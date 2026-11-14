Xôn xao bức ảnh gây sốc chụp người đàn ông lơ lửng giữa không trung: Hoàn toàn không phải ảnh AI

Những hình ảnh đầy kịch tính này đã nhanh chóng thu hút sự bàn tán xôn xao của cộng đồng mạng.

Gần đây, các hình ảnh và video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một người dường như đang "đi trên dây thép ở độ cao lớn" ngay trong khuôn viên cơ sở Trừng Bích thuộc Học viện Bách Sắc (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc). Những hình ảnh đầy kịch tính này đã nhanh chóng thu hút sự bàn tán xôn xao của cộng đồng mạng.

Người đàn ông trông như lơ lửng giữa không trung

Trước đó, vào tối ngày 12/11, một cư dân mạng đã đăng tải đoạn video được quay tại cơ sở Trừng Bích của Học viện Bách Sắc. Trong clip, một người đang bước đi trên sợi dây căng ở độ cao lớn trông chẳng khác nào màn trình diễn xiếc "đi dây trên không", khiến nhiều người bày tỏ sự lo ngại về vấn đề an toàn học đường và đặt nghi vấn tại sao nhà trường lại cho phép tổ chức một hoạt động mạo hiểm như vậy.

Phản hồi về vụ việc, Học viện Bách Sắc giải thích rằng màn "đi dây thép" như lời đồn trên mạng thực chất là hoạt động thuộc dự án phổ cập môn thể thao đi thăng bằng trên dây trong môi trường đại học, do các đơn vị chuyên môn về hoạt động ngoài trời vận hành dưới sự chủ trì của Trung tâm Quản lý Thể thao Leo núi.

Phía nhà trường nhấn mạnh người thực hiện động tác trong video hoàn toàn không phải sinh viên thông thường mà là huấn luyện viên chuyên nghiệp của Hiệp hội Leo núi Trung Quốc. Thời điểm ghi hình là lúc các thiết bị đã được hiệu chỉnh xong và đang trong giai đoạn chạy thử nghiệm dưới các biện pháp bảo hộ nghiêm ngặt, mọi quy trình đều được kiểm soát chặt chẽ. Học viện cũng khẳng định luôn tuân thủ các quy định chuẩn mực trong việc tổ chức và quản lý mọi hoạt động tại trường, đồng thời gửi lời cảm ơn chân thành đến sự quan tâm và giám sát của đông đảo cư dân mạng.

Nguồn: HK01