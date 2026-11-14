Các nhà khảo cổ vừa phát hiện một thứ gây rùng mình trong ngôi mộ 5.300 năm tuổi

Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy một khối khoáng chất kích thước bằng quả nho bên trong một ngôi mộ cổ, qua đó hé lộ một tình trạng bệnh lý đầy đau đớn.

Thật khó để nói điều gì tồi tệ hơn: việc phải chịu đựng một viên sỏi thận to bằng quả nho, hay nỗi xấu hổ khi các nhà khảo cổ tìm thấy chính viên sỏi đó lẫn trong hài cốt của bạn 5.300 năm sau ngày bạn qua đời.

Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Archaeological and Anthropological Sciences, một người đàn ông thuộc thời đại Đồ Đồng được chôn cất trong ngôi mộ gò kurgan đồ sộ ở vùng tây nam nước Nga đã trải qua một cuộc đời khắc nghiệt và có lẽ vô cùng khốn khổ trên thảo nguyên, khi phải sống chung với cơn đau tiết niệu khủng khiếp.

Nguồn ảnh: Berezina và cộng sự (2026)

Trưởng nhóm nghiên cứu Natalia Berezina cùng các cộng sự tại Đại học Tổng hợp Quốc gia Moskva mang tên Lomonosov đã tiến hành phân tích bộ hài cốt 5.000 năm tuổi của người đàn ông này.

Chỉ dựa trên những dấu vết trên cơ thể, họ suy luận rằng ông từng có một cuộc sống đầy nhọc nhằn với cường độ lao động nặng nhọc, mắc bệnh gút và mang nhiều vết gãy xương đã lành, nhiều khả năng là hậu quả từ việc chăn dắt gia súc hoặc vận hành những cỗ xe kéo hạng nặng.

Và rồi xuất hiện phát hiện gây ám ảnh nhất, một tìm kiếm khiến người đời sau hơn 5.000 năm vẫn phải rùng mình: một khối khoáng chất màu nâu lởm chởm, dài khoảng 2 cm (0,8 inch) với kích thước tương đương một quả nho nằm lẫn giữa các đốt xương bàn tay.

Kết quả nhiễu xạ tia X cho thấy mẫu vật này có chứa whitlockite, một loại muối canxi đóng vai trò là dấu hiệu đặc trưng của hoạt động vi khuẩn. Không có sự trợ giúp của nền y học hiện đại, người đàn ông này đã trải qua những năm tháng cuối đời trên lưng ngựa và thồ hàng băng qua vùng địa hình khắc nghiệt, trong khi phải gánh chịu một viên sỏi thận có lẽ đã biến mọi khoảnh khắc tỉnh táo của ông thành sự đày đọa tột cùng. Nếu viên sỏi này cuối cùng làm tắc nghẽn niệu quản, nó rất có thể đã gây ra nhiễm trùng huyết, đặt dấu chấm hết cho một kiếp người đầy bi kịch.

Nguồn: VICE