4 nữ sinh tử vong sau khi ăn "cam tẩm độc" do 1 học sinh 12 tuổi phát tại trường

Theo thông tin từ phía nhà trường, tổng cộng có 8 học sinh đã ăn số cam bị nghi tẩm chất độc này.

Bốn nữ sinh đã tử vong sau khi được cho là đã ăn những quả cam tẩm độc do một học sinh khác trong trường phân phát. Ba trong số các em gái, ở độ tuổi từ 9 đến 11, đã qua đời tại nhà riêng sau khi kêu đau bụng, trong khi nạn nhân thứ tư được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng không qua khỏi chỉ một giờ sau đó.

Thảm kịch chấn động này xảy ra vào ngày 10 tháng 11 tại Uganda. Theo thông tin từ phía nhà trường, tổng cộng có 8 học sinh đã ăn số cam bị nghi tẩm chất độc này, vốn do một học sinh 12 tuổi mang đến chia cho các bạn. Ngôi trường nằm tại thủ đô Kampala của Uganda hiện đã bị đóng cửa để phục vụ công tác điều tra án mạng của lực lượng cảnh sát. Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung tâm Học thuộc kinh Qur’an Ta’aliim cũng đã bị tạm giữ như một phần của cuộc điều tra.

Cảnh sát điều tra ngôi trường nơi xảy ra vụ việc

Anh Rashid Musa, một người dân địa phương đồng thời là hàng xóm của một trong các nữ sinh xấu số, cho biết số cam này được đựng trong một túi nilon màu xanh lá cây trước khi phát cho các bạn gái.

Người phát ngôn Cảnh sát Thủ đô Kampala, bà Rachel Kawala, thông tin rằng các thám tử sẽ trực tiếp đến ngôi làng nơi xuất xứ của số cam trên để truy tìm manh mối. Bên cạnh đó, công tác khám nghiệm tử thi cũng đang được tiến hành khẩn trương nhằm xác định chính xác nguyên nhân dẫn đến cái chết của các nạn nhân. Truyền thông Uganda cũng đã chia sẻ những đoạn ghi hình đầy xót xa khi các bậc phụ huynh đau đớn kể lại những giây phút cuối đời của con em mình.

Một số gia đình nạn nhân bày tỏ sự phẫn nộ và cáo buộc nhà trường đã không cung cấp thông tin đủ nhanh chóng, khiến tình trạng sức khỏe của các em chuyển biến xấu đến mức không thể cứu vãn.

Ông Hassan Magumba, trú tại khu vực Kiwatule, cha của nạn nhân 11 tuổi Mariam Nakitende, kể lại rằng con gái ông được đưa về nhà vào khoảng 1 giờ chiều sau khi ăn cam trong tình trạng sùi bọt mép và nửa tỉnh nửa mê. Dù lập tức được đưa đến bệnh viện, cô bé vẫn tử vong thương tâm một giờ sau đó. Người cha cho biết nhà trường đã không cung cấp thông tin đầy đủ và gia đình thậm chí không được phép gặp mặt ban giám hiệu, mà phía trường chỉ gọi điện thoại hỏi thăm tình hình của đứa trẻ.

Lực lượng cảnh sát đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới cộng đồng địa phương và cam kết sẽ tiếp tục công bố thêm thông tin khi cuộc điều tra có tiến triển mới. Vụ việc đau lòng này xảy ra giữa bối cảnh nỗi lo ngại về vấn đề y tế và an toàn tại các trường học ở Uganda đang ngày càng gia tăng, sau hàng loạt sự cố nghi ngờ ngộ độc thực phẩm trước đó từng khiến nhiều học sinh nước này phải nhập viện vì đau bụng và nôn mửa.

Nguồn: The Sun