Tuổi thơ cơ cực của Cristiano Ronaldo

Trước khi trở thành một trong những cầu thủ giàu có và nổi tiếng nhất hành tinh, Cristiano Ronaldo từng lớn lên trong một gia đình nghèo ở đảo Madeira, nơi 4 anh chị em phải ngủ chung một phòng và người mẹ làm việc quần quật để nuôi các con.

Tuổi thơ trong căn nhà gỗ dột mưa ở Madeira

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro sinh ngày 5/2/1985 tại Funchal, thủ phủ đảo Madeira, vùng lãnh thổ thuộc Bồ Đào Nha nằm giữa Đại Tây Dương, cách đất liền khoảng 800 km. Anh là con út trong gia đình có 4 người con, gồm anh trai Hugo và hai chị gái Elma, Kátia.

Trong cuốn tự truyện Mother Courage (2014), mẹ của nam cầu thủ - bà Dolores tiết lộ rằng vì hoàn cảnh gia đình quá nghèo và đã có 3 con, bà từng có ý định bỏ thai khi mang bầu Ronaldo. Tuy nhiên, bác sĩ đã từ chối thực hiện. Sau đó bà tự tìm cách ngâm bia nóng và chạy bộ liên tục nhưng không thành. Cuối cùng bà quyết định giữ lại đứa trẻ - một quyết định đã thay đổi lịch sử bóng đá thế giới.

Ảnh: Ben Hayward

Ronaldo lớn lên tại Santo António, một khu dân cư nghèo ở Funchal. Gia đình Aveiro khi ấy không có điều kiện kinh tế khá giả. Cha anh làm công việc chăm sóc cây xanh cho chính quyền địa phương, đồng thời phụ trách trang phục cho câu lạc bộ bóng đá Andorinha. Mẹ anh, Maria Dolores dos Santos Aveiro, làm đầu bếp và nhận thêm những công việc dọn dẹp để trang trải cuộc sống.

Theo phóng sự của Goal thực hiện tại Madeira năm 2017 và bài viết của báo Bồ Đào Nha Observador năm 2022, gia đình Ronaldo từng sống trong một căn nhà gỗ đơn sơ, có những khe hở khiến nước mưa lọt vào mỗi khi thời tiết xấu. Cả 4 người con phải ngủ chung một phòng.

Để có thể sửa sang nhà cửa, mẹ Ronaldo từng phải xin chính quyền địa phương hỗ trợ xi măng và vật liệu xây dựng. Trong những ngày mưa bão, việc tìm cách chống dột trở thành nỗi lo thường trực của gia đình.

"Mẹ đã nuôi tôi khôn lớn bằng cách hy sinh cuộc đời mình"

Trong những năm tháng khó khăn ấy, mẹ là người gánh vác phần lớn trách nhiệm chăm sóc gia đình. Bà làm đầu bếp, dọn dẹp và nhận thêm những công việc chân tay để đảm bảo 4 người con có đủ thức ăn.

Nhiều năm sau, khi đã trở thành một ngôi sao bóng đá, Ronaldo vẫn thường nhắc về sự hy sinh của mẹ. Trong một lời chia sẻ được báo chí dẫn lại, anh kể bà từng chấp nhận đi ngủ với chiếc bụng đói để nhường thức ăn cho các con.

"Mẹ đã nuôi tôi khôn lớn bằng cách hy sinh cuộc đời mình. Bà đi ngủ khi bụng đói để dành thức ăn cho tôi", Ronaldo từng chia sẻ.

Anh cũng kể mẹ làm việc 7 ngày mỗi tuần, thậm chí nhận cả ca đêm với công việc dọn dẹp để dành tiền mua cho con trai một đôi giày bóng đá.

Ronaldo và mẹ

Trái ngược với hình ảnh người mẹ tần tảo, cha Ronaldo lại phải vật lộn với chứng nghiện rượu. Dù vậy, chính ông là người đưa con trai đến gần hơn với bóng đá. Công việc phụ trách trang phục tại câu lạc bộ Andorinha giúp José Dinis có cơ hội đưa Ronaldo tiếp xúc với sân cỏ từ khi còn nhỏ.

