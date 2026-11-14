Sau bê bối đời tư, nhà hàng nơi Nvidia ra đời bất ngờ gỡ bảng vinh danh Jensen Huang

Chỉ ít ngày sau khi Jensen Huang rời vị trí lãnh đạo Nvidia, nhà hàng Denny’s tại Mỹ đã tháo bỏ tấm bảng kỷ niệm nơi khởi nguồn của tập đoàn chip hàng đầu thế giới.

Nhà hàng Denny’s tại San Jose, bang California (Mỹ), nơi gắn liền với những ngày đầu thành lập Nvidia, đã gỡ bỏ tấm bảng kỷ niệm nhà sáng lập Jensen Huang cùng hai cộng sự. Theo NBC News, đến ngày 13/11, tấm bảng không còn xuất hiện trên bức tường bên trong nhà hàng. Khu vực từng đặt bảng chỉ còn lại những dấu vết trên lớp sơn đỏ phía sau quầy.

Hai nhân viên Denny’s xác nhận với NBC News rằng tấm bảng đã được tháo xuống. Tuy nhiên, nhà hàng chưa công bố lý do cũng như thời điểm cụ thể thực hiện việc này.

Jensen Huang từng được Denny’s vinh danh bằng tấm bảng kỷ niệm tại nhà hàng nơi Nvidia ra đời, trước khi tấm bảng này bị gỡ bỏ (Ảnh: Yahoo)

Tấm bảng được Denny’s lắp đặt vào năm 2023, nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Nvidia. Nội dung trên bảng nhắc đến địa điểm nơi Jensen Huang, Chris Malachowsky và Curtis Priem từng gặp gỡ, trao đổi ý tưởng trước khi cùng nhau xây dựng công ty công nghệ sau này trở thành một trong những tập đoàn có giá trị lớn nhất thế giới.

Dòng chữ trên tấm bảng viết: "Gian hàng đã khai sinh ra một công ty trị giá 1 nghìn tỷ USD". Phần nội dung tiếp theo gửi lời chúc mừng Nvidia và nhấn mạnh rằng một ý tưởng bắt đầu từ nhà hàng bình dân này đã góp phần thay đổi thế giới.

Câu chuyện về Denny’s có ý nghĩa đặc biệt trong lịch sử hình thành Nvidia. Năm 1993, Jensen Huang cùng hai cộng sự Chris Malachowsky và Curtis Priem đã gặp nhau tại nhà hàng này để thảo luận về ý tưởng thành lập một doanh nghiệp chuyên phát triển chip đồ họa. Từ cuộc trao đổi ban đầu, Nvidia chính thức ra đời và từng bước mở rộng hoạt động sang lĩnh vực chip phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI).

Bản thân Huang cũng từng có thời gian làm việc tại một nhà hàng Denny’s ở Portland khi còn là thiếu niên. Ông từng đảm nhiệm công việc rửa bát và phục vụ bàn. Nhiều năm sau, chuỗi nhà hàng gắn với một phần tuổi trẻ của ông lại trở thành địa điểm ghi dấu bước khởi đầu của Nvidia.

Từ một công ty chuyên phát triển bộ xử lý đồ họa, Nvidia vươn lên thành doanh nghiệp giữ vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp AI toàn cầu. Thành công của tập đoàn cũng đưa Jensen Huang trở thành một trong những tỷ phú có ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực công nghệ.

Tuy nhiên, hình ảnh của nhà sáng lập Nvidia đang đối mặt với nhiều tranh cãi sau khi truyền thông quốc tế liên tiếp đăng tải thông tin về đời tư của ông.

Trong một thông điệp gửi nhân viên, Huang thừa nhận đã không chung thủy với vợ, đồng thời bày tỏ sự hối hận vì những hành động của mình đã làm tổn thương gia đình. Ông kết hôn với bà Lori từ năm 1985. Hai người gặp nhau khi cùng theo học ngành kỹ thuật tại Đại học bang Oregon và có hai người con là Spencer và Madison.

Một trong những nhân vật được nhắc đến trong các thông tin về đời tư của Huang là Alice Huang, cựu lãnh đạo công ty Megaspeed có trụ sở tại Singapore.

Ngoài ra, The New York Times đưa tin Huang được cho là có quan hệ tình cảm với Kimberly Powell, Phó chủ tịch phụ trách mảng chăm sóc sức khỏe của Nvidia. Những thông tin này khiến vị tỷ phú trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông trong nhiều ngày.

Jensen Huang vướng vào những thông tin gây tranh cãi về đời tư, khiến hình ảnh của nhà sáng lập Nvidia thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế (Ảnh: Yahoo)

Ngay sau các bê bối đời tư, hội đồng quản trị Nvidia đã khởi động một cuộc điều tra độc lập liên quan đến các vấn đề xung quanh Huang. Những diễn biến này cũng làm dấy lên nhiều câu hỏi về tình hình quản trị tại tập đoàn công nghệ hàng đầu nước Mỹ.

Ngày 12/11, Huang đã rời các vị trí Chủ tịch, Giám đốc điều hành và thành viên hội đồng quản trị Nvidia sau 33 năm gắn bó với doanh nghiệp. Giám đốc tài chính kiêm Phó chủ tịch điều hành Colette Kress được bổ nhiệm làm CEO tạm quyền.

Những biến động liên quan đến nhà sáng lập cũng gây chú ý trên thị trường chứng khoán. Cổ phiếu Nvidia chịu áp lực bán sau các thông tin về đời tư của Huang và sự thay đổi ở vị trí lãnh đạo cấp cao.

Việc Denny’s tháo bỏ tấm bảng kỷ niệm vì thế trở thành một chi tiết đáng chú ý trong câu chuyện đang diễn ra xung quanh nhà sáng lập Nvidia. Dù vậy, nhà hàng chưa xác nhận động thái này có liên quan đến những tranh cãi đời tư của Huang hay không.

Người hâm mộ Jensen Huang đến bày tỏ sự tiếc nuối bên ngoài khuôn viên trụ sở Nvidia tại Santa Clara, Mỹ (Ảnh: Yahoo)

Từ một chiếc bàn trong nhà hàng bình dân, Nvidia đã phát triển thành tập đoàn công nghệ có ảnh hưởng toàn cầu. Giờ đây, địa điểm từng lưu giữ dấu mốc đáng nhớ trong hành trình lập nghiệp của Jensen Huang lại trở thành tâm điểm chú ý khi hình ảnh của người sáng lập đối mặt với những biến động lớn.

Nguồn: Yahoo