Mỹ nhân Điện Biên yêu doanh nhân có 1 đời vợ, vừa sinh con đầu lòng

Khi được hỏi về chuyện cưới xin, người đẹp từng cho biết bản thân chưa muốn vội vàng.

Vũ Thúy Quỳnh sở hữu chiều cao 1,74m, gương mặt sắc sảo cùng vóc dáng quyến rũ. Trước khi giành danh hiệu Á hậu, Vũ Thúy Quỳnh đã có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực người mẫu và tham gia các cuộc thi sắc đẹp.

Cô từng lọt Top 10 Siêu mẫu Việt Nam 2018, Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 và trở thành Á quân The New Mentor 2023. Cùng năm, người đẹp tiếp tục lọt Top 5 Miss Cosmo Vietnam. Đến tháng 9/2024, cô giành danh hiệu Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2024, đánh dấu bước ngoặt đáng chú ý trong sự nghiệp.

Sau khi có danh hiệu, Vũ Thúy Quỳnh tiếp tục phát triển công việc người mẫu, tham gia các sự kiện thời trang và hoạt động giải trí. Người đẹp gây ấn tượng với phong cách gợi cảm, hiện đại cùng hình ảnh ngày càng trưởng thành.

Vũ Thúy Quỳnh được biết đến với danh hiệu Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2024, đồng thời hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, thời trang và kinh doanh. Ảnh: FBNV

Sở hữu gương mặt sắc sảo, vóc dáng quyến rũ cùng phong cách thời trang gợi cảm, người đẹp từng gây ấn tượng qua nhiều cuộc thi nhan sắc trước khi ghi dấu ấn với danh hiệu Á hậu. Ảnh: FBNV

Bên cạnh sự nghiệp, chuyện tình cảm của Vũ Thúy Quỳnh cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Người đẹp đang hẹn hò với doanh nhân Đức Phạm, người từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và có hai con riêng.

Trước khi đến với Vũ Thúy Quỳnh, Đức Phạm từng kết hôn với cựu người mẫu Diệp Lâm Anh vào năm 2018. Cặp đôi có hai người con trước khi cuộc hôn nhân tan vỡ. Sau khi đường ai nấy đi, chuyện tình cảm của nam doanh nhân tiếp tục trở thành chủ đề được công chúng chú ý.

Người đẹp đang hẹn hò với doanh nhân Đức Phạm, người từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và có hai con riêng. Ảnh: FBNV

Từ năm 2025, Vũ Thúy Quỳnh và Đức Phạm nhiều lần xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện và hoạt động thể thao. Những hình ảnh thân thiết của cả hai khiến cư dân mạng đặt nghi vấn hẹn hò. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, người trong cuộc chưa trực tiếp lên tiếng xác nhận mối quan hệ.

Đến ngày 11/11/2025, Đức Phạm chính thức công khai chuyện tình cảm khi đăng tải hình ảnh ôm Vũ Thúy Quỳnh cùng dòng trạng thái ngắn gọn: "Yêu em". Động thái này nhanh chóng thu hút sự chú ý, bởi đây là lần hiếm hoi nam doanh nhân công khai thể hiện tình cảm với bạn gái mới sau cuộc hôn nhân trước.

Sau khi mối quan hệ được công khai, Vũ Thúy Quỳnh cũng thoải mái hơn trong việc chia sẻ những khoảnh khắc bên bạn trai. Cặp đôi thường xuyên xuất hiện cùng nhau, không ngại thể hiện sự quan tâm dành cho đối phương.

Từ năm 2025, Vũ Thúy Quỳnh và Đức Phạm nhiều lần xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện và hoạt động thể thao. Ảnh: FBNV

Đến ngày 11/11/2025, Đức Phạm chính thức công khai chuyện tình cảm khi đăng tải hình ảnh ôm Vũ Thúy Quỳnh. Ảnh: FBNV

Sau khi mối quan hệ được công khai, Vũ Thúy Quỳnh cũng thoải mái hơn trong việc chia sẻ những khoảnh khắc bên bạn trai. Ảnh: FBNV

Trong một lần chia sẻ về chuyện tình cảm, Vũ Thúy Quỳnh cho biết cô không quá đặt nặng quá khứ của bạn trai. Điều người đẹp quan tâm là cách đối phương đối xử với mình trong hiện tại và sự chân thành khi cả hai ở bên nhau.

Tháng 2/2026, trong một buổi livestream trò chuyện với khán giả, Vũ Thúy Quỳnh tiết lộ đã ra mắt gia đình bạn trai. Tuy nhiên, khi được hỏi về chuyện cưới xin, người đẹp cho biết bản thân chưa muốn vội vàng. Với Vũ Thúy Quỳnh, chuyện kết hôn cần diễn ra vào thời điểm phù hợp, thay vì đưa ra quyết định chỉ vì áp lực từ những người xung quanh.

Khi được hỏi về chuyện cưới xin, người đẹp từng cho biết bản thân chưa muốn vội vàng. Ảnh: FBNV

Sau thời gian gắn bó, chuyện tình của Vũ Thúy Quỳnh và Đức Phạm tiếp tục gây chú ý khi cặp đôi công khai tin vui chuẩn bị đón con chung. Tháng 8/2026, đúng dịp sinh nhật Vũ Thúy Quỳnh, Đức Phạm đăng tải hình ảnh tình cảm bên bạn gái. Trong bức ảnh, người đẹp để lộ bụng bầu lớn, qua đó xác nhận thông tin mang thai sau thời gian xuất hiện nhiều đồn đoán.

Nam doanh nhân cũng bày tỏ những cảm xúc khi chuẩn bị đảm nhận vai trò làm cha thêm một lần nữa. Động thái công khai tin vui của Đức Phạm nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Tháng 8/2026, đúng dịp sinh nhật Vũ Thúy Quỳnh, Đức Phạm công khai hình ảnh cả hai có con chung. Ảnh: FBNV

Đến cuối tháng 10/2026, Vũ Thúy Quỳnh tiếp tục trở thành tâm điểm khi xuất hiện thông tin cô đã sinh con đầu lòng. Sau khi sinh con, Vũ Thúy Quỳnh dần xuất hiện trở lại trên mạng xã hội. Cô thu hút sự chú ý khi chia sẻ những hình ảnh khoe vóc dáng, nhận được nhiều lời khen về ngoại hình sau sinh.

Trong một bài đăng, người đẹp còn thoải mái trò chuyện với cư dân mạng về sự thay đổi của cơ thể sau khi làm mẹ. Khi được khen vóc dáng đẹp, cô thừa nhận bản thân vẫn có mỡ bụng và chưa hoàn toàn trở lại như thời con gái.