Cô gái 19 tuổi bị anh trai ruột và bạn gái tra tấn đến chết, qua đời khi chỉ còn nặng 27,6 kg

Bị chính anh trai ruột cùng hai người khác bỏ đói, đánh đập, xích trong nhà vệ sinh suốt nhiều tháng, cô gái 19 tuổi qua đời khi chỉ còn nặng 27,6 kg. Người anh vừa bị tuyên án tù chung thân vì tội giết người.

Ngày 5/11, Tòa án Singapore tuyên phạt Huang Bocan (34 tuổi) án tù chung thân vì tội giết người sau khi xác định người đàn ông này cùng bạn gái và một người khác đã tham gia hành hạ em gái ruột Huang Baoying (19 tuổi) đến chết.

Theo cáo trạng, Bocan cùng bạn gái là Chee Mei Wan (47 tuổi) và Lim Peng Tiong (67 tuổi) đã bỏ đói, đánh đập và xích Baoying trong nhà vệ sinh suốt một thời gian dài. Cô gái qua đời ngày 5/5/2021 do suy dinh dưỡng nghiêm trọng và bị chấn thương nặng bởi các vật tày.

Tòa nhà Tòa án Tối cao ở Singapore

Trước khi mất, Baoying đã sụt 43% trọng lượng cơ thể. Từ mức 48,8 kg trước khi chuyển đến sống tại nhà Lim, cô chỉ còn 27,6 kg.

Hai đồng phạm của Bocan là Lim và Chee. Trong đó, Lim đã bị tuyên phạt 14 năm 11 tháng tù vào tháng 5/2026, còn vụ án của Chee vẫn đang được tòa án giải quyết.

Tại phiên tuyên án, Thẩm phán Aidan Xu cho biết cả bên công tố và luật sư bào chữa đều thống nhất đề nghị mức án tù chung thân, không kèm hình phạt đánh roi. Sau khi xem xét, thẩm phán quyết định không áp dụng hình phạt bổ sung này.

Nhận định về hành vi của nhóm bị cáo, Thẩm phán Xu cho rằng cả ba đã bị cuốn vào sự kiểm soát và ham muốn thống trị, từ đó hành hạ Baoying bằng những cách thức vô nhân đạo.

Nói trực tiếp với Bocan, thẩm phán nhấn mạnh người em gái từng ngưỡng mộ và tìm kiếm sự che chở từ anh trai, nhưng đổi lại, cô lại bị đối xử không bằng một con người.

"Anh xứng đáng phải ngồi tù trong một thời gian dài. Tôi hy vọng anh sẽ luôn nhớ những gì mình đã gây ra cho em gái", thẩm phán nói.

Luật sư Nathan Shashidran, người bào chữa cho Bocan, cho biết ông nhận thấy thân chủ thực sự hối hận trong những lần đến thăm tại trại giam. Theo luật sư, ông không tin rằng Bocan từng muốn em gái mình phải chết. Tuy nhiên, việc chính tay sát hại em gái sẽ là điều người đàn ông này phải mang theo suốt phần đời còn lại.

Từ câu lạc bộ bán hàng đến nhóm người sống chung

Theo hồ sơ tòa án, Bocan, Chee, Lim và Baoying quen nhau từ năm 2018 thông qua công ty Colourful Nutrifit do Chee điều hành. Người phụ nữ này gọi cơ sở kinh doanh của mình là một "câu lạc bộ", chuyên tiếp thị và bán các sản phẩm dinh dưỡng.

Khi đó, Baoying mới khoảng 16-17 tuổi. Cô tham gia câu lạc bộ với mong muốn giảm cân, cải thiện bản thân và kiếm thêm thu nhập. Cả bốn người thường gặp nhau tại cửa hàng ở Clementi, Singapore, cùng tìm hiểu các sản phẩm và tham gia những thử thách giảm cân tập thể.

Họ dần trở nên thân thiết, thậm chí cùng sang Malaysia tổ chức các hoạt động quảng bá, bán sản phẩm.

