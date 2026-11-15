Sao nữ quê Đà Nẵng kín tiếng đến khó tin: Âm thầm mang thai 8 tháng, sinh xong mới công khai chồng người Hàn

Cả hai lựa chọn giữ kín mối quan hệ trước truyền thông, chỉ hé lộ cuộc sống gia đình khi đã đón thành viên mới.

Trước khi được biết đến với vai trò ca sĩ, Nguyên Hà từng theo học tại Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM. Không xuất thân từ môi trường đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp, Nguyên Hà bắt đầu ca hát tại các quán cà phê dành cho sinh viên từ khoảng năm 2007. Khi ấy, cô chủ yếu thể hiện những ca khúc yêu thích và chưa thực sự nghĩ đến việc theo đuổi con đường nghệ thuật lâu dài. Sở hữu chất giọng trong trẻo, nhẹ nhàng cùng cách hát mộc mạc, cô dần được chú ý và có cơ hội bước chân vào môi trường âm nhạc chuyên nghiệp.

Bước ngoặt trong sự nghiệp của Nguyên Hà đến khi cô gặp gỡ nhạc sĩ Quốc Bảo. Nhận thấy nét riêng trong giọng hát của nữ sinh viên Kiến trúc, nam nhạc sĩ đã tạo điều kiện để cô tiếp cận công việc thu âm và phát triển khả năng ca hát. Năm 2012, Nguyên Hà giới thiệu album Địa đàng, đánh dấu một trong những cột mốc đầu tiên trên hành trình âm nhạc. Khác với nhiều nghệ sĩ cùng thời, cô không lựa chọn hướng phát triển ồn ào mà kiên trì theo đuổi những bản nhạc nhẹ nhàng, giàu tính tự sự, từng bước xây dựng lượng khán giả riêng.

Không xuất thân từ môi trường đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp, Nguyên Hà bắt đầu ca hát tại các quán cà phê dành cho sinh viên từ khoảng năm 2007. Ảnh: FBNV

Sở hữu chất giọng trong trẻo, nhẹ nhàng cùng cách hát mộc mạc, cô dần được chú ý và có cơ hội bước chân vào môi trường âm nhạc chuyên nghiệp. Ảnh: FBNV

Sau nhiều năm hoạt động, Nguyên Hà ghi dấu ấn qua loạt ca khúc như Ta có hẹn với tháng 5, Nhắm mắt thấy mùa hè, Xin lỗi và Chờ ngày lời hứa nở hoa. Giọng hát giàu cảm xúc cùng phong thái biểu diễn giản dị giúp cô trở thành cái tên quen thuộc với những người yêu thích dòng nhạc nhẹ. Dù không thường xuyên xuất hiện trên các chương trình giải trí, nữ ca sĩ vẫn có sức hút riêng và được nhiều khán giả ưu ái gọi là "nàng thơ" của làng nhạc Việt.

Năm 2023, Nguyên Hà gây bất ngờ khi tham gia mùa đầu tiên của chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Vốn gắn liền với hình ảnh nữ ca sĩ trầm lặng, thường đứng hát những bản ballad sâu lắng, cô khiến khán giả thích thú khi thử sức với vũ đạo và các tiết mục sôi động. Đặc biệt, màn trình diễn Đường cong ở vòng Hồi sinh cho thấy sự nỗ lực làm mới bản thân của Nguyên Hà. Sau chương trình, cô tiếp tục giới thiệu album Hồi ức thanh xuân vào tháng 3/2024, đánh dấu chặng đường 12 năm kể từ khi phát hành album đầu tay Địa đàng.

Năm 2023, Nguyên Hà gây bất ngờ khi tham gia mùa đầu tiên của chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Ảnh: FBNV

Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, Nguyên Hà còn được biết đến là một trong những nữ ca sĩ khá kín tiếng về đời tư. Suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật, cô hiếm khi chia sẻ chuyện tình cảm, không công khai bạn trai hay tiết lộ kế hoạch kết hôn. Chính vì vậy, ngày 3/12/2024, đúng dịp sinh nhật tuổi 36, Nguyên Hà khiến nhiều khán giả bất ngờ khi đăng tải hình ảnh khoe bụng bầu lớn trên trang cá nhân, kèm dòng trạng thái: "Sinh nhật năm nay hơi lạ". Thời điểm đó, cô đã mang thai khoảng 8 tháng nhưng trước đó gần như không để lộ thông tin với công chúng.

