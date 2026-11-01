Ảnh cưới của ngọc nữ showbiz N. và thiếu gia nghìn tỷ ngành ngân hàng, gấp đôi visual là đây!

Cô dâu Bua Nalinthip và thiếu gia nghìn tỷ Win Veeraphan quá đẹp đôi.

Nữ diễn viên Thái Lan Bua Nalinthip và thiếu gia nghìn tỷ Win Veeraphan dự kiến sẽ cử hành hôn lễ vào tháng 12 năm nay. Trước thềm ngày trọng đại, cặp đôi vừa “dội bom” mạng xã hội bằng bộ ảnh cưới đẹp như mơ, khiến người hâm mộ phát sốt. Trong ảnh, nữ diễn viên nổi tiếng xứ chùa vàng khoe ra chiếc nhẫn kim cương cực kỳ bắt mắt. Ngoại hình của cô dâu chú rể cũng được khen đẹp đôi, giống như thể sinh ra là để dành cho nhau.

Giữa khung cảnh lãng mạn, nhan sắc cực phẩm của cặp đôi đã tỏa sáng rực rỡ, phát sáng trong từng khung hình. Bua Nalinthip từ lâu vốn quen thuộc với khán giả nhờ vẻ đẹp ngọt ngào, kiều diễm, thì nay lại càng thêm phần đằm thắm và rạng rỡ trong bộ ảnh trọng đại của đời mình. Cô dâu diện váy cưới trắng tinh khôi, không cầu kỳ nhưng lại tôn lên trọn vẹn nét thanh tao, sang trọng. Mái tóc xõa tự nhiên cùng đôi mắt hút hồn và nụ cười tỏa nắng đã tạo nên vẻ đẹp tựa nữ thần, vừa mong manh lại vừa rạng ngời hạnh phúc. Làn da không tì vết kết hợp với lớp trang điểm nhẹ nhàng tự nhiên càng làm nổi bật lên nét đẹp trong trẻo của Bua.

Sánh bước bên Bua, chú rể Win Veeraphan toát lên phong thái lịch lãm, nam tính và đầy cuốn hút. Dù hoạt động ngoài ngành giải trí song anh vẫn sở hữu vẻ ngoài điển trai không kém cạnh bất kỳ tài tử nào. Trong bộ vest đen cổ điển, Win mang tới vẻ đẹp trưởng thành, ánh mắt anh bình thường vốn sắc sảo nhưng lại hóa dịu dàng đến “tan chảy” khi hướng về người phụ nữ của đời mình.

Sự hòa trộn giữa vẻ nam tính cuốn hút của chú rể cùng nét mềm mại xen lẫn ngọt ngào, quyến rũ của cô dâu đã tạo nên bộ ảnh cưới vô cùng hoàn mỹ. Bên cạnh đó, điều khiến bộ ảnh chạm đến trái tim người xem chính là màn tương tác ngọt ngào, đong đầy tình yêu của cặp đôi kiều nữ - đại gia.

Bua Nalinthip - Win Veeraphan gây sốt nhờ diện mạo cuốn hút trong bộ ảnh cưới. Ảnh: IGNV

Diện mạo đẹp tựa nữ thần của Bua Nalinthip khiến người hâm mộ khó lòng rời mắt. Ảnh: IGNV

Những màn ương tác ngọt ngào giữa cô dâu chú rể đã làm cho khán giả “quắn quéo”, “tan chảy”. Ảnh: IGNV

Nhiều netizen còn tưởng Bua Nalinthip - Win Veeraphan đang chụp poster cho 1 bộ phim ngôn tình lãng mạn. Ảnh: IGNV

Bua và thiếu gia nghìn tỷ trông vô cùng đẹp đôi khi ở bên nhau. Chứng kiến những hình ảnh ngập tràn hạnh phúc của cặp đôi, công chúng đồng loạt bày tỏ niềm háo hức, muốn sớm được chiêm ngưỡng ngày Bua cử hành hôn lễ cổ tích. Ảnh: IGNV

Cách đây khoảng 1 tháng, Bua và bạn trai thiếu gia đã được bắt gặp đi gửi thiệp mời cưới cho đồng nghiệp, bạn bè. Đầu tiên, Bua Nalinthip và vị hôn phu đến gặp nhà sản xuất phim nổi tiếng Piya Sawetpikul để mời ông tới chung vui trong ngày trọng đại của đời mình. Trong video do truyền thông đăng tải, Bua Nalinthip cùng chồng tương lai xuất hiện với gương mặt rạng ngời, sáng bừng niềm hạnh phúc.

