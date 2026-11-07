Bên trong hầm sinh tồn của 1% giới siêu giàu

Từ nguy cơ chiến tranh, đại dịch đến thảm họa khí hậu, giới siêu giàu đang âm thầm chuẩn bị cho những kịch bản tận thế bằng các khu trú ẩn kiên cố dưới lòng đất.

Đứng sau những dự án đặc biệt này là Philip Pauley, người đang theo đuổi tham vọng xây dựng những “thế giới ngầm” có thể duy trì sự sống trong nhiều năm mà không cần phụ thuộc vào nguồn cung từ bên ngoài.

Những pháo đài bí mật với ngân sách không giới hạn

Ý tưởng về một căn cứ bí mật bất khả xâm phạm dường như luôn có sức hấp dẫn riêng. Với giới siêu giàu, việc chuẩn bị một nơi trú ẩn trước những thảm họa toàn cầu không còn đơn thuần là ý tưởng trong các bộ phim viễn tưởng. Khi những khách hàng có khối tài sản khổng lồ muốn xây dựng các pháo đài kiên cố để đối phó với những kịch bản tận thế, Philip Pauley là một trong những người họ tìm đến.

Được mệnh danh là “kiến trúc sư của ngày tận thế”, ông đang thiết kế những “thế giới ngầm” có khả năng duy trì sự sống trong nhiều năm, ngay cả khi những thảm họa nghiêm trọng xảy ra trên bề mặt Trái Đất.

Ảnh: Philip Pauley

Theo chia sẻ của ông với Daily Mail, nhóm khách hàng hiện nay bao gồm các chính phủ, lực lượng quân đội và những cá nhân có giá trị tài sản ròng rất cao. Điểm chung của họ là mong muốn tìm ra phương án sinh tồn nếu thế giới rơi vào một cuộc khủng hoảng không thể kiểm soát.

Các công trình được thiết kế theo mô hình hệ thống khép kín, có quy mô tương đương một nhà chứa máy bay. Bên trong không chỉ có những căn phòng riêng mà còn được bố trí khu sinh hoạt chung và các tiện ích phục vụ đời sống, giải trí.

Đáng chú ý, đây không phải những hầm trú ẩn tối tăm, chật hẹp như hình dung thông thường. Philip Pauley mô tả không gian bên trong được thiết kế theo hướng sang trọng, tiện nghi và gần gũi như một ngôi nhà thực thụ.

Với những khách hàng thuộc nhóm 1% giàu nhất thế giới, ngân sách dường như không phải vấn đề đáng bận tâm. Các công trình được thiết kế riêng theo yêu cầu, với mức độ xa hoa được ông so sánh với một chiếc chuyên cơ tư nhân.

Tuy nhiên, để sở hữu một nơi trú ẩn như vậy, số tiền phải bỏ ra không hề nhỏ. Theo Philip Pauley, chi phí xây dựng có thể lên tới hàng trăm triệu USD, chưa kể khoản đầu tư để trang bị nội thất và các hệ thống vận hành bên trong. Toàn bộ quá trình được thực hiện trong điều kiện bảo mật nghiêm ngặt.

Ảnh: Philip Pauley

Philip Pauley là người sáng lập Pauley Interactive, một công ty tư vấn công nghệ tương tác chuyên về các hệ thống thực tế tăng cường. Trước đây, ông từng tư vấn cho Nhóm Nghiên cứu Chiến lược thuộc Văn phòng Tham mưu trưởng Hải quân Mỹ và hợp tác với BAE Systems, một trong những tập đoàn quốc phòng lớn trên thế giới.

Dù phần lớn công việc trước đây tập trung vào công nghệ thực tế tăng cường, ông cho biết hiện nay mối quan tâm chính là chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất có thể xảy ra với nhân loại.

Theo ông, hoạt động xây dựng các khu trú ẩn dưới lòng đất đang diễn ra nhiều hơn những gì công chúng có thể hình dung.

“Có rất nhiều hoạt động đang diễn ra. Mọi thứ đang được đẩy nhanh với một nhóm khách hàng nhất định”, Philip Pauley nói với Daily Mail.

Ông cho biết hiện có nhiều đơn vị tham gia xây dựng hầm trú ẩn tận thế cho các nhóm khách hàng khác nhau. Tuy nhiên, theo đánh giá của ông, phần lớn những công trình hiện nay vẫn chưa được thiết kế với tầm nhìn đủ dài.

