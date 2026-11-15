CEO NVIDIA Jensen Huang ngoại tình chấn động, 1 diễn viên vạ lây đến khổ!

Trong hoàn cảnh bị có thể bị hiểu lầm và vạ lây vì Jensen Huang, nam diễn viên này vẫn có thể đáp lại một cách đầy vui tính.

Mới đây, nam diễn viên hài Hwang Young Jin đã than thở trên mạng xã hội: "Chuyện này đang trở nên nghiêm trọng. Tôi tìm kiếm 'Jackson Hwang' và thấy toàn là những từ khóa hỗn độn - ngoại tình, gián điệp, phụ nữ, tiền cấp dưỡng. Nam diễn viên chia sẻ kèm ảnh chụp màn hình từ khóa Jackson Hwang, được gắn cùng những từ khóa tiêu cực như trên.

Jackson Hwang là nghệ danh mà Hwang Young Jin từng sử dụng trong quá khứ. Do những tranh cãi xung quanh CEO NVIDIA Jensen Huang, người có tên gọi khá giống, nên “Jackson Hwang” cũng trở thành từ khóa liên quan và bị nhầm lẫn. Nam diễn viên Hwang Jin Young nhấn mạnh "Mọi người ơi, tôi là Jackson Hwang, không phải Jensen Huang!”.

Vì có nghệ danh Jackson Hwang gần giống Jensen Huang...

... nên Hwang Young Jin bị gắn với những từ khóa tiêu cực. Ảnh: Instagram

Sau đó, anh đã hài hước đùa một bình luận rằng "Cho dù ông có sản xuất nhiều chất bán dẫn đến đâu, hãy chỉ yêu một người phụ nữ thôi!” bằng cách nhắn lại “Chất bán dẫn tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi chính là vợ tôi”. Điều này thể hiện khiếu hài hước độc đáo của Hwang Young Jin, dựa trên chức vụ của Jensen Huang là người đứng đầu một công ty bán dẫn. Trong hoàn cảnh bị có thể bị hiểu lầm và vạ lây vì Jensen Huang, Hwang Young Jin vẫn có thể đáp lại một cách đầy vui tính.

Nam diễn viên không quên nịnh vợ yêu rằng “Chất bán dẫn tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi chính là vợ tôi”. Ảnh: Instagram

Hwang Young Jin sinh năm 1979, ra mắt năm năm 2003 với tư cách là diễn viên hài từ khóa tuyển sinh mở lần thứ 7 của đài SBS. Ngoài diễn hài, anh còn làm MC sự kiện, ca sĩ hát nhạc chế, giảng viên và tham gia một số vai diễn khách mời trong phim truyền hình (như Be Melodramatic năm 2019) cùng các hoạt động truyền thông khác. Vào năm 2014, anh đã kết hôn với bà xã Kim Da Som kém 10 tuổi. Từ đó đến nay, vợ chồng diễn viên sống hạnh phúc bên 2 con "đủ nếp đủ tẻ".

Hwang Young Jin có sự nghiệp thành công và cuộc sống gia đình viên mãn. Ảnh: Instagram

Đời tư của Jensen Huang - CEO "đế chế chip" NVIDIA - đang trở thành tâm điểm chú ý toàn cầu - sau khi ông đăng tâm thư thú nhận ngoại tình với doanh nhân Alice Huang,và gửi lời xin lỗi đến gia đình. “Tôi đã không chung thủy với vợ. Những hành động của tôi đã làm tổn thương bà ấy và các con. Không có lời biện minh nào cho những gì tôi đã làm. Tôi thực sự xin lỗi”, Jensen viết. Jensen Huang cũng nhận hoàn toàn trách nhiệm về những gì đã xảy ra, đồng thời bày tỏ hy vọng có thể từng bước lấy lại niềm tin của vợ con. Hiện tại, CEO 63 tuổi đã từ chức khỏi NVIDIA. Hội đồng quản trị của công ty đã bổ nhiệm Giám đốc tài chính Colette Kress làm CEO tạm quyền.

Jensen Huang - CEO "đế chế chip" NVIDIA - thừa nhận ngoại tình sau lưng vợ. Ảnh: China Times

Jensen Huang kết hôn với bà Lori năm 1985. Ảnh: shutterstock

Nguồn: Koreaboo