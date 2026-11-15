Thay đổi đáng buồn của Đại sứ phòng chống tai nạn giao thông 2023

Go Kyung Pyo đã tự phản bội lại những lời kêu gọi của mình.

Go Kyung Pyo đang là tâm điểm truyền thông khi say rượu lái xe gây ra tai nạn vào rạng sáng ngày 14/11. Tin tức này gây thất vọng bởi nam diễn viên đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến từ công chúng nhờ hình ảnh hài hước, giản dị trên truyền hình.

Những hình ảnh khi tài tử Reply 1988 khi được bổ nhiệm làm "Đại sứ phòng chống tai nạn giao thông" của Cục Giao thông đường bộ năm 2023 và kêu gọi lái xe an toàn cũng được nhắc lại. Vào thời điểm đó, Go Kyung Pyo đã gửi lời chào đến công chúng thông qua một video và nói rằng: "Tôi là Go Kyung Pyo, Đại sứ Phòng chống Tai nạn Giao thông của Cơ quan Quản lý Giao thông Đường bộ Hàn Quốc. Mọi người ơi, lái xe khi say rượu và chạy quá tốc độ đều không được phép. Hãy lái xe có ý thức và an toàn. Cùng phấn đấu xây dựng một Hàn Quốc an toàn, không có tai nạn giao thông".

Go Kyung Pyo được bổ nhiệm làm "Đại sứ phòng chống tai nạn giao thông" của Cục Giao thông đường bộ năm 2023. Ảnh: Xports News

Nam diễn viên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lái xe an toàn khi làm đại sứ phòng chống tai nạn giao thông. Thế nhưng chỉ 3 năm sau, anh đã đi ngược lại những gì mình từng nói. Người hâm mộ thất vọng, còn truyền thông Hàn Quốc gọi đây là "sự sa ngã đáng buồn".

Những phân cảnh, phát ngôn của Go Kyung Pyo về rượu trên các chương trình cũng bị "đào" lại. Khi tham gia LHP Cannes 2015, anh đã được hỏi về khả năng uống rượu của mình và trả lời: "Tùy thuộc vào tình huống, nhưng khoảng 4 đến 5 chai soju. Khả năng uống của tôi tăng lên khi tôi tăng cân. Tính cách thật của tôi khá ngông cuồng, tôi thuộc kiểu người hay gây rắc rối với đồ vật vô tri khi uống rượu".

Nam diễn viên có thói quen uống rượu, không ngại công khai trước công chúng. Ảnh: Sports Seoul

Đồng nghiệp thân thiết Joo Won đã đề cập đến thói quen uống rượu của Go Kyung Pyo trên chương trình Jeon Hyun Moo Plan 2 năm 2024. "Taeyang không uống nhiều, Daesung cũng vậy. Chỉ có Kyung Pyo là uống rượu thôi” - Joo Won chia sẻ về những buổi tụ họp của nhóm bạn.

Trên chương trình The Sixth Sense: B-Side năm ngoái, Go Kyung Pyo khoe bỏ rượu và ăn kiêng vì sự nghiệp diễn xuất. "Tôi không ăn vặt đêm khuya hay uống rượu khi đang giảm cân. Tôi vô tình bỏ rượu, nhưng tôi nhận thấy mình trở nên khỏe mạnh hơn". Nam diễn viên hào hứng: "Tôi đã giảm được 4kg rồi và còn 6kg nữa để đạt mục tiêu. Tôi cần phải có các dự án. Mọi người sẽ không gửi kịch bản cho tôi khi tôi không có ngoại hình đẹp".

Trên chương trình The Sixth Sense: B-Side năm ngoái, Go Kyung Pyo khoe bỏ rượu và ăn kiêng vì sự nghiệp diễn xuất. Ảnh: Xports News

Thế nhưng hóa ra tất cả chỉ là "chót lưỡi đầu môi". Nam diễn viên gây ra tai nạn vào khoảng 3h30 rạng sáng ngày 14/11. Được biết, Go Kyung Pyo điều khiển ô tô cá nhân tại khu vực phường Donggyo, quận Mapo, Seoul (Hàn Quốc) thì bất ngờ va chạm với một chiếc xe thu gom rác. Theo cảnh sát, nồng độ cồn trong máu của nam diễn viên được xác định ở mức đủ để bị tước giấy phép lái xe theo quy định của pháp luật Hàn Quốc. Kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ cồn trong máu của nam diễn viên là 0,150%, gần gấp đôi ngưỡng 0,08% quy định việc thu hồi giấy phép lái xe.

