Hoàng tử George hé lộ tài lẻ ít ai biết

Bức tranh mới được công bố của Hoàng tử George đang thu hút sự chú ý. Cậu bé dường như thừa hưởng niềm yêu thích nghệ thuật từ nhiều thế hệ Hoàng gia Anh.

Không chỉ được quan tâm bởi vị trí thứ hai trong danh sách kế vị ngai vàng Anh, Hoàng tử George còn khiến công chúng tò mò về cuộc sống và những sở thích phía sau các sự kiện hoàng gia. Mới đây, con trai cả của Thân vương William và Vương phi Kate bất ngờ trở thành tâm điểm khi một tác phẩm hội họa do chính cậu thực hiện được đăng trên tạp chí Country Life. Bức tranh vẽ chim bói cá với màu sắc sống động và những nét vẽ tỉ mỉ khiến nhiều người thích thú. Đặc biệt, năng khiếu nghệ thuật của George dường như không phải điều quá bất ngờ nếu nhìn vào truyền thống hội họa của gia đình.

Ảnh: Getty Images

Mới 13 tuổi, Hoàng tử George đã có tranh được đăng tạp chí

Trong số đặc biệt của tạp chí Country Life phát hành ngày 11/11, Thân vương William đảm nhận vai trò biên tập viên khách mời. Bên cạnh những nội dung liên quan đến thiên nhiên, môi trường và đời sống vùng nông thôn Anh, William còn dành một bất ngờ cho độc giả khi giới thiệu tác phẩm hội họa của con trai cả.

Đó là bức tranh bằng bút chì màu, tái hiện một chú chim bói cá đang đậu trên cành cây. Con chim nổi bật với bộ lông nhiều màu sắc, được thể hiện qua những nét vẽ tương đối chi tiết. Từ hình dáng chiếc mỏ, đôi mắt đến các lớp lông, George đều thể hiện khả năng quan sát đáng chú ý. Điều thú vị là tác phẩm này không phải vừa được George hoàn thành. Theo Country Life, cậu bé đã vẽ bức tranh từ một năm trước, khi mới 12 tuổi.

Ảnh: Prince George/Kensington Palace

Tạp chí nhận xét rằng tác phẩm phần nào phản ánh tuổi thơ được dành nhiều thời gian quan sát thế giới bên ngoài màn hình điện tử. Gia đình William và Kate vốn thường xuyên khuyến khích các con tham gia hoạt động ngoài trời, tiếp xúc với thiên nhiên và khám phá những sở thích cá nhân.

Việc William lựa chọn giới thiệu bức tranh của con trai trong một số báo đặc biệt cũng khiến người hâm mộ thích thú. Bởi thay vì chỉ xuất hiện trong những bức ảnh hoàng gia trang trọng, George lần này được công chúng biết đến qua chính một sản phẩm sáng tạo của mình.

Hóa ra George đã bộc lộ năng khiếu hội họa từ khi còn rất nhỏ

Đây không phải lần đầu tiên Hoàng tử George khiến người hâm mộ bất ngờ bởi khả năng vẽ tranh.

Vào Giáng sinh năm 2022, William và Kate từng chia sẻ bức tranh tuần lộc do George thực hiện khi mới 9 tuổi. Tác phẩm có hình chú tuần lộc giữa khung cảnh mùa đông, bên cạnh là những chú chim nhỏ, được thể hiện bằng các gam màu tươi sáng.

Đến tháng 2/2025, Hoàng gia Anh tiếp tục công bố loạt tranh chân dung Vương phi Kate do ba người con George, Charlotte và Louis thực hiện. Trong đó, George lựa chọn cách thể hiện bằng những nét vẽ đơn giản, có sự quan sát về hình dáng và biểu cảm của mẹ.

Ảnh: princeandprincessofwales

Những tác phẩm được công bố qua các năm cho thấy hội họa là một sở thích mà George đã duy trì từ nhỏ. Dù chưa thể khẳng định cậu bé có ý định theo đuổi nghệ thuật chuyên nghiệp, khả năng quan sát và sự kiên nhẫn trong các bức vẽ vẫn là điều đáng ghi nhận.

Ở tuổi 13, George đang bước vào giai đoạn trưởng thành với lịch học và những trách nhiệm ngày càng nhiều hơn. Bởi vậy, việc cậu vẫn có thời gian dành cho những sở thích sáng tạo cũng là một khía cạnh thú vị trong cuộc sống của thành viên trẻ tuổi thuộc Hoàng gia Anh.

Từ Vương phi Kate đến Vua Charles, gia đình này có truyền thống mê hội họa đáng nể

Năng khiếu vẽ tranh của George càng trở nên đặc biệt khi được đặt cạnh những thành viên khác trong gia đình. Vương phi Kate vốn có niềm yêu thích nghệ thuật từ thời trẻ. Cô từng theo học ngành Lịch sử Nghệ thuật tại Đại học St Andrews ở Scotland, cũng là nơi cô gặp Thân vương William.

Không chỉ Kate, Vua Charles III cũng nổi tiếng với sở thích vẽ tranh màu nước. Trong nhiều năm, ông thường mang theo dụng cụ hội họa trong các chuyến công du và dành thời gian ghi lại phong cảnh thiên nhiên, kiến trúc hay những địa điểm yêu thích.

Ảnh: Adrian Dennis - WPA Pool/Getty Images

Một số tác phẩm của Vua Charles đã được trưng bày, xuất bản và sử dụng trong các hoạt động gây quỹ từ thiện. Năm 1991, ông phát hành cuốn sách HRH The Prince of Wales Watercolours, tập hợp những bức tranh màu nước do chính mình thực hiện.

Đặc biệt, cố Vương tế Philip, chồng của Nữ hoàng Elizabeth II, cũng có niềm đam mê hội họa. Ông yêu thích tranh sơn dầu và từng thực hiện tác phẩm The Queen at Breakfast, khắc họa Nữ hoàng Elizabeth II đang đọc báo tại bàn ăn sáng trong Lâu đài Windsor. Như vậy, từ cố Vương tế Philip, Vua Charles đến Vương phi Kate và giờ là George, niềm yêu thích hội họa đã xuất hiện ở nhiều thế hệ trong gia đình hoàng gia.

Dĩ nhiên, chưa thể kết luận năng khiếu nghệ thuật của George hoàn toàn đến từ yếu tố di truyền. Nhưng việc lớn lên trong một gia đình trân trọng nghệ thuật, được khuyến khích quan sát thiên nhiên và tự do sáng tạo chắc chắn là môi trường thuận lợi để cậu phát triển sở thích.

Trong tương lai, George sẽ phải đảm nhận những trọng trách gắn với vị trí người kế vị ngai vàng. Nhưng ở thời điểm hiện tại, cậu vẫn là một thiếu niên 13 tuổi có những niềm vui rất bình thường: Học tập, khám phá thiên nhiên và dành thời gian cho hội họa.

Và có lẽ, chính những hình ảnh đời thường ấy lại giúp công chúng hiểu thêm về người được kỳ vọng trở thành Quốc vương Anh trong tương lai.