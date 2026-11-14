Hiện trường hỗn loạn vụ tàu chở dầu đâm lật ngang tàu du lịch chở 180 người tại Mỹ

Một tàu chở dầu nghi gặp sự cố hệ thống lái đã đâm vào tàu du lịch đang neo đậu trên sông Mississippi, Mỹ, khiến con tàu chở 180 người bị nghiêng rồi lật sang một bên. Toàn bộ hành khách và thủy thủ đoàn đều sống sót sau chiến dịch cứu hộ quy mô lớn.

Vụ va chạm xảy ra tại New Orleans hôm thứ Sáu (13/11). Theo Thị trưởng thành phố Helena Moreno, chiếc tàu chở dầu được cho là đã mất khả năng điều khiển trước khi lao thẳng vào tàu du lịch đang neo đậu.

Video ghi lại tại hiện trường cho thấy tàu chở dầu Atlantic Asphalt có kích thước lớn hơn nhiều đâm mạnh vào tàu du lịch. Cú va chạm khiến các kết cấu kim loại và kính trên tàu vỡ vụn, tạo ra âm thanh va đập dữ dội.





Ngay sau đó, các thuyền kéo, công nhân tại khu vực cảng, cảnh sát và nhiều lực lượng cứu hộ gần đó đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường để hỗ trợ những người gặp nạn.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Thị trưởng Helena Moreno cho biết toàn bộ người trên tàu đều đã được xác nhận an toàn, không có ai mất tích.

"Không có bất kỳ ai chưa được xác định tung tích. Đây thực sự là một phép màu trên sông Mississippi", bà Moreno nói. Những người có mặt tại cuộc họp báo đã vỗ tay reo mừng khi nghe thông tin này.

Theo nhà chức trách, 32 người được đưa đến bệnh viện kiểm tra và điều trị, song không có trường hợp nào bị thương nguy kịch.

Tàu du lịch nghiêng chỉ vài phút sau cú đâm

Chỉ vài phút sau va chạm, tàu du lịch bắt đầu nghiêng sang một bên rồi lật trong lúc lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực đưa toàn bộ hành khách và thủy thủ đoàn ra ngoài.

Hàng chục người trên tàu, trong đó có ít nhất hai cảnh sát, đã rơi xuống dòng Mississippi. Họ được đưa lên những con tàu gần đó trong điều kiện nhiệt độ nước khoảng 19 độ C.

Devon Flanagan, một nhân viên đang làm việc gần Cảng New Orleans, cho biết anh chứng kiến sự việc khi các công nhân vội vã chạy xuống cầu cảng. Rời khỏi xe tải, Flanagan nhìn thấy tàu American Heritage đã nằm nghiêng, trong khi nhiều hành khách đang chới với dưới nước.

Ảnh: AP

"Khung cảnh lúc đó thực sự hỗn loạn. Có đủ loại tàu thuyền, từ những sà lan đến phương tiện của các công ty khác, cùng lao vào hỗ trợ. Điều đó cũng khiến tình hình phần nào trở nên rối ren, bởi vẫn còn người ở dưới nước", anh kể lại.

Đại úy Melanie Burnham thuộc Lực lượng Tuần duyên Mỹ nhận định tàu chở dầu dường như đã gặp một sự cố nào đó liên quan đến hệ thống điều khiển hướng đi. Tuy nhiên, nguyên nhân chính xác dẫn đến vụ va chạm vẫn chưa được xác định.

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) dự kiến tiến hành điều tra vụ việc. Tuy nhiên, ban đầu các thành viên của cơ quan này chưa thể đến New Orleans do toàn bộ các chuyến bay trên cả nước bị đình chỉ sau sự cố liên lạc tại những trung tâm kiểm soát không lưu khu vực.

Công ty du lịch điểm danh hành khách sau tai nạn

Sau khi được đưa khỏi khu vực nguy hiểm, những người không bị thương được tập trung tại một hội trường gần đó. Đại diện hãng du lịch tiến hành điểm danh để xác nhận toàn bộ hành khách và thủy thủ đoàn đều đã an toàn.