Theo chia sẻ của Nguyên Hà, việc có con đến khá bất ngờ bởi trước đây cô từng nghĩ mình khó mang thai tự nhiên, thậm chí đã cân nhắc phương án trữ trứng để chuẩn bị cho việc thụ tinh trong ống nghiệm. Vì vậy, khi biết bản thân sắp được làm mẹ, nữ ca sĩ vô cùng xúc động và hạnh phúc. Trong suốt thai kỳ, cô chủ động thay đổi thói quen sinh hoạt, chú ý hơn đến chế độ dinh dưỡng, hạn chế những chuyến đi xa và tạm dừng nhận show từ tháng thứ sáu để tập trung nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe.

Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, Nguyên Hà còn được biết đến là một trong những nữ ca sĩ khá kín tiếng về đời tư. Ảnh: FBNV

Tháng 12/2024, đúng dịp sinh nhật tuổi 36, Nguyên Hà khiến nhiều khán giả bất ngờ khi đăng tải hình ảnh khoe bụng bầu lớn trên trang cá nhân. Ảnh: FBNV

Tháng 1/2025, Nguyên Hà hạ sinh con gái đầu lòng tại một bệnh viện quốc tế ở TP.HCM. Sau khi chào đón nhóc tỳ thành công, nữ ca sĩ mới chính thức thông báo tin vui với người hâm mộ. Em bé được đặt tên thân mật là Naru. Trải qua hành trình sinh nở ở tuổi 36, Nguyên Hà thừa nhận bản thân có nhiều cảm xúc khó diễn tả. Cô từng kể rằng khoảng 24 giờ sau sinh, việc bước xuống giường khiến mình đau đến bật khóc, thậm chí có lúc nghĩ sẽ không đủ can đảm để sinh con thêm lần nữa. Thế nhưng, khi nhìn con gái ngủ ngon, nữ ca sĩ cảm thấy mọi vất vả đều xứng đáng.

Chỉ 3 ngày sau khi công bố chuyện sinh con, Nguyên Hà tiếp tục khiến khán giả bất ngờ khi lần đầu công khai diện mạo ông xã người Hàn Quốc. Trước đó, dù đã có thời gian dài gắn bó với bạn đời, nữ ca sĩ gần như không chia sẻ hình ảnh hay thông tin về anh. Chồng Nguyên Hà không hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Cả hai lựa chọn giữ kín mối quan hệ trước truyền thông, chỉ hé lộ cuộc sống gia đình khi đã đón thành viên mới.

Trước khi Nguyên Hà công khai ông xã, chuyện tình cảm của cô từng được diva Mỹ Linh nhắc đến trong một đêm nhạc vào năm 2024. Mỹ Linh tiết lộ đã có dịp gặp người yêu của đàn em và nhận xét anh là người hoạt bát, hướng ngoại, khá trái ngược với tính cách trầm lặng của Nguyên Hà. Tuy nhiên, khi ấy nữ ca sĩ vẫn ngại ngùng và không muốn chia sẻ quá nhiều về người đàn ông của mình. Phải đến sau khi con gái đầu lòng chào đời, khán giả mới có cơ hội nhìn thấy người bạn đời đã âm thầm đồng hành cùng giọng ca Ta có hẹn với tháng 5.

Chỉ 3 ngày sau khi công bố chuyện sinh con, Nguyên Hà tiếp tục khiến khán giả bất ngờ khi lần đầu công khai diện mạo ông xã người Hàn Quốc. Ảnh: FBNV

Chồng Nguyên Hà không hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Ảnh: FBNV

Sau khi trở thành mẹ, cuộc sống của Nguyên Hà có nhiều thay đổi. Từ một nữ ca sĩ quen dành phần lớn thời gian cho phòng thu, sân khấu và những chuyến lưu diễn, cô bắt đầu làm quen với lịch sinh hoạt xoay quanh việc chăm sóc con gái. Nữ ca sĩ từng thừa nhận bản thân phải học hỏi nhiều điều khi lần đầu làm mẹ, từ những kiến thức chăm sóc trẻ sơ sinh đến cách cân bằng giữa thời gian dành cho gia đình và công việc cá nhân.

Trong những hình ảnh đời thường được chia sẻ sau khi sinh con, ông xã người Hàn Quốc của Nguyên Hà cũng nhận được sự chú ý bởi sự quan tâm dành cho vợ con. Nguyên Hà từng nhận xét chồng là người tâm lý, biết lắng nghe và chia sẻ. Sự đồng hành của bạn đời giúp cô có thêm điểm tựa trong giai đoạn đầu làm mẹ, khi cuộc sống có nhiều thay đổi và trách nhiệm mới.