây 8 năm tù.