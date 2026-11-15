Mâm cơm nhà của Diễm My 9X và chồng doanh nhân Việt kiều

Diễm my 9X trổ tài nấu nướng xịn xò để chăm sóc gia đình nhỏ.

Sau 6 năm yêu, Diễm My 9X chính thức về chung một nhà với doanh nhân Việt kiều Vinh Nguyễn vào tháng 12/2023. Trong lễ cưới, nữ diễn viên nhận được nhiều tình cảm từ gia đình chồng. Bên cạnh nhẫn kim cương và trang sức vàng, cặp đôi còn được tặng một căn biệt thự tại TP.HCM để làm tổ ấm sau hôn nhân.

Sống trong căn biệt thự bề thế, cuộc sống đời thường của Diễm My 9X cũng nhận được sự quan tâm. Không chỉ hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên còn dành thời gian chăm sóc gia đình bằng những bữa ăn tự tay chuẩn bị. Mâm cơm của cô mang đậm phong cách miền Tây với nhiều món ăn dân dã như cá kèo kho, mắm kho, bánh bèo, bánh khọt, xôi mặn... Nhìn những món ăn được bày biện chỉn chu, có thể thấy Diễm My ngày càng tự tin với khả năng bếp núc.

Diễm My 9x có sở thích đặc biệt với việc nấu nướng

Mâm cơm nhà của Diễm My 9X rất đa dạng phong cách, cách chế biến

Cô từng trổ tài nấu món bún ốc Hà Nội

Diễm My 9X nấu món súp hoành thánh khiến dàn sao Việt phải trầm trồ

Cô chuẩn bị món xôi mặn chỉn chu, nhiều nguyên liệu cầu kỳ

Trong số đó, cơm tấm được xem là món tủ của nữ diễn viên. Có lần, Diễm My tiết lộ cô đã tự tay chuẩn bị mọi công đoạn để làm món ăn này, phục vụ bữa tiệc tại nhà cho nhóm bạn gồm 15 người.

Diễm My 9X từng nấu bữa cơm tấm cho 15 người ăn, tất cả mọi thứ đều được làm tại nhà

Không chỉ nấu những món ăn quen thuộc, thỉnh thoảng, mâm cơm gia đình cô còn xuất hiện các món mang phong cách phương Tây, tạo nên sự đa dạng trong thực đơn hằng ngày. Diễm My còn lập riêng một tài khoản mạng xã hội để chia sẻ công thức, bí quyết nấu ăn cũng như những địa chỉ ăn ngon mà cô tìm tòi, khám phá. Từ một người từng tự nhận nấu ăn chưa giỏi, nữ diễn viên dần xem việc vào bếp như một niềm vui và cách thể hiện tình cảm với những người thân yêu.

Nói về sở thích nấu nướng, Diễm My từng tâm sự: "Tôi vốn nấu ăn dở nhưng cố gắng thay đổi để làm cho người khác vui. Tôi từng không nấu ăn cho mẹ, để khi mẹ mất mình phải hối tiếc. Giờ đây, tôi muốn nấu ăn cho người thân yêu của mình".

Cô cũng đổi thực đơn cho gia đình bằng những món nước ngoài

Những món ăn của Diễm My 9x đều được sắp xếp, trang trí rất cầu kỳ

Diễm My và Vinh Nguyễn quen nhau từ cuối năm 2015, sau đó chính thức công khai xuất hiện cùng nhau tại một sự kiện vào tháng 10/2016. Ông xã của nữ diễn viên không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật mà là doanh nhân ngành xây dựng, thường xuyên di chuyển giữa Việt Nam và Australia. Anh từng theo học tại Đại học Công nghệ Swinburne ở Melbourne, bang Victoria và Đại học RMIT. Sau này, Vinh Nguyễn chuyển về Việt Nam sinh sống, làm việc. Gia đình anh cũng kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất cà phê hòa tan và nhà hàng.

Chuyện tình kéo dài nhiều năm của cả hai không phải lúc nào cũng êm đềm. Trong khoảng 3 năm đầu, cặp đôi từng trải qua những giai đoạn rạn nứt vì khác biệt tính cách. Khi nhận ra những khác biệt quá lớn và khó có thể hòa giải, Diễm My và Vinh Nguyễn từng quyết định chia tay. Tuy nhiên, sau 4 tháng không liên lạc, cả hai đã cho nhau thêm một cơ hội. Nữ diễn viên từng chia sẻ: "Sau những trận cãi vã rất lớn và một thời gian chia cách thì lại cảm thấy hiểu và thương nhau nhiều hơn".

Diễm My và chồng đồng hành trong nhiều năm

Tháng 12/2022, doanh nhân Vinh Nguyễn cầu hôn Diễm My 9X trên khinh khí cầu tại Australia. Một năm sau, cả hai tổ chức đám cưới vào tháng 12/2023. Hiện tại, vợ chồng nữ diễn viên đã đón con đầu lòng và tận hưởng cuộc sống gia đình. Diễm My cũng nhiều lần dành lời khen cho gia đình chồng, đặc biệt là mẹ chồng. Cô từng cho biết mẹ chồng tâm lý như mẹ ruột, luôn quan tâm, chia sẻ và thấu hiểu con dâu.

"Lúc đầu mới đến nhà anh Vinh, tôi rất ngạc nhiên vì thấy các thành viên trong gia đình rất yêu thương, quan tâm và trò chuyện vui vẻ cùng nhau. Ban đầu tôi cũng không 'bắt nhịp' được với không khí ở nhà chồng, nhưng cách quan tâm và san sẻ của mọi người đã giúp tôi dần mở lòng hơn", Diễm My từng tâm sự.

Cặp đôi có chung sở thích ăn uống