Lần đầu gặp gỡ của Midu và Phó Chủ tịch công ty nhựa

Midu và chồng từng chia sẻ về cuộc gặp định mệnh.

Midu và doanh nhân Minh Đạt từng có khoảng thời gian yêu nhau kín tiếng trước khi chính thức thông báo kết hôn. Trong suốt hành trình tìm hiểu, cả hai hạn chế chia sẻ chuyện tình cảm trên mạng xã hội. Mãi đến khi chuẩn bị về chung nhà, công chúng mới dần biết thêm những câu chuyện phía sau mối tình của cặp đôi. Đặc biệt, trong lễ cưới, Midu và ông xã đã cùng kể lại cơ duyên gặp gỡ khiến hai người từ những người xa lạ trở thành bạn đời.

Theo đó, vào tháng 12/2021, Midu và Minh Đạt cùng tham dự tiệc cảm ơn của chương trình Running Man Vietnam trên một du thuyền sang trọng tại Hạ Long. Trong vlog do Ninh Dương Lan Ngọc đăng tải, cả hai từng xuất hiện trong cùng khung hình, có những khoảnh khắc đứng gần hoặc lướt qua nhau. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, họ chưa có những tương tác thân thiết trước ống kính.

Bữa tiệc còn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ như Thúy Ngân, Jun Phạm, Hòa Minzy, Tú Hảo, Jun Vũ... Đáng chú ý, không ít gương mặt trong số này sau đó đều xuất hiện tại đám cưới của Midu và Minh Đạt. Một chi tiết khác được cư dân mạng chú ý là Midu diện thiết kế dạ hội của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa trong chuyến đi. Sau khi nữ diễn viên kết hôn, nhà thiết kế gửi lời chúc mừng và nhận được phản hồi đầy tình cảm từ cô: "Cám ơn anh vì đã góp mặt trong hành trình tình yêu của tụi em. Anh Hòa và tụi em có một mối lương duyên rất đặc biệt nha".

Khoảnh khắc hiếm hoi Midu và Minh Đạt xuất hiện chung khung hình trong buổi tiệc du thuyền cách đây 3 năm

Từ những chi tiết này, nhiều khán giả càng tin rằng chuyến du thuyền năm ấy chính là nơi bắt đầu câu chuyện tình yêu của Midu và Minh Đạt. Đặc biệt, trong ngày cưới, doanh nhân Minh Đạt từng dành những lời ngọt ngào để nhắc về lần đầu gặp vợ. Anh chia sẻ: "Lần đầu tiên gặp em trên chuyến du thuyền định mệnh. Anh bắt đầu tin vào sự sắp đặt của số phận. Những con người thuộc về nhau, một ngày nào đó sẽ vô tình gặp nhau, không bằng cách này cũng sẽ bằng một cách khác".

Trong đám cưới, Midu thừa nhận gặp gỡ Minh Đạt trên du thuyền

Minh Đạt còn nhắc đến ca khúc My Heart Will Go On mà anh dành tặng Midu, bởi cuộc gặp gỡ tình cờ trên thuyền khiến anh liên tưởng đến câu chuyện của Jack và Rose trong bộ phim Titanic. Tuy nhiên, điều anh mong muốn không phải một chuyện tình ngắn ngủi mà là có thể nắm tay người mình yêu đi đến cuối cuộc đời. Nam doanh nhân bày tỏ: "Vì với anh, một đời này vẫn chưa đủ để yêu em".

Đáp lại những lời tâm sự của chồng, Midu cũng có bài phát biểu xúc động. Nữ diễn viên cho biết cô từng dành nhiều năm thanh xuân để chờ đợi một người đủ thấu hiểu, yêu thương và có thể cùng mình vượt qua những sóng gió. Cô tin rằng những cuộc gặp gỡ trên đời đều có sự sắp đặt riêng, và cuộc gặp trên du thuyền năm ấy chính là câu trả lời cho hành trình chờ đợi hạnh phúc của mình.

Trong một cuộc phỏng vấn với chúng tôi, Midu cũng từng nhắc lại cảm giác đặc biệt khi lần đầu gặp Minh Đạt: "Từ lần đầu tiên gặp anh, tôi đã có cảm giác rất thân thuộc, mãi về sau này tôi mới biết đó chính là lúc nhận ra 'định mệnh'". Nữ diễn viên cho biết cả hai đã trải qua quá trình tìm hiểu, cùng vun đắp tình cảm trước khi quyết định kết hôn.

Midu từng chia sẻ lần đầu gặp Minh Đạt đã có những cảm giác rất đặc biệt

Cuộc sống hôn nhân bình yên của Midu và ông xã doanh nhân

Sau đám cưới vào tháng 6/2024, Midu và Minh Đạt dần thoải mái hơn khi chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên nhau. Nữ diễn viên từng cho biết cô và chồng giống như hai người bạn đời, luôn đồng hành, tôn trọng và ủng hộ đối phương. Cả hai cũng có những điểm khác biệt thú vị trong tính cách và công việc: Minh Đạt giỏi tính toán, logic, còn Midu thiên về nghệ thuật.

Theo chia sẻ của nữ diễn viên, ông xã là người hướng nội, có nhiều điểm tương đồng với cô. Vì vậy, cả hai thường thích dành thời gian ở nhà, trò chuyện và chia sẻ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Midu từng nói: "Anh ấy là người giỏi về tính toán, logic còn tôi thiên về nghệ thuật, chúng tôi như 2 mảnh ghép phù hợp trong cuộc sống của nhau".

Dù mỗi người có công việc và lịch trình riêng, cặp đôi vẫn duy trì sự đồng hành trong cuộc sống hằng ngày. Những chia sẻ của Midu cho thấy cô trân trọng cảm giác bình yên, thoải mái khi ở cạnh bạn đời. Từ một cuộc gặp gỡ tình cờ trên du thuyền, cả hai đã trải qua hành trình tìm hiểu, yêu thương và chính thức xây dựng tổ ấm chung.

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