Thảm đỏ hot nhất hôm nay: aespa xứng danh "nhóm nhạc đại mỹ nhân", Karina 0 điểm tròn trĩnh!

Dàn idol thế hệ mới như aespa, ATEEZ, RIIZE, Choi Yena, TWS, Rescene, Hearts2Hearts... đã biến thảm đỏ lễ trao giải MMA 2026 thành "vườn bông" nhan sắc.
Vào ngày 14/11, thảm đỏ Lễ trao giải
Melon Music Awards 2026 (MMA) ngày 1 đã chính thức diễn ra, thu hút sự chú ý của truyền thông và người hâm mộ Kpop. Lễ trao giải MMA năm nay quy tụ loạt idol Kpop thế hệ mới nổi tiếng như aespa, ATEEZ, RIIZE, Choi Yena, TWS, Rescene, Hearts2Hearts...
Trên thảm đỏ MMA năm nay, aespa xứng danh là "nhóm nhạc đại mỹ nhân" khi đổ bộ với nhan sắc, thần thái khí chất cực nổi trội, "chặt đẹp" các đàn em.
Karina chính là mỹ nhân nổi bật nhất, khi diện chiếc váy ôm đen tôn trọn vóc dáng gợi cảm cùng làn da trắng sáng, phô diễn nhan sắc 0 điểm - không điểm nào chê, khiến cả mạng xã hội phát sốt.
aespa xứng danh là "nhóm nhạc đại mỹ nhân". Clip: X
Karina thu hút mọi ánh nhìn với sắc vóc 0 điểm - không điểm nào chê. Clip: X
Mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười. Ảnh: News1
Ảnh: Mydaily
Chiếc váy xẻ tà khoe khéo đôi chân cùng làn da trắng sáng. Ảnh: News1
Karina không ăn kiêng quá đà, cô có vóc dáng đầy đặn nữ tính. Ảnh: Topstarnews
Nhan sắc tỏa sáng thu hút mọi ánh nhìn. Ảnh: Xports News
Cận cảnh gương mặt không góc chết của mỹ nhân 26 tuổi. Ảnh: Newsen
Topstarnews còn gọi góc nghiêng của Karina là "báu vật". Ảnh: Topstarnews
Ảnh: Osen
Nếu Karina là thiên nga đen thì Ningning là thiên nga trắng lộng lẫy. Ảnh: Xports News
Chiếc váy bồng bềnh như công chúa nhưng vẫn giúp nữ idol khoe khéo eo thon. Ảnh: News1
Ảnh: News1
Nhan sắc yêu kiều, khí chất sang chảnh trong từng góc độ. Ảnh: Xports News
Đàn em chung công ty của aespa - Hearts2Hearts cũng là quân đoàn mỹ nhân xinh hút mắt. Ảnh: News1
Center Ian - người được mệnh danh là "Karina mới". Ảnh: News1
Trưởng nhóm Jiwoo cũng mang vẻ đẹp sắc sảo như AI. Ảnh: Newsen
Thành viên đến từ Indonesia Carmen lanh lợi đáng yêu. Ảnh: Xports News
Stella - thành viên viral với đoạn rap cuốn hút trong ca khúc Rude. Ảnh: News1
Em út Ye-On mới 16 tuổi nên vẫn mang nét đẹp bầu bĩnh chuẩn em bé. Ảnh: News1
ATEEZ - nhóm nhạc hiện tượng năm qua với bản hit BAD. Ảnh: News1
Thành viên Choi San hot hòn họt với vũ đạo giật ngực làm mưa làm gió cả mùa hè. Ảnh: News1
Cận cảnh góc nghiêng sắc lẹm. Ảnh: News1
NCT Dream tái xuất mạnh mẽ với đội hình 6 thành viên sau sự rời đi của trưởng nhóm Mark Lee. Ảnh: News1
Bộ đôi visual đình đám Jeno - Jaemin. Ảnh: News1
Cũng đến từ SM Entertainment là nhóm nhạc nam 6 thành viên RIIZE. Ảnh: News1
Wonbin là 1 trong những visual nổi tiếng nhất Kpop gen 5. Ảnh: News1
Eunseok lạnh lùng, cuốn hút. Ảnh: News1
Rescene là phép màu từ công ty nhỏ, chiếm lĩnh Kpop năm nay. Ảnh: News1
Bộ đôi thành viên nổi bật Woni - Minami. Ảnh: News1
Cựu thành viên I.O.I kiêm ca sĩ solo Choi Yena. Ảnh: News1
Giọng ca sinh năm 1999 là chủ nhân của hàng loạt hit bắt tai Catch Catch, Smile. Ảnh: News1
Diễn viên nổi tiếng Oh Nara diện váy xám lấp lánh thanh lịch mà vẫn nổi bật. Ảnh: News1
Trông cô trẻ trung hơn hẳn độ tuổi 52. Ảnh: News1
Park Si Woo là diễn viên hiện tượng bước ra từ bộ phim đam mỹ Lời Đề Nghị Của Công Tố Viên. Ảnh: News1
Kim Tae Young - trai đẹp của phim Teach You A Lesson. Ảnh: News1
Nhóm nhạc nam gen 5 đến từ HYBE Labels - TWS. Ảnh: News1
Tân binh mới của "ông lớn" HYBE Labels - TUIDE. Ảnh: News1
HANA là nhóm nhạc đến từ Nhật Bản. Ảnh: News1
IDID - "em trai" cùng công ty của IVE. Ảnh: News1
Dragon Pony là ban nhạc rock được thành lập bởi Antenna - công ty của MC quốc dân Yoo Jae Suk. Ảnh: News1
Tân binh mới ra mắt được 2 tháng AEN. Ảnh: News1
Nguồn: News1, Xports News