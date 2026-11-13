Jensen Huang rời Nvidia: Người cũ lo không ai thay được, người ở lại nói lời cảm ơn nghẹn ngào

Một cựu kỹ sư lo Nvidia sẽ dần chậm lại khi thiếu Jensen Huang. Người gắn bó từ thời thực tập sinh gọi đây là ngày đau lòng. Trên mạng xã hội, những lời chia tay đang cho thấy dấu ấn của ông trong lòng cộng sự.

“Một ngày đau lòng”.

Edward Liu mở đầu bài đăng trên X bằng một câu ngắn như vậy, sau khi Jensen Huang rời vị trí lãnh đạo Nvidia. Trong lúc những tranh cãi quanh nhà đồng sáng lập công ty còn phủ kín mạng xã hội, Liu kể lại chuyện của chính mình: anh đến Nvidia làm thực tập sinh, đó là công việc đầu tiên, và rồi anh chưa từng rời đi.

Suốt chặng đường nghề nghiệp ấy, người đứng đầu công ty vẫn luôn là Jensen Huang.

Liu hiện giới thiệu mình là giám đốc và nhà khoa học cấp cao tại Nvidia. Trong bài đăng trên X, anh nhớ đến những điều Huang đã dạy đội ngũ: suy nghĩ từ các nguyên lý nền tảng, đặt sứ mệnh công việc lên trên mọi thứ và chấp nhận gian khó để làm nên thành tựu.

Theo Liu, Huang không chỉ nói những điều đó. Ông thực hành chúng mỗi ngày, làm việc còn nhiều hơn những người xung quanh. Lời cảm ơn của Liu vì thế mang tâm trạng của một người đã trưởng thành trong công việc dưới sự dẫn dắt của cùng một lãnh đạo, nay phải bước tiếp khi người ấy không còn ở vị trí quen thuộc.

Anh khép lại bằng lời hứa sẽ tiếp tục xây dựng những gì Huang đã khởi đầu.

Bản dịch bài đăng của Edward Liu: “Một ngày đau lòng. Tôi đến Nvidia với tư cách thực tập sinh. Đó là công việc đầu tiên của tôi, và tôi chưa từng rời đi. Suốt sự nghiệp, Jensen Huang luôn là người lãnh đạo mà tôi ngưỡng mộ. Ông dạy chúng tôi suy luận từ những nguyên lý nền tảng, rằng sứ mệnh mới là người chỉ huy, và sự vĩ đại được tôi luyện qua gian khó. Ông sống đúng với những điều ấy mỗi ngày, làm việc chăm chỉ hơn bất kỳ ai trong chúng tôi. Tôi chưa từng biết một người lãnh đạo nào truyền cảm hứng hơn thế. Cảm ơn ông, Jensen. Chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng những gì ông đã khởi đầu.”

Người cũ lo khoảng trống chưa thể nhìn thấy ngay

Trên LinkedIn, Micah Villmow nhìn sự ra đi của Huang từ một góc khác: nỗi lo về những gì sẽ xảy ra bên trong công ty sau cuộc chuyển giao.

Villmow từng làm việc gần 7 năm rưỡi tại Nvidia với TensorRT. Trong bài đăng chia tay công ty trước đây, anh cho biết đã góp phần phát triển đội ngũ từ ba kỹ sư thành một tập thể lớn hơn. Đó là người đã rời Nvidia, nhưng vẫn theo dõi sát nơi mình từng gắn bó.

Bình luận về việc Huang từ chức, Villmow cho rằng nhiều người chưa hình dung hết mức độ ảnh hưởng. Theo anh, vai trò của Huang rất khó thay thế, còn vị thế hiện tại của ngành có phần đóng góp lớn từ hướng đi mà ông đã lựa chọn cho Nvidia.

Điều Villmow lo ngại không nhất thiết xuất hiện ngay ngày hôm sau. Anh hình dung những tác động có thể bộc lộ dần: công việc trễ hẹn, thương vụ không thành, nguồn tài trợ không được thu xếp, bất đồng kéo dài và tốc độ vận hành chậm lại.

Đây là dự báo cá nhân của cựu kỹ sư, chưa phải những sự cố đã xảy ra tại Nvidia sau khi Huang rời ghế. Nhưng nó cho thấy điều anh tiếc nuối ở người lãnh đạo cũ: khả năng gạt bỏ những chuyện rườm rà để tập trung vào vấn đề cốt lõi, thúc đẩy công việc đi tiếp.

Trong cách nhìn của Villmow, Nvidia vừa mất đi người thể hiện rõ nhất văn hóa làm việc của mình.

