Thảm đỏ hot nhất hôm nay: aespa xứng danh "nhóm nhạc đại mỹ nhân", Karina 0 điểm tròn trĩnh!

Dàn idol thế hệ mới như aespa, ATEEZ, RIIZE, Choi Yena, TWS, Rescene, Hearts2Hearts... đã biến thảm đỏ lễ trao giải MMA 2026 thành "vườn bông" nhan sắc.

Vào ngày 14/11, thảm đỏ Lễ trao giải Melon Music Awards 2026 (MMA) ngày 1 đã chính thức diễn ra, thu hút sự chú ý của truyền thông và người hâm mộ Kpop. Lễ trao giải MMA năm nay quy tụ loạt idol Kpop thế hệ mới nổi tiếng như aespa, ATEEZ, RIIZE, Choi Yena, TWS, Rescene, Hearts2Hearts...

Trên thảm đỏ MMA năm nay, aespa xứng danh là "nhóm nhạc đại mỹ nhân" khi đổ bộ với nhan sắc, thần thái khí chất cực nổi trội, "chặt đẹp" các đàn em. Karina chính là mỹ nhân nổi bật nhất, khi diện chiếc váy ôm đen tôn trọn vóc dáng gợi cảm cùng làn da trắng sáng, phô diễn nhan sắc 0 điểm - không điểm nào chê, khiến cả mạng xã hội phát sốt.

aespa xứng danh là "nhóm nhạc đại mỹ nhân". Clip: X

Karina thu hút mọi ánh nhìn với sắc vóc 0 điểm - không điểm nào chê. Clip: X

Mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười. Ảnh: News1

Ảnh: Mydaily

Chiếc váy xẻ tà khoe khéo đôi chân cùng làn da trắng sáng. Ảnh: News1

Karina không ăn kiêng quá đà, cô có vóc dáng đầy đặn nữ tính. Ảnh: Topstarnews

Nhan sắc tỏa sáng thu hút mọi ánh nhìn. Ảnh: Xports News

Cận cảnh gương mặt không góc chết của mỹ nhân 26 tuổi. Ảnh: Newsen

Topstarnews còn gọi góc nghiêng của Karina là "báu vật". Ảnh: Topstarnews

Ảnh: Osen

Nếu Karina là thiên nga đen thì Ningning là thiên nga trắng lộng lẫy. Ảnh: Xports News

Chiếc váy bồng bềnh như công chúa nhưng vẫn giúp nữ idol khoe khéo eo thon. Ảnh: News1

Ảnh: News1

Nhan sắc yêu kiều, khí chất sang chảnh trong từng góc độ. Ảnh: Xports News

Đàn em chung công ty của aespa - Hearts2Hearts cũng là quân đoàn mỹ nhân xinh hút mắt. Ảnh: News1

Center Ian - người được mệnh danh là "Karina mới". Ảnh: News1

Trưởng nhóm Jiwoo cũng mang vẻ đẹp sắc sảo như AI. Ảnh: Newsen

Thành viên đến từ Indonesia Carmen lanh lợi đáng yêu. Ảnh: Xports News

Stella - thành viên viral với đoạn rap cuốn hút trong ca khúc Rude. Ảnh: News1

Em út Ye-On mới 16 tuổi nên vẫn mang nét đẹp bầu bĩnh chuẩn em bé. Ảnh: News1

ATEEZ - nhóm nhạc hiện tượng năm qua với bản hit BAD. Ảnh: News1

Thành viên Choi San hot hòn họt với vũ đạo giật ngực làm mưa làm gió cả mùa hè. Ảnh: News1

Cận cảnh góc nghiêng sắc lẹm. Ảnh: News1

NCT Dream tái xuất mạnh mẽ với đội hình 6 thành viên sau sự rời đi của trưởng nhóm Mark Lee. Ảnh: News1

Bộ đôi visual đình đám Jeno - Jaemin. Ảnh: News1

Cũng đến từ SM Entertainment là nhóm nhạc nam 6 thành viên RIIZE. Ảnh: News1

Wonbin là 1 trong những visual nổi tiếng nhất Kpop gen 5. Ảnh: News1

Eunseok lạnh lùng, cuốn hút. Ảnh: News1

Rescene là phép màu từ công ty nhỏ, chiếm lĩnh Kpop năm nay. Ảnh: News1

Bộ đôi thành viên nổi bật Woni - Minami. Ảnh: News1

Cựu thành viên I.O.I kiêm ca sĩ solo Choi Yena. Ảnh: News1

Giọng ca sinh năm 1999 là chủ nhân của hàng loạt hit bắt tai Catch Catch, Smile. Ảnh: News1

Diễn viên nổi tiếng Oh Nara diện váy xám lấp lánh thanh lịch mà vẫn nổi bật. Ảnh: News1

Trông cô trẻ trung hơn hẳn độ tuổi 52. Ảnh: News1

Park Si Woo là diễn viên hiện tượng bước ra từ bộ phim đam mỹ Lời Đề Nghị Của Công Tố Viên. Ảnh: News1

Kim Tae Young - trai đẹp của phim Teach You A Lesson. Ảnh: News1

Nhóm nhạc nam gen 5 đến từ HYBE Labels - TWS. Ảnh: News1

Tân binh mới của "ông lớn" HYBE Labels - TUIDE. Ảnh: News1

HANA là nhóm nhạc đến từ Nhật Bản. Ảnh: News1

IDID - "em trai" cùng công ty của IVE. Ảnh: News1

Dragon Pony là ban nhạc rock được thành lập bởi Antenna - công ty của MC quốc dân Yoo Jae Suk. Ảnh: News1

Tân binh mới ra mắt được 2 tháng AEN. Ảnh: News1

Nguồn: News1, Xports News