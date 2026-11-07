Hình ảnh mới nhất của Hoàng tử George gây chú ý

Hoàng tử George vừa xuất hiện cùng bố William tại Tây Ban Nha. Diện mạo trưởng thành của cậu bé 13 tuổi nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Mới đây, Hoàng tử George, con trai cả của Thân vương William và Vương phi Kate, bất ngờ xuất hiện tại Tây Ban Nha trong chuyến đi xem bóng đá cùng bố. Đây là một trong những lần xuất hiện công khai hiếm hoi của cậu bé sau khi bắt đầu năm học mới. Không chỉ gây chú ý bởi chuyến đi đặc biệt của hai cha con, diện mạo ngày càng trưởng thành của George cũng khiến những người yêu mến Hoàng gia Anh không khỏi bất ngờ.

Hoàng tử George mới 13 tuổi đã ra dáng một chàng thiếu niên

Ngày 3/11, Thân vương William đưa con trai cả đến sân vận động Spotify Camp Nou tại Barcelona để theo dõi trận đấu giữa FC Barcelona và Aston Villa trong khuôn khổ UEFA Champions League mùa giải 2026/27.

Xuất hiện trên khán đài, Hoàng tử George diện áo khoác thể thao màu đen của Aston Villa phối cùng trang phục giản dị. Mái tóc nâu được để tự nhiên với những lọn xoăn nhẹ, gương mặt có nhiều đường nét rõ ràng hơn so với hình ảnh cậu bé thường thấy trong những lần xuất hiện cùng gia đình trước đây.

Trong loạt ảnh được các nhiếp ảnh gia ghi lại, George ngồi trên khán đài, chăm chú theo dõi diễn biến trận đấu. Gương mặt có phần nghiêm nghị, đôi mắt tập trung và phong thái điềm tĩnh khiến cậu bé trông chững chạc hơn hẳn.

Điều khiến nhiều người thích thú là George ngày càng có nét giống bố William thời trẻ. Từ dáng lông mày, khuôn mặt đến những biểu cảm khi tập trung theo dõi một sự việc, hai cha con có không ít điểm tương đồng.

Trên mạng xã hội, những hình ảnh mới nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nhiều người bày tỏ sự ngạc nhiên khi George đã bước sang tuổi thiếu niên. Một bình luận nhận xét: "Hoàng tử George trông như một chàng trai trẻ rồi! Cậu bé lớn nhanh quá". Người khác cũng không giấu được sự bất ngờ trước chiều cao và vẻ ngoài trưởng thành của vị vua tương lai.

Quả thực, nếu đã quen với hình ảnh George nhỏ nhắn trong những bộ trang phục chỉn chu, thường xuyên đứng cạnh bố mẹ trong các sự kiện hoàng gia, sự thay đổi lần này càng trở nên rõ rệt.

Chuyến đi đặc biệt cùng bố William và niềm đam mê bóng đá

Bên cạnh diện mạo của George, chuyến đi còn cho thấy sự gắn bó của hai cha con thông qua niềm yêu thích bóng đá. Thân vương William từ lâu đã là người hâm mộ trung thành của Aston Villa. Ông thường xuyên có mặt tại những trận đấu quan trọng của đội bóng và không ít lần đưa con trai cả đi cùng.

Trước trận đấu ngày 3/11, hai cha con được Chủ tịch FC Barcelona Joan Laporta chào đón và tặng áo đấu của câu lạc bộ. Hình ảnh này cũng được đội bóng Tây Ban Nha chia sẻ trên các kênh truyền thông chính thức. Dù trận đấu diễn ra trong điều kiện thời tiết có mưa và Aston Villa để thua Barcelona với tỷ số 0-3, William và George vẫn có một buổi tối đáng nhớ trên khán đài.

Đây cũng là một trong những lần hiếm hoi George xuất hiện trước công chúng kể từ khi bắt đầu theo học tại Eton College vào tháng 9/2026. Chuyến đi diễn ra đúng dịp nghỉ giữa kỳ, trở thành cơ hội để cậu bé dành thời gian riêng bên bố.

Trong những năm gần đây, George ngày càng xuất hiện nhiều hơn tại các trận bóng đá cùng Thân vương William. Từ một cậu bé hào hứng trên khán đài, George giờ đã trở thành người bạn đồng hành thực sự của bố trong những chuyến đi cổ vũ Aston Villa.

Ở tuổi 13, George đang bước vào giai đoạn có nhiều thay đổi về ngoại hình và tính cách. Những hình ảnh mới nhất tại Barcelona không chỉ cho thấy cậu bé đang lớn lên nhanh chóng mà còn ghi lại một khoảnh khắc đời thường đáng yêu: Người thừa kế ngai vàng Anh cũng có những buổi tối mê bóng đá, chăm chú dõi theo đội bóng yêu thích và tận hưởng thời gian bên cha như nhiều thiếu niên cùng tuổi.