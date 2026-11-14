Nghề kỳ lạ trong trang trại gà, cả Nhật Bản chỉ 80 người làm được: Làm 15 ngày kiếm bằng cả năm lương, được thuê đi khắp châu Âu

Chỉ cần đôi mắt tinh tường và những đầu ngón tay nhạy bén, các chuyên gia có thể phân biệt giới tính hàng nghìn con gà con mỗi giờ. Công việc ít người biết đến này đang trở thành nghề kiếm tiền đáng mơ ước tại Nhật Bản.

Chỉ khoảng 80 người trên toàn Nhật Bản sở hữu tuyệt kỹ

Gà trống và gà mái ngay từ khi mới nở đã có mục đích chăn nuôi, chế độ thức ăn và chu kỳ phát triển hoàn toàn khác nhau. Vì vậy, việc xác định giới tính gà con càng sớm càng giúp các trang trại phân loại đàn, tối ưu chi phí thức ăn và quy trình chăn nuôi.

Đây cũng là lý do nghề chuyên gia xác định giới tính gà con (chicken sexer) trở thành một mắt xích quan trọng phía sau ngành công nghiệp trứng và thịt gà.

Theo truyền thông Nhật Bản, trong bối cảnh giá cả leo thang, một đội ngũ chuyên gia thầm lặng vẫn góp phần giúp người tiêu dùng duy trì khả năng tiếp cận các sản phẩm trứng và thịt gà với mức giá phải chăng.

Đáng chú ý, toàn Nhật Bản hiện chỉ có khoảng 80 người làm công việc đặc biệt này.

Họ thường bắt đầu làm việc từ khi trời còn chưa sáng. Bằng mắt thường và đôi bàn tay đã qua huấn luyện, các chuyên gia quan sát, nhẹ nhàng kiểm tra vùng hậu môn của gà con mới nở để xác định chúng là gà trống hay gà mái.

Tốc độ làm việc đáng kinh ngạc: Một người có thể phân loại hơn 1.000 con gà con chỉ trong một giờ.

Kỹ năng khiến các trang trại châu Âu phải nể phục

Kỹ thuật xác định giới tính gà con được xem là một nghề có truyền thống lâu đời tại Nhật Bản và hiện rất được săn đón ở nước ngoài.

Do số lượng cơ sở ấp trứng tại Nhật không nhiều, trong khi phần lớn vị trí đã được những chuyên gia giàu kinh nghiệm đảm nhiệm, người mới lấy chứng chỉ thường được điều động ra nước ngoài để tích lũy kinh nghiệm thực tế.

Chuyên gia Kaori Takahashi, người có hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghề, chia sẻ rằng ngay sau khi lấy được chứng chỉ, điểm đến đầu tiên của bà là Thụy Điển, thuộc khu vực Bắc Âu.

Sau đó, bà làm việc theo hình thức tự do, di chuyển qua nhiều quốc gia châu Âu như Đức, Pháp và Đan Mạch.

Không dừng lại ở gà con, bà còn có khả năng xác định giới tính của cả gà tây, vịt và ngỗng. Kỹ năng chính xác cùng tốc độ làm việc nhanh chóng giúp các chuyên gia Nhật Bản nhận được sự đánh giá cao từ những trang trại phương Tây.

Một điểm đặc biệt khác của nghề này là thời gian làm việc tương đối linh hoạt.

Phần lớn chuyên gia hoạt động theo hình thức nhận hợp đồng tự do. Giờ bắt đầu công việc được tính ngược từ thời điểm đàn gà con cần xuất chuồng, thường rơi vào khoảng 4 giờ sáng.

Tuy phải dậy từ rất sớm, họ không nhất thiết phải làm việc cả ngày. Sau khi hoàn thành số lượng gà con được giao trong ngày, các chuyên gia có thể kết thúc công việc.

Phần lớn công việc được xử lý trước buổi trưa, giúp họ có khá nhiều thời gian rảnh. Một số người thậm chí còn tranh thủ làm thêm những công việc khác để gia tăng thu nhập.

Điều khiến nghề nghiệp ít người biết đến này trở nên đặc biệt hấp dẫn chính là mức thu nhập.

Theo bài viết của CHANTO WEB, các chuyên gia chỉ cần làm việc khoảng nửa tháng mỗi tháng đã có thể đạt mức thu nhập tương đương một năm lương trung bình của nhân viên văn phòng tại Nhật Bản.

Tất nhiên, đằng sau khoản thu nhập đáng mơ ước là cường độ lao động không hề nhẹ. Công việc đòi hỏi khả năng tập trung cao độ trong thời gian dài, gây áp lực đáng kể lên thị lực và thể lực.

Nguồn: ETtoday