Tháng 9/2018, Bocan và Chee bắt đầu quan hệ tình cảm dù người phụ nữ này đã có chồng. Sau khi cửa hàng đóng cửa vào năm 2020 do đại dịch COVID-19, nhóm chuyển sang gặp nhau tại nhà của hai anh em Bocan. Tại đây, Bocan hướng dẫn Chee sử dụng mạng xã hội và nền tảng Zoom để quảng bá sản phẩm.

Sau những bất đồng với cha về các khoản chi tiêu liên quan đến sản phẩm của công ty, Bocan và Baoying chuyển đến sống tại nhà Lim vào tháng 7/2020. Chee cũng chuyển đến đây sau khi xảy ra mâu thuẫn với chồng.

Tháng 10 cùng năm, Chee được cho là đã nghĩ ra một hệ thống phạt tiền nhằm sửa những thói quen mà bà cho là không tốt của Lim, chẳng hạn như đi lại chậm chạp, ảnh hưởng đến hoạt động tiếp thị và bán hàng.

Mức phạt ban đầu dao động từ 50 xu đến vài đô la Singapore. Lim đồng ý với cách làm này, nhưng sau đó Bocan và em gái cũng bị đưa vào hệ thống kỷ luật.

Khoảng một tháng sau, Chee và Bocan cho rằng việc phạt tiền không có hiệu quả nên chuyển sang các hình thức trừng phạt thể chất, bao gồm bắt tập thể dục và đánh đập.

Chee là người duy nhất không phải chịu bất kỳ hình phạt nào vì giữ vai trò "coach" (huấn luyện viên). Trong khi đó, Baoying trở thành người bị phạt nhiều nhất. Có những lần cô phải thực hiện động tác squat liên tục tới 6 giờ.

Chee và Bocan cho rằng Baoying cần được uốn nắn vì thiếu kỷ luật, không có động lực và đạt kết quả bán hàng kém.

Hình phạt biến thành những trận đòn tàn bạo

Tháng 2/2021, ba người lập một nhóm trò chuyện trên WhatsApp để theo dõi và báo cáo những "lỗi" của Baoying.

Từ đó, việc hành hạ cô gái ngày càng nghiêm trọng. Dù cơ thể đã suy yếu và xuất hiện nhiều thương tích, Baoying vẫn bị hạn chế thức ăn, thậm chí có những lần bị đuổi khỏi nhà và buộc phải ngủ ở nơi công cộng.

Nhóm người còn nhốt cô trong nhà vệ sinh với lý do để cô "suy ngẫm về những lỗi lầm của mình".

Bocan kiểm soát toàn bộ tiền bạc của em gái, mỗi tuần chỉ đưa cho cô 20-30 đô la Singapore (khoảng gần 400.000 - 600.000 đồng) để mua một bữa ăn mỗi ngày, thường là cơm với các món rau và thức ăn bình dân. Họ biện minh rằng đây là cách dạy Baoying biết thế nào là đói và trân trọng thức ăn.

Có thời điểm, cô bị cắt hoàn toàn khẩu phần ăn trong nhiều ngày, chỉ được phép uống nước.

Khi phát hiện em gái ăn những loại thực phẩm khác, Bocan và Chee bắt đầu nhốt cô trong nhà vệ sinh trong thời gian dài. Baoying bị xích tại đây, phải ăn uống và ngủ ngay trong không gian chật hẹp đó.

Nhóm người còn dùng gậy gỗ đánh cô tới 240 lần trong một lần trừng phạt, chủ yếu nhắm vào phần sau bắp chân và đùi. Một trận đòn khiến Baoying bị thương ở phía sau bắp chân phải. Vết thương này không bao giờ lành.

Trong một lần khác, Baoying ngủ gật khi tham dự buổi lễ tại nhà thờ cùng Bocan và Chee. Khi trở về nhà, Bocan tát vào mặt em gái khoảng 80 lần, còn Lim đánh cô khoảng 50 lần. Bocan thậm chí còn cắt mái tóc dài mà Baoying rất yêu thích, sau đó đuổi cô ra khỏi nhà để làm nhục. Cô gái một lần nữa phải ngủ ngoài đường.

