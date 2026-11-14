Mỹ dỡ lệnh dừng cất cánh toàn quốc sau hơn 4 giờ, gần 5.000 chuyến bay bị hủy

Sau hơn 4 giờ đình chỉ các chuyến bay khởi hành trên toàn nước Mỹ, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã chính thức dỡ bỏ lệnh dừng bay vào tối 13/11. Tuy nhiên, hoạt động hàng không vẫn hỗn loạn với hàng nghìn chuyến bay bị hủy, chậm giờ.

Tối 13/11 (giờ địa phương), Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) thông báo cho phép các chuyến bay khởi hành trở lại sau hơn 4 giờ áp dụng lệnh dừng bay trên phạm vi toàn quốc.

Trước đó, FAA bất ngờ đình chỉ toàn bộ chuyến bay khởi hành tại Mỹ do sự cố liên lạc ảnh hưởng đến 22 trung tâm kiểm soát không lưu khu vực. Đây là lần thứ hai kể từ sau vụ khủng bố ngày 11/9/2001, Mỹ phải ban hành lệnh dừng bay trên diện rộng.

Theo hãng tin AP, việc FAA dỡ bỏ lệnh đình chỉ đồng nghĩa các hãng hàng không có thể tiếp tục khai thác chuyến bay. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa hoạt động hàng không lập tức trở lại bình thường.

Ảnh: Reuters

Trong nhiều giờ đình trệ, máy bay và phi hành đoàn bị phân tán khỏi lịch trình ban đầu. Nhiều chuyến phải chuyển hướng, quay trở lại sân bay xuất phát hoặc nằm chờ tại các sân bay khác. Vì vậy, các hãng hàng không sẽ cần thêm thời gian để sắp xếp lại lịch trình và đưa hoạt động khai thác trở về trạng thái ổn định.

Theo ABC News, gần 5.000 chuyến bay đã bị hủy trong ngày 13/11. Tình trạng gián đoạn còn được dự báo kéo dài sang ngày hôm sau, với gần 800 chuyến bay dự kiến bị hủy vào thứ Bảy (14/11).

Một số hãng hàng không cũng đã chủ động cắt giảm lịch khai thác trong thời gian còn lại của ngày thứ Sáu. United Airlines và JetBlue thông báo hủy phần lớn hoặc toàn bộ các chuyến bay còn lại trong tối cùng ngày. Air Canada cũng hủy toàn bộ các chuyến bay còn lại trong ngày giữa Canada và Mỹ.

Sự cố không chỉ ảnh hưởng đến hành khách tại Mỹ mà còn gây gián đoạn hoạt động hàng không quốc tế, khi các chuyến bay từ Canada và châu Âu đến Mỹ cũng bị hủy hoặc điều chỉnh lịch trình.

Sự cố liên lạc khiến hàng không Mỹ tê liệt

Trước đó, chiều 13/11, FAA ban hành lệnh dừng toàn bộ chuyến bay khởi hành trên cả nước vì sự cố liên lạc tại 22 trung tâm kiểm soát không lưu khu vực. Đây là những cơ sở chịu trách nhiệm điều phối máy bay đang di chuyển giữa các sân bay trên toàn nước Mỹ.

Theo dữ liệu từ dịch vụ theo dõi hàng không FlightAware, sự cố ban đầu khiến hơn 1.000 chuyến bay bị hủy và gần 10.000 chuyến khác bị chậm giờ. Hàng nghìn máy bay đang ở trên không vẫn được phép tiếp tục hành trình và hạ cánh, trong khi máy bay dưới mặt đất không được phép cất cánh.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Markwayne Mullin cho biết nguyên nhân trước mắt được xác định là sự cố gián đoạn viễn thông. Nhà chức trách chưa tìm thấy dấu hiệu cho thấy đây là một cuộc tấn công mạng có chủ đích.

Các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, trong đó xem xét cả khả năng liên quan đến hệ thống kiểm soát không lưu mới ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Việc FAA dỡ bỏ lệnh dừng bay được xem là bước đầu giúp hàng không Mỹ khôi phục hoạt động. Tuy nhiên, với hàng nghìn chuyến bay bị hủy và lịch trình khai thác bị đảo lộn, hành khách vẫn có thể phải đối mặt với tình trạng chậm chuyến, thay đổi giờ bay và thiếu chỗ trong những ngày tiếp theo.

Nguồn: AP, ABC News