Cảnh sát xác nhận không có hành khách nào trong xe vào thời điểm xảy ra tai nạn. Nam diễn viên được cho về nhà sau khi hoàn thành xét nghiệm nồng độ cồn trong hơi thở. Cảnh sát dự định sẽ triệu tập Go Kyung Pyo sau để điều tra chi tiết vụ tai nạn. Theo Luật Giao thông đường bộ hiện hành, lái xe trong tình trạng say rượu với nồng độ cồn trong máu từ 0,08% trở lên nhưng dưới 0,2% sẽ bị phạt tù từ 1 đến 2 năm, hoặc phạt tiền từ 5 triệu đến 10 triệu won (96-192 triệu đồng).

Ảnh: Yonhap

Công bố CCTV vụ tai nạn. Ảnh: Yonhap

Công ty quản lý CLN Company đã nhanh chóng đưa ra lời xin lỗi chính thức tới công chúng, nói rằng Go Kyung Pyo đang kiểm điểm và sẽ chấp nhận mọi hình phạt. Nam diễn viên nhanh chóng vấp phải làn sóng chỉ trích, tẩy chay trên diện rộng. Tại showbiz Hàn Quốc, say rượu lái xe là "tội tày đình" có thể làm sụp đổ sự nghiệp của 1 ngôi sao. Hàng loạt chương trình như Hangout With Yoo, The Sixth Sense: B-Side... tuyên bố điều chỉnh giảm thời lượng, cắt sóng nam diễn viên. Fan meeting Đêm Go Kyung Pyo ngày 21/11 cũng đã bị hủy bỏ, đơn vị tổ chức thông báo sẽ sớm có thủ tục hoàn tiền vé trong thời gian tới.

Hậu quả càng thêm nghiêm trọng khi nam diễn viên có bộ phim Urban Legends dự kiến phát sóng ngày 2/12 và chương trình Bo Gum Magical 2 dự kiến lên sóng ngày 29/11. Những chương trình này đã hoàn thành khâu hậu kỳ, khiến ekip chịu áp lực lớn trong việc dựng lại, thay đổi cấu trúc phát sóng, hàng loạt đồng nghiệp nổi tiếng làm việc cùng anh trong những dự án này cũng bị vạ lây.

Nam diễn viên bị cắt sóng hàng loạt. Ảnh: TV Daily

Go Kyung Pyo sinh năm 1990, chính thức bước chân vào giới giải trí khi vừa tròn 20 tuổi. Anh bắt đầu gây chú ý tại Hàn khi xuất hiện trong dàn cast của show truyền hình ăn khách SNL Korea trong giai đoạn 2011-2012. Nhưng phải tới năm 2016, tên tuổi mỹ nam họ Go mới vượt ra khỏi phạm vi lãnh thổ Hàn Quốc nhờ thành công vang dội của vai diễn Sun Woo trong hiện tượng truyền hình Reply 1988.

Trong vài năm trở lại đây, nam diễn viên tiếp tục tỏa sáng trên bầu trời nghệ thuật với bom tấn phòng vé mang tên Bỗng Dưng Trúng Số. Không đi theo hình tượng nam thần lạnh lùng, Go Kyung Pyo xây dựng tên tuổi bằng nét duyên hài hước và hình ảnh thân thiện. Mỗi lần xuất hiện trên màn ảnh, nam diễn viên đều khiến khán giả bật cười với lối diễn tự nhiên cùng những vai diễn vừa lầy lội vừa ấm áp. Nhưng giờ đây, sự nghiệp của Go Kyung Pyo đang lâm cảnh "ngàn cân treo sợi tóc", khi anh phạm phải "tội tày đình" ở showbiz Hàn Quốc.

Công chúng vô cùng thất vọng bởi nam diễn viên đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến từ công chúng nhờ hình ảnh hài hước, giản dị trên truyền hình. Ảnh: X

Nguồn: Xports News