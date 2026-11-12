Hoa hậu bị đối thủ nhét đầy đinh vào giày ngay trước đêm chung kết cuộc thi sắc đẹp, cơ quan chức năng vào cuộc

Cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra vụ việc Hoa hậu bị đối thủ chơi xấu.

Trong 2 tuần qua, Hoa hậu Thái Lan 2000 - Boom Panadda đã liên tục phủ kín truyền thông xứ chùa vàng với thông tin mở họp báo tuyên bố ly hôn và vụ việc ăn chặn tiền từ thiện. Từ đây, hàng loạt bài phỏng vấn đáng chú ý của Boom trong quá khứ đã bị truyền thông và công chúng Thái Lan “đào xới” lên. Trong đó, những chia sẻ của nàng Hoa hậu 7X ở 1 chương trình giải trí cách đây 2 năm bỗng gây xôn xao trở lại do có những tình tiết mang tính drama nghẹt thở.

Vào thời điểm ấy, Boom kể lại sự việc kinh hoàng hồi cô tham dự cuộc thi Hoa hậu Thái Lan cách đây hơn 20 năm: “Tôi chính là cô Hoa hậu từng bị nhét đinh vào trong giày đây ạ”. Lời tiết lộ của Boom khiến MC giật mình kinh ngạc, đồng thời tò mò dò hỏi tiếp: “Thế lúc đó chị xử lý mọi chuyện thế nào?”. MC vừa dứt lời, Boom liền cho biết: “Thì lúc đó tôi định bỏ cuộc chứ sao. Lúc đó chỉ còn 2 ngày nữa là tới đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu. Sau khi kiểm tra, tôi phát hiện rất nhiều đinh được nhét đầy trong giày. Thế là tôi xách cả giày lẫn số đinh đó đi mách mẹ. Tôi uất ức nói với mẹ mình ‘Mẹ ơi, con học hành đến nơi đến chốn không phải là để gặp phải những cảnh như thế này, đây chính là sự đố kỵ ghen ghét và mấy chiêu trò ngớ ngẩn của phụ nữ. Con đã cố thu mình lại rồi, mẹ thấy không, con đâu có muốn dính dáng tới rắc rối, chẳng thích chuyện phiền phức, chỉ quanh quẩn với đống máy móc cơ khí của mình mà thôi. Tự nhiên gặp phải chuyện thế này nên tự dưng con muốn bỏ thi để về nhà. Chỉ còn 2 ngày nữa là tới đêm chung kết rồi, điểm số tích lũy cũng đã làm tốt rồi, nhưng thôi không cần nữa, con muốn về nhà’ trong sự thất vọng xen lẫn tức giận”.

Boom chưa hết rùng mình khi nhớ lại chuyện mình bị hãm hại năm xưa. Ảnh: Line Today

Theo lời Boom Panadda, mẹ cô khi ấy đã “nổi trận lôi đình” khi biết về những chiêu trò chơi xấu của các thí sinh tại cuộc thi. Thậm chí, mẹ nàng Hoa hậu còn yêu cầu trình báo cảnh sát để xử lý tận gốc vụ việc. Ban tổ chức khi đó đã phải khuyên ngăn để mẹ Boom Panadda bình tĩnh trở lại. Trong 2 ngày cuối cùng của cuộc thi, cảnh sát đã đi kèm sát bên Boom. Nhớ lại mọi chuyện, nàng hậu đình đám còn hài hước bình luận: “Thực ra cảnh sát lúc đó đi theo không phải để bảo vệ tôi khỏi nguy hiểm đâu, mà là vì sợ tôi... bỏ về nhà đấy”.

Những chia sẻ của Boom trong 1 chương trình cách đây 2 năm bỗng gây chú ý trở lại. Ảnh: X

Boom Panadda sinh năm 1976, đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Thái Lan khi vừa tròn 24 tuổi. Nhờ danh hiệu có được, cô thuận lợi dấn thân vào showbiz và thành công ghi dấu ấn qua hàng loạt bộ phim truyền hình như Law-less, Ton Ruk Dok Ngiew,...Cựu Hoa hậu từng trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ trước khi kết hôn với Got Athip vào năm 2021. God Atip là đại gia bất động sản kiêm vận động viên thể hình nổi tiếng xứ chùa Vàng.