Đến tháng 3/2021, Baoying đã trở nên rất yếu nhưng vẫn bị ép thực hiện các động tác giơ tay và squat.

Những giờ cuối cùng trước khi cô gái qua đời

Một ngày trước khi Baoying tử vong, cô không thể hoàn thành các động tác squat theo yêu cầu và tiếp tục bị trừng phạt vì bị cho là nói dối.

Trong lúc Chee và Bocan đánh đập cô tại phòng khách, Baoying gần như không phản ứng. Cả hai cho rằng sự im lặng của cô là hành vi chống đối. Chee được cho là đã nói với cô gái rằng chỉ khi khóc, cô mới thể hiện sự hối lỗi.

Khi Baoying vẫn im lặng, họ tiếp tục chọc vào người cô. Chee yêu cầu Lim dội nước lạnh lên người nạn nhân, sau đó Bocan giữ đầu em gái dưới nước trong vài giây.

Lúc này, Baoying đã yếu đến mức không thể tự ngồi thẳng. Chee yêu cầu Lim lấy dây thừng để trói hai tay cô lại, buộc cô phải ngồi thẳng.

Bocan đứng lên đùi em gái nhằm ép cô phải khóc. Sau đó, Lim thay vị trí của Bocan nhưng Baoying vẫn không phản ứng. Chee được cho là đã đổ muối lên vết thương hở của cô gái để kích thích phản ứng.

Khoảng 23h cùng ngày, Chee yêu cầu hai người đàn ông đưa Baoying vào nhà vệ sinh. Hai tay cô bị trói giơ lên phía trên đầu, trong khi vòi nước được để chảy liên tục khiến cô phải vật lộn. Baoying bị bỏ mặc trong tư thế này khoảng 15 phút trước khi được tháo dây trói.

Rạng sáng 5/5/2021, Bocan phát hiện em gái không còn phản ứng. Anh ta đề nghị đưa cô đến bệnh viện nhưng Chee phản đối vì không muốn cơ quan chức năng can thiệp.

Nhóm người để mặc Baoying nằm bất động cho đến khoảng 5h sáng mới tiếp tục bàn bạc về việc đưa cô đi cấp cứu. Họ thống nhất sẽ nói dối về nguyên nhân dẫn đến sự việc.

Bocan còn xóa những bức ảnh, video ghi lại thương tích trên cơ thể em gái cùng các đoạn ghi âm có thể trở thành bằng chứng buộc tội nhóm người.

Đến khoảng 6h02, Bocan gọi số cấp cứu 995 và được hướng dẫn thực hiện hồi sức tim phổi cho em gái. Khi nhân viên y tế đến nơi khoảng 10 phút sau, người đàn ông này vẫn đang thực hiện thao tác sơ cứu.

Baoying được xác nhận đã tử vong chỉ ít phút sau đó. Nhận thấy những thương tích bất thường trên cơ thể nạn nhân, các nhân viên y tế đã báo cảnh sát.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi, Baoying tử vong do suy dinh dưỡng nghiêm trọng, nhiễm trùng huyết và chấn thương nặng bởi các vật tày. Ngoài nhiều vết bầm tím trên cơ thể, cô còn có một ổ áp xe lớn, nhiễm trùng và tồn tại lâu ngày ở chân phải.

Cơ quan công tố xác định cái chết của Baoying là hậu quả từ hành vi chung của cả Bocan, Lim và Chee.

Bocan bị bắt vào ngày 5/5/2021. Kết quả giám định cho thấy người đàn ông này không mắc bệnh tâm thần và đủ năng lực chịu trách nhiệm về hành vi của mình.

Theo luật Singapore, người phạm tội giết người có thể đối diện án tử hình hoặc tù chung thân kèm hình phạt đánh roi. Trong vụ án này, Bocan nhận mức án tù chung thân nhưng không phải chịu hình phạt đánh roi.

Nguồn: CNA