“Chúng tương đối nhỏ, ngoại trừ một vài công trình của quân đội Mỹ, và chỉ được thiết kế để giúp con người sống sót tối đa khoảng 3 tháng”, ông nhận định.

Theo Philip Pauley, những hệ thống dạng này thường vẫn phụ thuộc vào nguồn cung từ bên ngoài và chỉ có thể duy trì hoạt động trong một khoảng thời gian nhất định. Ngay cả trong điều kiện vận hành tối đa, một số công trình cũng chỉ có thể kéo dài thời gian sinh tồn lên khoảng một năm.

Với ông, khoảng thời gian đó vẫn chưa đủ để đối phó với những thảm họa có khả năng khiến bề mặt Trái Đất trở nên không thể sinh sống trong nhiều năm.

Thế giới dưới lòng đất có thể tự nuôi sống con người suốt một thập kỷ

Thay vì tính toán khả năng sinh tồn theo tháng, Philip Pauley chuẩn bị cho những kịch bản kéo dài nhiều năm, thậm chí cả một thập kỷ hoặc lâu hơn. Theo ông, việc chuẩn bị cho các tình huống xấu nhất không đồng nghĩa với gieo rắc nỗi sợ hãi. Có nhiều nguy cơ tiềm tàng mà con người chưa thể dự đoán chính xác thời điểm xảy ra.

Để ứng phó với những nguy cơ này, Philip Pauley muốn phát triển các khu trú ẩn theo mô hình “hệ thống khép kín” (closed-loop). Khác với những hầm trú ẩn thông thường vẫn cần tiếp tế lương thực, nước uống hoặc xử lý chất thải từ bên ngoài, hệ thống khép kín hướng đến khả năng tự duy trì trong thời gian dài.

Ảnh: Philip Pauley

Ngay cả Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), một trong những môi trường sống khép kín tiên tiến nhất hiện nay, vẫn chưa đạt được trạng thái hoàn toàn độc lập. Trạm vẫn cần được vận chuyển thực phẩm từ Trái Đất và đưa chất thải ra ngoài để xử lý.

Tham vọng của Philip Pauley là xây dựng những khu trú ẩn có thể tái tạo các hệ sinh thái tự nhiên của Trái Đất, qua đó duy trì sự sống trong nhiều năm mà không phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài.

Để hạn chế những tổn thương tâm lý khi phải sống dưới lòng đất trong thời gian dài, các công trình được thiết kế với không gian thoáng đãng, nhiều ánh sáng và cây xanh. Hệ thống đèn LED có thể mô phỏng chu kỳ ngày và đêm, trong khi những khung cảnh thiên nhiên nhân tạo thay thế cho cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

Bên cạnh các hệ thống lọc khí CO2 và tái chế chất thải, khu trú ẩn còn có thể được trang bị trang trại thủy canh, hệ thống nuôi trồng thủy sản kết hợp trồng cây (aquaponics) và những bể cá lớn để cung cấp nguồn thực phẩm.

Dù vậy, thực đơn của những người sống trong các “thế giới ngầm” này có thể không phong phú như nhiều người tưởng tượng.

“Thành thật mà nói, bạn sẽ phải chuyển sang chế độ ăn chay. Ngoài cá ra, họ không có món thịt”, Philip Pauley chia sẻ.

Theo ông, nguồn dinh dưỡng trong các khu trú ẩn có thể phụ thuộc khá nhiều vào protein từ côn trùng và mycoprotein, loại protein có nguồn gốc từ nấm được sử dụng trong một số sản phẩm thực phẩm như Quorn.

Hiện nay, những công trình sinh tồn quy mô lớn như vậy chủ yếu vẫn dành cho quân đội và giới siêu giàu. Tuy nhiên, Philip Pauley hy vọng trong tương lai, công nghệ này có thể được phát triển để phục vụ nhiều người hơn.

“Tất cả chúng ta đều ở trên cùng một con thuyền và có thể nhìn thấy những gì đang diễn ra. Vì vậy, chúng ta nên nghĩ đến những giải pháp dài hạn hơn để bảo vệ chính mình”.

Nguồn: Daily Mail