Theo Thị trưởng Moreno, nhiều người bị mất giấy tờ tùy thân, thậm chí cả chìa khóa xe trong vụ tai nạn. Phần lớn hành khách đến từ những địa phương khác nên gặp khó khăn trong việc liên lạc với gia đình và sắp xếp nơi ở sau sự cố.

Ảnh: AP

Ảnh: AP

"Điều họ cần lúc này là bộ sạc điện thoại. Một số người thậm chí không còn điện thoại. Vụ việc hiện đã trở thành tin tức nóng trên toàn quốc, họ cần liên lạc với gia đình để thông báo mình vẫn an toàn. Họ cũng cần thức ăn, phòng khách sạn và phương tiện đi lại", bà Moreno cho biết.

Tàu American Heritage được đóng năm 2015 và do hãng American Cruise Lines vận hành. Con tàu có 5 tầng, sức chứa tối đa 150 hành khách.

Trước khi xảy ra tai nạn, American Heritage đang hoàn thành hành trình du lịch kéo dài 8 ngày qua nhiều điểm đến dọc sông Mississippi thuộc hai bang Louisiana và Mississippi.

Theo dữ liệu từ MarineTraffic, con tàu dài khoảng 160 m đang trên hành trình đến điểm cuối tại New Orleans. Tàu mang cờ Quần đảo Marshall.

Nhận định về vụ va chạm, Martin Davies, chuyên gia luật hàng hải tại Đại học Tulane, cho rằng còn quá sớm để kết luận nguyên nhân. Tuy nhiên, những đoạn video tại hiện trường cho thấy có thể đã xảy ra một sự cố hệ thống đặc biệt nghiêm trọng trên tàu chở dầu. Việc con tàu đâm trúng tàu du lịch đúng thời điểm hành khách đang xuống tàu cũng là một tình huống vô cùng hy hữu.

"Để một sự việc như thế này xảy ra với con tàu đang di chuyển ngược dòng, chắc chắn đã có sai lệch nghiêm trọng", ông Davies nhận định.

Theo chuyên gia này, các tàu chở dầu thường có hoa tiêu địa phương đi cùng để hướng dẫn hành trình. Đây là những người am hiểu đặc điểm luồng lạch và con tàu, giúp phương tiện di chuyển an toàn trên các tuyến đường thủy phức tạp.

Đáng chú ý, trước khi xảy ra va chạm, tàu chở dầu đã vượt qua khúc cua Algiers Point trên sông Mississippi, một đoạn chuyển hướng khó khăn. Điều này khiến nguyên nhân dẫn đến sự cố hệ thống điều khiển càng cần được làm rõ.

Tàu chở dầu thuộc công ty con của tập đoàn đóng tàu Trung Quốc

Theo Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO), tàu chở dầu Atlantic Asphalt thuộc sở hữu của Nave Shipping SA, một công ty đăng ký tại Monrovia, Liberia.

Dữ liệu từ MarineTraffic cho biết doanh nghiệp này là công ty con của Tập đoàn Công nghiệp Đóng tàu Nhà nước Trung Quốc (China State Shipbuilding Corporation - CSSC), một tập đoàn nhà nước quy mô lớn của Trung Quốc.

Theo báo cáo do Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) công bố, công ty Trung Quốc này từng chiếm gần 1/4 thị phần đóng tàu thương mại toàn cầu vào năm 2021. Cùng thời điểm, đây cũng là nhà sản xuất tàu quân sự lớn nhất thế giới.

Đại diện CSSC chưa phản hồi yêu cầu bình luận được gửi qua email vào chiều 13/11.

Theo MarineTraffic, Atlantic Asphalt là tàu chuyên vận chuyển số lượng lớn nhựa đường và bitum. Đây là loại vật liệu bán rắn thường được sử dụng trong xây dựng đường bộ và sản xuất vật liệu lợp mái.

Nguồn: AP