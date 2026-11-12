Nam diễn viên vội cầu hôn bạn gái là thiên kim tiểu thư sau 8 tháng hẹn hò, chốt cưới ngay đầu năm 2027

Nam diễn viên Đ. vô tình phát hiện bạn gái là tiểu thư nhà tỷ phú nhờ vào 1 chi tiết lạ.

Chuyện tình của nam diễn viên Đài Loan (Trung Quốc) - Lưu Uy Đình và thiên kim tiểu thư A Tuyền đã thu hút được sự quan tâm lớn từ công chúng trong suốt thời gian qua. Được biết, Lưu Uy Đình đã thần tốc cầu hôn bạn gái chỉ sau 8 tháng yêu nhau. Song song với đó, nam nghệ sĩ còn đang rục rịch chuẩn bị cho hôn lễ của cả 2 dự kiến sẽ diễn ra sau Tết Nguyên Đán 2027.

Trong diễn biến mới nhất vào sáng 12/11, tờ Mirrordaily cho hay, Lưu Uy Đình vừa tham dự buổi họp báo ra mắt chương trình tạp kỹ mới, tại đây anh đã có những chia sẻ gây xôn xao về người bạn gái giàu có. Trước ống kính, tài tử họ Lưu cởi mở chia sẻ về gia cảnh của vợ sắp cưới, quá trình 2 người yêu nhau cho tới kế hoạch cưới xin.

Theo lời Lưu Uy Đình, anh và A Tuyền quen nhau khi cùng tham gia dẫn 1 sự kiện ở Tam Á (Trung Quốc). Ban đầu anh định sau khi trở về Đài Loan (Trung Quốc) sẽ chỉ giữ mối quan hệ bạn bè với đàng gái, ai dè lúc ngồi trên máy bay, A Tuyền lại chủ động tỏ tình với anh. Sau đó, 2 người họ nhanh chóng hẹn hò và bắt đầu dành nhiều thời gian bên nhau.

Đáng chú ý, lúc đầu Lưu Uy Đình không hề hay biết về gia cảnh giàu có của A Tuyền. Mãi cho đến khi về Đài Loan (Trung Quốc) thấy bạn gái lái siêu xe, Lưu Uy Đình mới ngỡ ngàng phát hiện ra cô chính là thiên kim tiểu thư ngành chứng khoán. Tài tử họ Lưu khẳng định: “Chuyện của chúng tôi xem như là ‘tình yêu sét đánh’, nhưng thực ra lúc đầu tôi không biết cô ấy là tiểu thư nhà đại gia”. Sau 8 tháng hẹn hò, Lưu Uy Đình quyết định cầu hôn bạn gái thiên kim.

Lưu Uy Đình khoe chuyện cầu hôn bạn gái thiên kim trong màn lộ diện mới đây. Ảnh: Line Today

Cũng trong buổi họp báo vừa diễn ra, Lưu Uy Đình tiết lộ luôn chuyện A Tuyền từng kết hôn rồi ly dị, cô cùng chồng cũ còn có với nhau 1 người con gái 8 tuổi. Vì chuyện này, ban đầu nam diễn viên họ Lưu cũng từng do dự tiến xa với bạn gái.

Thế nhưng, bước ngoặt đã xảy ra vào hôm Lưu Uy Đình tình cờ trông thấy con riêng của A Tuyền vẽ 1 bức tranh, trong tranh có gia đình 3 người. Ban đầu Lưu Uy Đình tưởng người đàn ông trong bức họa là cha ruột của bé, không ngờ sau khi hỏi kỹ mới biết hóa ra đứa nhỏ vẽ hình nam diễn viên. Đứa trẻ còn nói với nam nghệ sĩ họ Lưu rằng: “Bởi vì chúng ta là 1 gia đình”. Chính sự công nhận của cô bé đã làm cho Lưu Uy Đình ấn tượng sâu sắc và vô cùng cảm động, đồng thời khiến nam tài tử sinh năm 1991 càng thêm tin tưởng vào quyết định về chung 1 nhà với A Tuyền.

Hóa ra vợ sắp cưới của Lưu Uy Đình đã trải qua 1 đời chồng và có con riêng 8 tuổi. Ảnh: X

Về kế hoạch đám cưới, Lưu Uy Đình cho biết, hôn lễ dự kiến sẽ diễn ra sau Tết Âm lịch năm sau, ngày giờ và địa điểm chính xác vẫn đang bàn bạc với mẹ vợ tương lai. Anh khẳng định không muốn chỉ phụ thuộc vào nhà vợ giàu có, còn nhấn mạnh rằng sau khi lập gia đình sẽ càng nỗ lực gánh vác trách nhiệm kinh tế hơn nữa.

Lưu Uy Đình công khai hẹn hò A Tuyền vào ngày 20/5 năm nay, nhưng trước đó họ đã gắn bó bên nhau được vài tháng. Tới tháng 7, anh đã thực hiện màn cầu hôn bạn gái thiên kim trong lần cả 2 cùng xuất hiện trên 1 chương trình giải trí.

Lưu Uy Đình sinh năm 1991, trở nên nổi tiếng với vai trò diễn viên hài trong các chương trình giải trí. Bên cạnh đó, anh cũng ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim đáng chú ý như My Dear Boy, Desire Club,... Ngoài ra, nam nghệ sĩ còn có khả năng sáng tác và từng gặt hái được những thành tựu nhất định trong lĩnh vực này.

Lưu Uy Đình và tiểu thư A Tuyền sắp sửa về chung 1 nhà. Ảnh: X

Lưu Uy Đình cầu hôn thành công bạn gái nhà giàu sau hơn nửa năm yêu đương. Ảnh: X

Nguồn: Mirrordaily