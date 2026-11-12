Mỹ nhân showbiz chính thức hạ sinh con đầu lòng cho hậu vệ tuyển quốc gia kém tuổi chỉ sau 3 tháng công khai

Cặp đôi này mới công khai chuyện tình cảm vào đầu tháng 8, nhưng nay đã lên chức cha mẹ.

Ngày 12/11, tờ Yahoo Japan đưa tin nữ diễn viên Kawaguchi Haruna vừa đăng story trên Instagram thông báo tin vui cô đã hạ sinh con đầu lòng cho Itakura Ko - đội trưởng tuyển Nhật Bản tại World Cup 2026, hiện thi đấu ở vị trí hậu vệ của CLB Borussia Mönchengladbach tại Bundesliga. "Tôi đã sinh con đầu lòng cách đây ít ngày. Trong suốt quá trình mang thai, tôi đã nhận được rất nhiều sự đồng hành và yêu thương từ mọi người. Tôi xin chân thành cảm ơn. Mong tương lai tổ ấm nhỏ của tôi vẫn sẽ tiếp tục nhận được sự yêu thương và ủng hộ mọi người", mỹ nhân SN 1995 vỡ oà trong niềm hạnh phúc.

Kawaguchi Haruna không tiết lộ giới tính, hình ảnh hay tên gọi của em bé. Cô chỉ cho biết con đầu lòng chào đời rất khỏe mạnh. Trên mạng xã hội, netizen đã nô nức gửi lời chúc mừng đến gia đình Kawaguchi Haruna - Itakura Ko. Tổ ấm của cặp đôi có thêm thành viên mới chỉ 3 tháng sau khi họ công khai chuyện kết hôn.

Kawaguchi Haruna đã sinh con đầu lòng cho Itakura Ko. Ảnh: X, Getty Images.

Trước đó, vào giữa tháng 7, Kawaguchi Haruna - Itakura Ko bị truyền thông phanh phui chuyện bí mật hẹn hò hơn 1 năm. Mối tình của họ không hề dễ dàng vì phải yêu xa. Itakura Ko sinh sống và thi đấu tại châu Âu. Trong khi Kawaguchi Haruna phát triển sự nghiệp nghệ thuật ở Nhật Bản. Dù lịch trình công việc dày đặc, cả hai vẫn âm thầm vun đắp tình cảm. Trước tin hẹn hò, cả hai không lên tiếng phản hồi.

Đến ngày 3/8, cặp đôi bất ngờ báo tin vui đã đăng ký kết hôn. Đáng chú ý hơn, người đẹp 31 tuổi còn tiết lộ đang mang thai con đầu lòng cho nửa kia kém mình 2 tuổi. Thông báo kết hôn của Kawaguchi Haruna và cầu thủ Itakura Ko khiến công chúng ngỡ ngàng. Lý do là cặp đôi mới lộ chuyện hẹn hò nên chẳng ai ngờ 2 tuần sau họ lại công bố cùng lúc 2 tin vui lớn là cưới xin và mang thai nhanh đến vậy.

Đầu tháng 8, Kawaguchi Haruna đánh úp công bố 2 tin vui kết hôn với cầu thủ SN 1997 và mang thai cùng lúc. Ảnh: Instagram.

Kawaguchi Haruna sinh năm 1995, làm diễn viên, người mẫu, MC nổi tiếng. Cô nằm trong top 10 nàng thơ sở hữu nhan sắc tuyệt mỹ của giới giải trí Nhật Bản. Kawaguchi Haruna sở hữu gương mặt khả ái với các đường nét thuần Nhật hút hồn. Cô nổi tiếng sau thành công của bộ phim truyền hình Silent, Say, I Love You, One Week Friends... Theo bảng xếp hạng năm 2026, Kawaguchi Haruna đang là "nữ hoàng quảng cáo" của Jbiz. Cô hiện là gương mặt đại diện của 17 thương hiệu, trở thành nữ nghệ sĩ được các nhãn hàng săn đón nhất Nhật Bản.

Kawaguchi Haruna nằm trong top 10 nàng thơ sở hữu nhan sắc tuyệt mỹ của giới giải trí Nhật Bản. Ảnh: Instagram.

Người đẹp đang là "nữ hoàng quảng cáo" của Jbiz khi làm gương mặt đại diện của 17 thương hiệu. Ảnh: Instagram.

Nguồn: NHK, Yahoo Japan