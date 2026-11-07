Hoàn toàn có thật: Người đàn ông săn sale 11/11 được căn hộ 68m2 giá 42 ngàn đồng

Căn hộ thậm chí đã có đủ nội thất, đầy đủ giấy tờ.

Chỉ với 11 nhân dân tệ (khoảng 42.000 VNĐ) là có thể mua được một căn nhà? Một nền tảng thương mại điện tử tại Trung Quốc mới đây đã đấu giá một căn hộ rộng 68 m² tại Hạc Cương, Hắc Long Giang với giá khởi điểm chỉ 1 nhân dân tệ, thu hút hàng nghìn người lao vào tranh giành. Cuối cùng, một người đàn ông ở Triết Giang đã may mắn trúng thầu với mức giá 11 NDT.

Cảnh thực tế bên trong căn hộ đấu giá được với giá 11 NDT, đã có sẵn nội thất và trang trí.

Theo báo cáo từ Tống Lãm, nền tảng đấu giá tài sản Alibaba tại Trung Quốc vào ngày 5/11 đã diễn ra một buổi đấu giá trực tuyến cho căn hộ rộng 68,36 m² nằm tại quận Công Nông, thành phố Hạc Cương, tỉnh Hắc Long Giang. Giấy chứng nhận quyền sở hữu ghi rõ thời hạn sử dụng đến năm 2078, không bị thế chấp hay phong tỏa, giá thị trường khoảng 40.000 NDT (khoảng 140 triệu VNĐ), giá khởi điểm là 1 NDT, mỗi lần bước giá là 0,01 NDT, ai trả đến mức trần 11 NDT trước sẽ trúng thầu.

Chỉ trong vòng 140 giây ngắn ngủi kể từ khi bắt đầu đấu giá, đã có 1.677 người tràn vào tranh giành cuồng nhiệt, trải qua 1.001 lượt trả giá. Cuối cùng, một người đàn ông ở Chiết Giang đã giành chiến thắng thành công với giá 11 NDT, đổi ra chỉ khoảng 43 ngàn VNĐ cho một căn nhà.

Thông tin "11 NDT mua một căn nhà" nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội Trung Quốc đại lục. Đơn vị tổ chức đấu giá sau đó đã lên tiếng xác nhận giao dịch là hoàn toàn thực tế và hợp lệ, đồng thời nhấn mạnh đây không phải là nhà phát mại thu hồi nợ, mà chỉ là hoạt động khuyến mãi dịp 11/11 của nền tảng, phần chênh lệch giá nhà đều do nền tảng tự bù đắp. Người trúng thầu ngoài việc thanh toán 11 NDT tiền mua nhà, chỉ cần nộp thêm khoảng 2.000 NDT (7 triệu VNĐ) tiền thuế trước bạ. Tính ra, chi phí thuế phí làm thủ tục mua nhà lại cao gấp hơn 180 lần so với bản thân giá trị căn nhà.

Chiêu thức dùng "bất động sản giá rẻ như rau" để tạo lưu lượng truy cập này không phải là lần đầu tiên xuất hiện. Chẳng hạn vào dịp 11/11 năm 2024, nền tảng này cũng từng áp dụng quy tắc "giới hạn trần 11 NDT" tương tự để đấu giá thành công một căn hộ hướng biển rộng 42 m² tại Nhũ Sơn, Uy Hải, Sơn Đông.

Dù là Hạc Cương – nơi từ lâu đã trở thành đề tài bàn tán vì giá nhà rẻ mạt, hay Nhũ Sơn – nơi nhà hướng biển ế ẩm đến mức bị chế giễu là "thành phố ma", thì việc tưởng chừng như "săn được món hời" thành công này thực chất lại ẩn chứa cái bẫy sở hữu không thể dứt ra được. Người trúng thầu sau khi nộp xong 2.000 NDT thuế trước bạ để sang tên thuận lợi, chắc chắn sẽ phải đối mặt với chi phí nuôi nhà. Ở vùng Đông Bắc với khí hậu khắc nghiệt, phí sưởi ấm mùa đông cho căn hộ 68 m² đã tiệm cận 2.000 NDT (7 triệu VNĐ), vượt xa chi phí mua nhà, đó là còn chưa tính đến các khoản chi phí lặt vặt khác.

Căn nhà 11 NDT này, nếu tính cả phí quản lý chung cư bắt buộc phải nộp hàng năm, chi phí hao mòn cùng bảo trì đường ống điện nước do không có người ở lâu ngày, thì chi phí duy trì mỗi năm đã lên tới hàng nghìn NDT. Thực tế phũ phàng hơn là thị trường nhà cũ tại Hạc Cương từ lâu đã rơi vào tình trạng cung vượt quá cầu nghiêm trọng, số lượng nhà niêm yết chờ bán chất đống như núi, việc chuyển nhượng đổi thành tiền mặt là cực kỳ khó khăn.

Nguồn: ETtoday