Boom Panadda từng được xem là “cô tiên từ thiện” của Thái Lan. Chủ tịch của quỹ Goodness Foundation nổi tiếng với hình ảnh mang bầu 7 tháng vẫn lội nước vào vùng lũ cứu trợ từ thiện. Tuy nhiên, chẳng ai ngờ, nữ diễn viên này lại là người giả tạo, ăn chặn lượng lớn tiền cứu trợ thiên tai. Phía cảnh sát cho biết, họ đã vào cuộc điều tra sau khi nhiều nhà hảo tâm và người dân gửi đơn tố cáo, nghi ngờ các khoản quyên góp của mình vào quỹ từ thiện của Boom Panadda không được sử dụng đúng mục đích.

Theo hồ sơ điều tra, từ năm 2015 đến nay, quỹ Goodness Foundation đã tiếp nhận hơn 3,2 triệu giao dịch từ thiện của khoảng 1 triệu người, với tổng số tiền khoảng 815 triệu baht (khoảng khoảng 622 tỷ đồng). Thế nhưng, 65% số tiền quyên góp - tương đương 527 triệu baht (400 tỷ đồng) - đã bị vợ chồng Hoa hậu Thái Lan sử dụng cho mục đích tiêu xài cá nhân, thay vì phục vụ các hoạt động thiện nguyện như cam kết. Trong đó, Boom Panadda chuyển 243 triệu bath (185 tỷ đồng) vào tài khoản riêng của mình, chuyển 99 triệu baht (76 tỷ đồng) cho chồng, dùng 18 triệu baht (13,7 tỷ đồng) xây biệt thự có hồ bơi tại Phuket, 24 triệu baht (18,3 tỷ đồng) đầu tư tài chính và 19 triệu baht (14,5 tỷ đồng) thanh toán thẻ tín dụng. Ngoài ra, Boom Panadda còn dùng tiền từ thiện của quỹ để mua bảo hiểm nhân thọ, trang sức, túi xách hàng hiệu và trả chi phí nhà ở.

Vụ việc càng gây phẫn nộ hơn khi phía cảnh sát cho biết Boom Panadda còn dùng tài khoản cá nhân để nhận tiền quyên góp. Quỹ Goodness Foundation không hề nộp báo cáo tài chính, tổ chức họp thường niên và đóng thuế sau nhiều năm hoạt động. Chưa dừng lại ở đó, nước uống, xà phòng, quần áo do người dân quyên góp cho quỹ Boom Panadda để hỗ trợ nạn nhân lũ lụt hóa ra vẫn còn chất đống trong kho thay vì chuyển đến tay những người cần giúp đỡ.

Vợ chồng Boom Panadda bị cáo buộc ăn chặn hơn 400 tỷ tiền từ thiện. Ảnh: X

Đáng chú ý, khoảng 1 tuần khi vụ việc bị phanh phui, Boom Panadda mở họp báo khóc lóc tuyên bố ly hôn, tố cáo chồng ngoại tình, trộm cắp tiền gia đình. Tuy nhiên, cảnh sát cho biết họ đã tìm được rất nhiều bằng chứng cho thấy vợ chồng Hoa hậu Thái Lan vẫn chung sống hòa thuận, nghi vấn màn khóc kể chia tay chỉ là vở kịch được cặp đôi dàn dựng nhằm đánh lạc hướng dư luận. Hiện tại, cảnh sát đã phong tỏa, thu giữ nhiều tài sản dưới tên vợ chồng Boom Panadda - God Atip gồm 48 tài khoản ngân hàng, một xe sang Alphard, 32 túi xách hàng hiệu và nhiều trang sức..., với tổng giá trị hơn 100 triệu baht (76,3 tỷ đồng).

Phía cảnh sát cho biết, Boom Panadda đã phủ nhận các cáo buộc gian lận, rửa tiền và tội phạm máy tính sau khi tiếp nhận thẩm vấn. Sao nữ này chỉ thừa nhận bản thân đã có những giao dịch sử dụng tiền sai mục đích, đồng thời cho rằng nguyên nhân xuất phát từ sự nhầm lẫn trong quá trình quản lý tài chính.

Công chúng hiện chờ kết luận cuối cùng trong vụ án của Boom Panadda. Ảnh: Line Today

Boom Panadda từng gây bão với hình ảnh mang bầu 7 tháng vẫn lội vào vùng lũ cứu trợ, nhưng nay hình tượng đẹp đẽ này tới nay đã sụp đổ. Ảnh: Line Today

Nguồn: Line Today