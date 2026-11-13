Vụ sập nhà ở New York: 8 người thiệt mạng, kết thúc chiến dịch tìm kiếm sau 24 giờ

Vụ sập tòa nhà 3 tầng tại khu Brooklyn, New York (Mỹ), khiến 8 người thiệt mạng và 18 người bị thương. Sau gần 24 giờ tìm kiếm trong đống đổ nát, lực lượng cứu hộ chính thức kết thúc chiến dịch vào chiều 12/11.

Một vụ sập nhà nghiêm trọng tại khu Flatbush, quận Brooklyn, thành phố New York, khiến 8 người thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ em, và 18 người khác bị thương. Thảm kịch xảy ra vào chiều 11/11, khi một tòa nhà dân cư 3 tầng bất ngờ đổ sập xuống khu vực công trường xây dựng nằm ngay bên cạnh.

Kết thúc chiến dịch tìm kiếm sau gần 24 giờ

Theo thông tin từ Thị trưởng New York Zohran Mamdani, trong số 8 nạn nhân tử vong có 6 người lớn và 2 trẻ em. Hai trong số những người trưởng thành thiệt mạng là công nhân xây dựng đang làm việc tại khu vực công trường. Trong khi đó, 18 người bị thương, bao gồm 4 lính cứu hỏa tham gia ứng cứu. Một trường hợp được xác định đang trong tình trạng nguy kịch.

Vụ việc xảy ra tại địa chỉ 1321 Flatbush Avenue. Theo Sở Cứu hỏa thành phố New York (FDNY), cuộc gọi khẩn cấp đầu tiên được ghi nhận vào khoảng 16h ngày 11/11. Ngay sau đó, hàng trăm nhân viên cứu hỏa, cảnh sát và lực lượng y tế được điều động đến hiện trường.

Theo thông tin từ Thị trưởng New York Zohran Mamdani, trong số 8 nạn nhân tử vong có 6 người lớn và 2 trẻ em. Ảnh: ABC News.

Trong suốt đêm 11/11 và sáng hôm sau, lực lượng cứu hộ liên tục tìm kiếm những người có thể còn mắc kẹt dưới đống đổ nát. Công việc diễn ra trong điều kiện đặc biệt nguy hiểm khi nhiều mảng tường, kết cấu bê tông và vật liệu xây dựng nằm chồng chất, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sụp đổ.

Hơn 250 nhân viên cứu hỏa và lực lượng cấp cứu đã tham gia chiến dịch. Các đội tìm kiếm sử dụng chó nghiệp vụ, thiết bị chuyên dụng, cưa máy và nhiều dụng cụ phá dỡ để tiếp cận những khu vực có khả năng còn người mắc kẹt.

Đến chiều 12/11, sau gần 24 giờ triển khai, FDNY thông báo đã kết thúc hoạt động tìm kiếm và cứu nạn tại toàn bộ khu vực hiện trường, đồng thời xác định không còn nạn nhân nào bị mắc kẹt. Khu vực sau đó được bàn giao cho Sở Xây dựng New York và cảnh sát để phục vụ công tác điều tra.

Thị trưởng Zohran Mamdani mô tả đây là một mất mát đau lòng đối với thành phố, đồng thời gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân. Ông cũng ghi nhận nỗ lực của những công nhân xây dựng sống sót sau vụ sập nhà nhưng vẫn quay lại hỗ trợ đào bới, đưa các nạn nhân ra khỏi đống đổ nát.

Công trường xây dựng nằm trong diện điều tra

Theo thông tin ban đầu từ giới chức New York, tòa nhà 3 tầng bị sập nằm sát một khu đất đang được đào móng để phục vụ dự án xây dựng. Các công nhân đang tiến hành hoạt động đào đất tại khu vực này vào thời điểm xảy ra sự cố.

Đáng chú ý, hồ sơ của Sở Xây dựng New York cho thấy công trường từng bị yêu cầu dừng thi công vào tháng 3, sau khi thanh tra phát hiện hoạt động phá dỡ được tiến hành mà không có biện pháp bảo vệ đầy đủ cho các công trình lân cận.

Hình ảnh mô phỏng vị trí tòa nhà 3 tầng tại số 1321 Flatbush Avenue bị sập, nằm sát khu đất đang được đào móng xây dựng. Phần công trình đổ xuống khu vực hố đào, khiến một tòa nhà liền kề bị lộ phần nội thất. Ảnh: AP.

Đến tháng 4, cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện hoạt động phá dỡ được nối lại dù lệnh dừng thi công vẫn còn hiệu lực. Theo giới chức, lệnh này được gỡ bỏ vào tháng 5 sau khi đơn vị phụ trách dự án khắc phục các vi phạm được ghi nhận.

Hiện nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ sập nhà vẫn chưa được xác định. Các cơ quan chức năng đang điều tra khả năng sự cố có liên quan đến hoạt động đào móng, kết cấu chống đỡ công trường hoặc những sai sót trong quá trình thiết kế và thi công.

Thị trưởng Mamdani cho biết có 5 đơn vị liên quan đến dự án xây dựng nói trên. Chính quyền thành phố cũng lên kế hoạch kiểm tra khoảng 100 địa điểm khác có liên quan đến các đơn vị này nhằm rà soát mức độ an toàn và phát hiện những nguy cơ tương tự.

Trong thời gian điều tra, giới chức New York đã yêu cầu sơ tán tại 3 tòa nhà gần hiện trường để bảo đảm an toàn cho cư dân. Chính quyền thành phố cam kết làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan nếu phát hiện sai phạm.

Nguồn: ABC News, AP, CBS New York