Bản dịch bài đăng của Micah Villmow: “Tôi đồng ý. Tôi nghĩ mọi người chưa hiểu việc này sẽ gây tổn hại đến mức nào. Không ai có thể thay thế ông ấy tại Nvidia, và ngành công nghệ có được vị thế hôm nay là nhờ những điều ông đã dẫn dắt Nvidia thực hiện. Mọi thứ sẽ không thay đổi chỉ sau một đêm, nhưng ảnh hưởng sẽ dần lộ rõ, theo chiều hướng không tốt: trễ tiến độ, thương vụ không thành, các khoản tài trợ không được thực hiện, xung đột leo thang, và mọi thứ đơn giản là chậm lại. Jensen gạt bỏ rất nhiều chuyện nhiễu nhương và vô nghĩa để đi thẳng vào điều cốt lõi với Nvidia: bán được nhiều phần cứng hơn và đối đãi đúng đắn với nhiều người nhất có thể sẽ dẫn đến thành công. Cách làm của Nvidia đã mất đi người đại diện có sức ảnh hưởng lớn nhất.”

Lời cảm ơn từ người được trao cơ hội làm công việc của đời mình

Một lời chia tay khác xuất hiện trên tài khoản X của Bryan Catanzaro, phó chủ tịch phụ trách nghiên cứu học sâu ứng dụng tại Nvidia.

Catanzaro bày tỏ nỗi buồn khi Huang không còn lãnh đạo công ty. Anh lần lượt cảm ơn người sáng lập vì sự bền bỉ, khả năng tập trung, những lời chỉ dẫn, sự hỗ trợ và tầm nhìn.

Đặc biệt, anh nhắc đến cơ hội mà Huang đã trao để mình theo đuổi công việc có ý nghĩa nhất trong sự nghiệp tại Nvidia.

Bài đăng của Catanzaro không dài, nhưng lời kết gần với điều Edward Liu đã viết: đội ngũ sẽ cố gắng tiếp tục đưa công việc tiến lên.

Bản dịch bài đăng của Bryan Catanzaro: “Tôi vô cùng buồn khi Jensen Huang không còn lãnh đạo Nvidia. Cảm ơn ông, Jensen. Vì sự làm việc không mệt mỏi, sự tập trung, trí tuệ, sự hỗ trợ, tầm nhìn, và vì cơ hội ông đã trao để tôi được làm công việc của đời mình tại Nvidia. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tiếp tục đưa công việc này tiến lên.”

Ở cả hai chia sẻ, sự tiếc nuối đi cùng một cam kết ở lại làm việc. Họ cảm ơn người đã dẫn dắt mình, đồng thời nói về trách nhiệm với phần công việc còn phía trước.

Những lời chia tay ấy cũng cho thấy vì sao một thay đổi nhân sự ở cấp cao nhất có thể trở thành chuyện rất riêng đối với những người bên dưới. Với Liu, Huang hiện diện từ công việc đầu tiên. Với Catanzaro, ông gắn với cơ hội theo đuổi sự nghiệp. Với Villmow, ông là người giữ cho một tổ chức lớn tiếp tục vận hành theo cách mà anh từng biết.

Theo WIRED, một bài đăng trong hộp thư góp ý nội bộ Nvidia đã thu hút hơn 1.600 bình luận, trong đó có nhiều ý kiến mong Huang trở lại. Tờ báo cũng ghi nhận khoảng hai chục nhân viên đăng lời ủng hộ ông trên LinkedIn sau thông báo từ chức. Đây là số bình luận và bài đăng được ghi nhận, không phải kết quả bỏ phiếu của toàn thể nhân viên.

Tiếc nuối người lãnh đạo, nhưng những câu hỏi vẫn còn

Ngày 12/11, Nvidia thông báo Jensen Huang từ chức chủ tịch điều hành, tổng giám đốc và thành viên hội đồng quản trị, có hiệu lực ngay lập tức. Giám đốc tài chính Colette Kress đảm nhiệm vị trí CEO tạm quyền trong thời gian công ty tìm người kế nhiệm. Nvidia khẳng định hoạt động, cam kết với khách hàng và lộ trình sản phẩm sẽ tiếp tục.

Trước đó, trong thông điệp ngày 8/11, Huang thừa nhận không chung thủy với vợ, xin lỗi gia đình và đồng nghiệp, đồng thời nhận trách nhiệm về hành động của mình. Ông cũng cam kết hợp tác với cuộc điều tra độc lập liên quan đến những lo ngại an ninh quốc gia được truyền thông nêu ra.

Những lời cảm ơn trên mạng xã hội không giải đáp các vấn đề đang được điều tra. Chúng phản ánh một phần khác của cuộc chia tay: tình cảm của những người từng làm việc dưới sự dẫn dắt của Huang, cùng nỗi lo khi phải hình dung Nvidia thiếu người sáng lập.

Với Edward Liu, câu chuyện bắt đầu từ một kỳ thực tập và kéo dài suốt sự nghiệp. Giờ đây, anh vẫn ở lại công ty ấy. Chỉ có người lãnh đạo mà anh luôn nhìn lên đã rời vị trí.

Nguồn: X/Edward Liu, X/Bryan Catanzaro, LinkedIn/Micah Villmow, WIRED, NVIDIA Newsroom.