Cách đây không lâu, Bua Nalinthip đã cùng thiếu gia Win Veeraphan đi phát thiệp mời đám cưới. Gương mặt họ hiện lên rất rõ niềm hạnh phúc trào dâng. Ảnh: Line Today

Khi phỏng vấn với truyền thông Thái Lan, Bua Nalinthip cũng đã có những chia sẻ cởi mở về kế hoạch tổ chức đám cưới vào cuối năm. Cô tiết lộ đã bay sang Việt Nam để xem các mẫu váy cưới: “Tôi có sang Việt Nam thử 1 số mẫu váy, vì bên họ có những thiết kế rất phá cách và thời thượng”.

Đồng thời, nữ diễn viên sinh năm 1989 cũng dành nhiều lời khen ngợi “có cánh” để nói về vị hôn phu ngàn tỷ. Theo đó, cô hạnh phúc bày tỏ đã tìm thấy “vùng an toàn”, 1 người mà cô muốn đồng hành trong suốt cả cuộc đời và có thể tin tưởng gửi gắm tương lai mình cho anh ấy.

Chuyện tình của Bua Nalinthip và thiếu gia ngàn tỷ đã liên tục chiếm sóng truyền thông suốt thời gian qua. Ảnh: X

Còn nhớ vào tháng 12 năm ngoái, thiếu gia Win Veeraphan đã cất công đưa Bua Nalinthip sang tận Nhật Bản để thực hiện nghi thức trao nhẫn. Trong giây phút thiêng liêng, chàng thiếu gia ngàn tỷ đã gây bất ngờ khi quỳ gối cầu hôn Bua Nalinthip bằng chiếc nhẫn kim cương đắt giá giữa khung cảnh lãng mạn tại xứ sở hoa anh đào.

Nhớ lại giây phút được cầu hôn, Bua Nalinthip cho biết, dù cô từng đóng cảnh được trao nhẫn trong nhiều bộ phim truyền hình, thế nhưng cảm giác ngoài đời thực lại hoàn toàn khác biệt. Theo lời ngọc nữ 8X, ở giây phút bạn trai thiếu gia đột nhiên quỳ gối trao nhẫn, cô bỗng cảm thấy vô cùng bàng hoàng, đứng hình không biết phải làm gì. Và cuối cùng, người đẹp cũng đã gật đầu nhận lời cầu hôn từ đàng trai.

Bua Nalinthip tiết lộ thêm, bạn trai đã giấu kín cô về màn cầu hôn bất ngờ. Trên thực tế, nữ diễn viên từng nhận ra 1 vài điểm bất thường, chẳng hạn như bạn trai cô bỗng nhắn tin Line nhiều hơn và chú trọng đến việc chọn quần áo hơn lúc bình thường. Tuy nhiên, ngay cả lúc đó Bua cũng không nghĩ tới chuyện bạn trai đang âm thầm chuẩn bị cho màn cầu hôn lãng mạn ở Nhật Bản.

Bua được bạn trai thiếu gia quỳ gối cầu hôn ở nước ngoài. Ảnh: Line Today

Bua có tên thật là Nalinthip Sakulongumpa, sinh năm 1989, từng tham dự cuộc thi Miss Teen Thái Lan khi vừa tròn 17 tuổi. Cùng năm, cô được chọn làm người mẫu ảnh, đóng MV. 1 năm sau đó, người đẹp 8X lấn sân diễn xuất. Kể từ đó tới nay, Bua Nalinthip ghi dấu ấn ở hàng loạt bộ phim đáng chú ý như Sóng Gió Cuộc Đời, Ngọn Lửa Đức Hạnh, Tình Chị Duyên Em,...

Trong khi đó, Win Veeraphan xuất thân trong gia đình giàu có. Khối tài sản của anh ước tính lên tới cả tỷ Baht Thái (gần 1000 tỷ đồng). Anh hiện đảm nhận chức vụ Phó giám đốc tại 1 ngân hàng nổi tiếng. Anh là chuyên gia tài chính trẻ tuổi tài cao, sở hữu năng lực chuyên môn đầy ấn tượng và có tương lai vô cùng rộng mở. Dù không hoạt động trong showbiz song Win lại quen mặt với khá nhiều khán giả Thái Lan do anh từng xuất hiện ở sự kiện của các tổ chức tài chính lớn cũng như những buổi diễn thuyết, hội thảo tại các trường đại học.

Bua góp mặt trong nhiều bộ phim ăn khách, sở hữu nhan sắc không tuổi. Ảnh: X

Win cũng gây chú ý với diện mạo điển trai. Ảnh: X

Nguồn: Line Today