Năm 2005, khi Ronaldo mới 20 tuổi và đang thi đấu cho Manchester United, cha anh qua đời ở tuổi 52 vì những vấn đề về gan liên quan đến việc sử dụng rượu kéo dài. Ông không kịp chứng kiến con trai bước vào giai đoạn thành công rực rỡ nhất sự nghiệp.

Đây cũng là một trong những điều Ronaldo nhiều lần bày tỏ sự tiếc nuối khi nhắc về gia đình.

Cậu bé chỉ muốn được chơi bóng

Ngay từ nhỏ, Ronaldo đã dành phần lớn thời gian cho trái bóng. Năm 7 tuổi, anh bắt đầu chơi cho Andorinha, câu lạc bộ địa phương nơi cha mình làm việc.

Những người từng tiếp xúc với Ronaldo thời thơ ấu kể rằng cậu bé có thể chơi bóng từ sáng đến tối. Vì vóc dáng nhỏ bé nhưng di chuyển rất nhanh, anh còn được mọi người gọi bằng biệt danh "Abelhinha", nghĩa là "chú ong nhỏ".

Sau Andorinha, Ronaldo chuyển đến Nacional, một câu lạc bộ lớn hơn tại Madeira. Tài năng của cậu bé nhanh chóng thu hút sự chú ý của các tuyển trạch viên.

Ronaldo (đứng cạnh HLV) trong màu áo Andorinha

Theo những câu chuyện được Goal ghi lại, Ronaldo không phải học sinh chăm chỉ. Anh thường mải chơi bóng đến mức quên cả giờ học, thậm chí từng bị giáo viên phàn nàn vì không tập trung. Tuy nhiên, mẹ anh không muốn ngăn cản niềm đam mê của con trai, bởi bà tin rằng cậu bé cần được tạo cơ hội để theo đuổi ước mơ.

Năm 1997, khi khoảng 11-12 tuổi, Ronaldo đứng trước một quyết định lớn: rời Madeira để đến Lisbon thử sức tại học viện bóng đá Sporting CP.

Việc rời quê hương khi còn quá nhỏ không hề dễ dàng. Trước đó, Ronaldo gần như chưa từng sống xa gia đình. Đến Lisbon, anh phải tự thích nghi với môi trường mới, sống xa cha mẹ và những người thân quen.

Trong cuộc phỏng vấn với UEFA năm 2016, Ronaldo nhớ lại việc rời Madeira là một quyết định vô cùng khó khăn đối với cả anh và cha mẹ. Đó là bước đi cần thiết nếu muốn tiến xa hơn trong bóng đá, nhưng cũng đồng nghĩa với việc cậu bé phải sớm học cách sống tự lập.

Theo những người từng biết Ronaldo tại học viện Sporting được Goal phỏng vấn, thời gian đầu ở Lisbon là quãng thời gian đầy khó khăn. Giọng nói đặc trưng của người Madeira khiến anh gặp trở ngại trong giao tiếp, thậm chí bị những đứa trẻ khác trêu chọc. Ronaldo từng khóc mỗi ngày vì nhớ nhà và có lúc muốn từ bỏ để trở về quê hương.

Tuy nhiên, những cuộc trò chuyện với mẹ đã giúp anh tiếp tục ở lại. Dolores động viên con trai kiên trì với lựa chọn của mình, dù bà cũng phải đối mặt với nỗi nhớ con khi lần đầu để cậu bé sống xa gia đình.

Nhìn lại tuổi thơ, Ronaldo từng nói đó vẫn là một quãng thời gian đẹp. Anh không xem mình là đứa trẻ bất hạnh, dù gia đình phải trải qua nhiều thiếu thốn.

Ngày nay, khi nhắc đến Cristiano Ronaldo, người ta thường nghĩ đến những kỷ lục, danh hiệu và khối tài sản khổng lồ. Nhưng phía sau hình ảnh ấy là câu chuyện về một cậu bé Madeira từng khóc vì nhớ nhà, một người mẹ làm việc không ngừng nghỉ và một gia đình đã đặt hy vọng vào trái bóng từ những ngày tháng khó khăn nhất.