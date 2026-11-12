Nữ NSND được Chính phủ Nhật Bản trao tặng Huân chương: Từng giữ chức Phó Giám đốc, U70 vẫn miệt mài với điện ảnh, sống trên phố Phan Đình Phùng, Hà Nội

Nữ NSND có hành trình hoạt động nghệ thuật bền bỉ, ghi dấu ấn trên sân khấu, màn ảnh và truyền hình, được nhiều thế hệ khán giả yêu mến.

Theo thông tin từ Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam, NSND Lê Khanh - nguyên Phó Giám đốc Nhà hát - vinh dự được Chính phủ Nhật Bản trao tặng Huân chương Mặt trời mọc Tia sáng vàng và bạc (The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Rays) trong đợt trao tặng Huân chương mùa Thu năm 2026.

Đây là sự ghi nhận dành cho những đóng góp của nữ nghệ sĩ trong việc thúc đẩy giao lưu văn hóa, đặc biệt ở lĩnh vực nghệ thuật sân khấu giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Trong nhiều năm, NSND Lê Khanh đã dành tâm huyết đưa văn hóa Nhật Bản đến gần hơn với công chúng Việt Nam thông qua nghệ thuật biểu diễn. Năm 2016, bà góp phần hiện thực hóa dự án dàn dựng vở diễn hợp tác giữa Nhà hát rối dây truyền thống Nhật Bản Edo Yuki-za và Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam.

Bên cạnh đó, thông qua các hoạt động đọc diễn cảm bằng tiếng Việt các tác phẩm văn học và truyện tranh Nhật Bản, nữ nghệ sĩ góp phần tăng cường sự hiểu biết, kết nối văn hóa giữa nhân dân hai nước.

Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, NSND Lê Khanh tích cực tham gia các dự án hợp tác nghệ thuật quốc tế, góp phần đưa nghệ thuật sân khấu Việt Nam đến gần hơn với công chúng Nhật Bản, đồng thời kết nối, giới thiệu những giá trị nghệ thuật đặc sắc của Nhật Bản tới khán giả trong nước.

Nữ NSND tài sắc vẹn toàn, U70 vẫn miệt mài cống hiến cho nghệ thuật

NSND Lê Khanh sinh năm 1963 tại Hà Nội, trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Mẹ bà là NSƯT Lê Mai, cha là NSND Trần Tiến, có hai chị em là nghệ sĩ Lê Vân và Lê Vi.

Năm 2001, bà được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân khi mới 38 tuổi. Đến năm 2013, NSND Lê Khanh được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc chuyên trách Nhà hát Tuổi trẻ.

Trong sự nghiệp sân khấu, Lê Khanh từng đảm nhận nhiều vai diễn có chiều sâu, từ những nhân vật kinh điển đến các vai diễn đòi hỏi khả năng biến hóa tâm lý phức tạp. Tiêu biểu có Juliet trong Romeo và Juliet, Desdemona trong Othello, Lý Chiêu Hoàng trong Rừng trúc...

Bên cạnh đó, NSND Lê Khanh còn là một trong những gương mặt nổi bật của điện ảnh Việt Nam. Bà từng tham gia nhiều bộ phim như Săn bắt cướp, Mùa hè chiều thẳng đứng, Cô gái từ quá khứ, loạt phim Gái già lắm chiêu...

Vẻ đẹp của "mỹ nhân màn ảnh" Lê Khanh ở tuổi U70 (Ảnh: FBNV)

Lê Khanh từng giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 10 với phim Chuyện tình bên dòng sông và tiếp tục được vinh danh tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22 với vai Lý Lệ Hà trong Gái già lắm chiêu 5.

Dù đã nghỉ hưu, bà vẫn tích cực tham gia các dự án điện ảnh, không ngại thử sức với những vai diễn mới, đồng thời xây dựng các lớp học diễn xuất, chia sẻ kinh nghiệm làm nghề cho những diễn viên trẻ.

NSND Lê Khanh có cuộc hôn nhân viên mãn hơn 30 năm với đạo diễn, NSƯT Phạm Việt Thanh. Hiện vợ chồng bà sống tại căn nhà cổ hơn 100 năm tuổi của gia đình trên phố Phan Đình Phùng, Hà Nội. Không chỉ lưu giữ nhiều kỷ niệm, ngôi nhà còn giúp nữ nghệ sĩ thuận tiện ở gần, chăm sóc mẹ và duy trì sự gắn kết giữa các thành viên trong đại gia đình.

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Căn nhà cổ trăm năm tuổi của gia đình nghệ sĩ Lê Khanh (Ảnh: FBNV)

Ở tuổi 63, NSND Lê Khanh vẫn duy trì phong cách thời trang thanh lịch, trẻ trung và thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện nghệ thuật. Trong năm nay, nữ nghệ sĩ góp mặt trong một số dự án điện ảnh đáng chú ý như Chị Chị Em Em 3, Một thời ta đã yêu, Hẹn Em Ngày Nhật Thực... Đáng chú ý, cả Chị Chị Em Em 3 và Hẹn Em Ngày Nhật Thực đều đạt doanh thu vượt mốc 100 tỷ đồng.