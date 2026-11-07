Pháp: Xe buýt chở học sinh lao ra khỏi đường, 2 người thiệt mạng

Chiếc xe buýt được cho là đã lao khỏi mặt đường và đâm vào một cây bên vệ đường, Bộ trưởng Giao thông Pháp Philippe Tabarot đang trên đường tới hiện trường.

Một chiếc xe buýt chở học sinh đã gặp tai nạn vào sáng 6/11 tại miền Đông nước Pháp, khiến ít nhất hai người thiệt mạng và 16 người bị thương, truyền thông Pháp đưa tin.

Hai nạn nhân tử vong gồm một trẻ em và một người trẻ tuổi. Trong số những người bị thương có ba trường hợp bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Reuters)

Đài BFMTV cho biết vụ tai nạn xảy ra gần thị trấn Lent, thuộc tỉnh Ain. Bộ trưởng Giáo dục Pháp Edouard Geffray đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, đồng thời cho biết chính phủ và cộng đồng giáo dục đang hướng về những người bị ảnh hưởng.

Công tố viên cho biết chiếc xe buýt chở 43 hành khách, trong đó có 15 trẻ vị thành niên, đang di chuyển trên tuyến đường nối Lyon với Bourg-en-Bresse.

Thị trưởng thị trấn Lent, ông Yves Cristin, cho biết xe buýt rời khỏi mặt đường, lao xuống mương và đâm vào một cây ven đường vào khoảng 7h sáng (6h GMT).

Theo ông Cristin, tổng cộng 70 người có liên quan đến vụ việc. Chính quyền địa phương đã mở nhà sinh hoạt cộng đồng làm nơi trú tạm cho các nạn nhân.

“Đây là thảm kịch vô cùng đau lòng đối với cộng đồng chúng tôi”, ông Cristin nói với BFMTV. Ông cho biết đoạn đường xảy ra tai nạn không có địa hình hay điều kiện giao thông đặc biệt khó khăn.

“Mặt đường hơi ẩm, nhưng chúng tôi không hiểu vì sao xe buýt lại chệch khỏi làn đường, băng qua phần đường bên kia rồi lao xuống mương đối diện”, ông nói.